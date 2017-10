Barcelona verlängert «lebenslänglich» mit Iniesta +++ Weltcup-Finale 2021 in Lenzerheide

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Sportredaktion Sportredaktion Folge mirEntfolgen

++ Der Sportnews-Ticker ++

Junioren-Weltmeisterin Rast verpasst Saison-Auftakt in Sölden

Camille Rast muss sich mit dem Saisonstart gedulden. Die junge Walliserin ist durch das Pfeiffersche Drüsenfieber geschwächt. Der Weltcup-Riesenslalom in Sölden kommt für sie zu früh.

Die ersten Symptome der Erkrankung machten sich bei Camille Rast im Frühjahr bemerkbar. Die Diagnose bei der 18-jährigen Junioren-Weltmeisterin im Slalom wurde im Juni gestellt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

2021 geht die Saison in Lenzerheide zu Ende

Das alpine Weltcup-Finale kehrt nach Lenzerheide zurück. Der Ausklang der Saison 2020/21 findet im Bündner Ort statt. Lenzerheide setzte sich bei der Wahl am Herbstmeeting der FIS in Zürich mit 11:3 Stimmen gegen den bulgarischen Kandidaten Bansko durch.

In Lenzerheide trugen die Alpinen letztmals im Frühjahr 2014 das Weltcup-Finale aus. Insgesamt war der Ort schon fünfmal Gastgeber für die saisonale Schlussveranstaltung. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Barcelona verlängert «lebenslänglich» mit Iniesta

Andrés Iniesta bleibt dem FC Barcelona erhalten – für immer! Mittelfeld-Organisator Andres Iniesta will bis zum Ende seiner Profi-Karriere beim FC Barcelona bleiben. Wie die Katalanen in einer Mitteilung bekannt gaben, unterschrieb Iniesta einen Vertrag auf «Lebzeit». Iniesta, mittlerweile 33-jährig, hatte sich bereits als Zwölfjähriger der Barcelona-Talentschmiede «La Masia» angeschlossen.

Der ursprüngliche Kontrakt wäre im Juni 2018 ausgelaufen. Der Barcelona-Captain gewann mit seinem Team in dieser Zeit viermal die Champions League und acht spanische Meistertitel. Zudem holte der Iniesta mit «Barca» fünfmal den spanischen Pokal. (abu/sda)

Platz 12 für Brägger im Mehrkampf, Gold für den Chinesen Xiao

Pablo Brägger erreicht an den Weltmeisterschaften in Montreal im Mehrkampffinal trotz eines Sturzes am Barren den guten 12. Platz. Eddy Yusof missglückt der Wettkampf erneut; er wird Neunzehnter.

«Im Grossen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Fünf von sechs Übungen sind mir super gelungen», sagte Brägger. Die letzten Tage waren nicht ganz einfach gewesen, schlugen sich doch die Schweizer mit einer Erkältung herum. «Ich musste schauen, dass ich Energie habe.» Eine noch bessere Klassierung vergab Brägger durch seinen Sturz am Barren, wo er am Sonntag im Gerätefinal noch einmal antreten wird.

Gold ging an den Chinesen Xiao Ruoteng, der vom Sturz des vor dem Schlusgerät führenden Russen David Beljawski am Reck profitierte. (fox/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Bestzeit im ersten Training für Vettel

Am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Japan erzielt Sebastian Vettel, bereits vierfacher Sieger in Suzuka, die Bestzeit. Das Nachmittagstraining fällt mehrheitlich dem Regen zum Opfer.

Eigentlich hatte der Wettergott schon für die ersten 90 Minuten Regen vorausgesagt. Das veranlasste praktisch alle Fahrer, schon zu Beginn fleissig ihre Runden zu drehen, um wertvolle Daten für das Rennen am Sonntag (7.00 Uhr Schweizer Zeit) zu sammeln. Doch die 5,807 km lange Power-Strecke blieb bis sechs Minuten vor Trainingsende nur feucht, erst dann begann es kräftig zu schütten. (fox/sda)

The heavens have opened at Suzuka but preparations for FP2 continue #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/fUB3u5LlJO — Formula 1 (@F1) 6. Oktober 2017

SC Bern mit Protest nicht erfolgreich

Der Spielfeldprotest des SC Bern bei der 4:5-Auswärtsniederlage im Champions-League-Gruppenspiel vom Mittwoch gegen den tschechischen Vertreter Hradec Kralove wird von der Champions League abgewiesen. Der SCB bestätigte den Eingang eines «ablehnenden Entscheides» der Disziplinarkammer der Champions League. Der Schweizer Meister wollte am Donnerstag keine weitere Stellungnahme abgeben, behält sich indes «weitere Schritte» vor.

Die Schiedsrichter hatten den SCB zu Beginn des Mitteldrittels mit einer Zweiminuten-Strafe wegen angeblicher Pausen-Überschreitung belegt. Der SC Bern ist überzeugt, die 18 Minuten nicht überschritten zu haben, vielmehr hätten die Schiedsrichter wie früher nur 15 Minuten Pause zugestanden. Der SCB deponierte deshalb zu Beginn des Schlussdrittels einen Spielfeldprotest. Laut «blick.ch» begründet die Champions Hockey League die Ablehnung des Protests damit, dass es sich um einen «organisatorischen» Fehler gehandelt habe. Der SCB hatte in der Unterzahl-Phase das Gegentor zum 1:4 kassiert. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Uran gewinnt Mailand – Turin

Der Kolumbianer Rigoberto Uran entscheidet das älteste Velorennen der Welt für sich. Der Gesamt-Zweite der diesjährigen Tour de France setzte sich bei Mailand – Turin im Schlussaufstieg zum Hausberg Superga hinauf von seinen Kontrahenten ab und rettete einige Sekunden Vorsprung ins Ziel. (ram)

Uran doet het 🇨🇴! De Colombiaan wint Milaan-Turijn voor Yates, Aru en Quintana! pic.twitter.com/DczHm38spS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 5. Oktober 2017

Australien vergibt Sieg gegen Syrien

Das Hinspiel des asiatischen WM-Playoffs zwischen Syrien und Australien endet 1:1. Im malaysischen Krubong hätten die «Socceroos» genügend Chancen gehabt, um die Partie zu entscheiden. Doch einzig Robbie Kruse traf, kurz vor der Pause:

Syrien, das nach dem Seitenwechsel mehr Druck machen konnte, glich in der 82. Minute nach einem zweifelhaften Penalty-Entscheid aus. Omar Al-Somah schoss das Tor, das die Hoffnungen des Aussenseiters aufrecht erhält:

Der Sieger des Playoffs muss noch eine weitere Runde überstehen, um an der WM im nächsten Sommer in Russland dabei zu sein. Dann geht es in Hin- und Rückspiel gegen den Viertplatzierten der CONCACAF-Qualifikation. (ram)

Heynckes und München klären die Details

Gestern sickerte durch: Jupp Heynckes soll wieder Trainer von Bayern München werden. Vom FCB gibt es weder ein Dementi noch eine Bestätigung. Die Frage lautet: Wann übernimmt Jupp? Aus zuverlässigen Quellen ist zu erfahren, dass an der Geschichte etwas dran sei. Perfekt ist der Deal aber noch nicht. Der FC Bayern und die 72-jährige Trainer-Legende, die sich vor vier Jahren mit dem Triple (Meister, Cupsieger, Champions League) in den Ruhestand zurückgezogen hat, arbeiten noch an Detailfragen.

Heynckes bestätigte gegenüber der «Rheinischen Post» die Anfrage des FCB. Entschieden habe er sich aber noch nicht. «Ich muss das Ganze zunächst mal analysieren. Schliesslich sind viereinhalb Jahre vergangen, seit ich bei Bayern aufgehört habe, und der Fussball hat sich weiter verändert», sagte er der Zeitung.

Trainer-Comeback: Heynckes bestätigt Angebot des FC Bayern https://t.co/i3gmSPUxwl — RP Online Sport (@rpo_sport) 5. Oktober 2017

Nach der Trennung von Carlo Ancelotti in der Vorwoche scheint eine Verpflichtung von Heynckes bis Ende Saison für die schwach in die Saison gestarteten Bayern viele Vorteile zu haben: Zum einen verschafft sich der Verein Zeit, eine langfristige Lösung zu suchen. Der Hoffenheimer Coach Julian Nagelsmann gilt weiter als ein Kandidat für die Zukunft. (pre/sda)

Sefolosha mit Utah erneut erfolgreich

Thabo Sefoloshas neues NBA-Team hat auch sein zweites Testspiel im Hinblick auf die am 18. Oktober beginnende Saison deutlich gewonnen. Die Utah Jazz bezwangen Maccabi Haifa aus Israel 117:78. Sefolosha steuerte als Mitglied der Stammformation je sechs Punkte und Rebounds sowie drei Assists bei. (pre/sda)

BMC feuert Dopingsünder Sanchez

Die Rad-Karriere von Samuel Sanchez (39) dürfte endgültig zu Ende sein. Der BMC-Rennstall feuert den Spanier wegen Doping-Missbrauchs. Der Olympiasieger von 2008 war am 9. August in einer Trainingskontrolle positiv auf das verbotene Wachstumshormon GHRP-2 getestet worden. Daraufhin wurde Sanchez vor Beginn der Vuelta provisorisch gesperrt. Die B-Probe bestätigte nun das Resultat, weshalb BMC die Notbremse zog.

Sanchez fuhr zwischen 2000 und 2013 für die baskische Equipe Euskatel, bevor er zu BMC wechselte. Diese Saison schaffte er bis zu seine Suspendierung kein zählbares Resultat. Letztes erwähnenswertes Ergebnis des Spaniers war der 4. Rang 2016 bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. (pre/sda)

A statement regarding Samuel Sánchez' anti-doping violation 📝👇 https://t.co/53dbckMesG — BMC Racing Team (@BMCProTeam) 4. Oktober 2017

Steingruber meldet sich eindrücklich zurück

In Montreal, der Olympiastadt von 1976, kehrte Giulia Steingruber 414 Tage nach den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in das internationale Wettkampfgeschehen zurück – und wie. Im Mehrkampf totalisierte sie 53,132 Punkte, womit sie ihr Mindestziel für diese WM, den Einzug in den Final der besten 24 am Freitag, problemlos schaffen wird.

Und am Sprung turnte Steingruber den Tschussowitina sowie den Jurtschenko mit Doppelschraube traumwandlerisch sicher in den Stand – so, als wäre sie nie weg gewesen. Mit 14,750 Punkten und Rang 2 in der Zwischenwertung hinter der russischen Titelverteidigerin Maria Paseka wurde die Olympia-Dritte für ihren starken Vortrag belohnt, womit sie am Samstag im Final am Sprung um die Medaillen kämpfen wird; zum fünften Mal in Folge an Weltmeisterschaften. (sda)

Bild: KEYSTONE

Ehlers bis 2025 bei den Winnipeg Jets

Nikolaj Ehlers verlängert seinen bis 2018 gültigen Vertrag mit den Winnipeg Jets vorzeitig um sieben Jahre bis 2025. Der Sohn des dänischen Langnau-Trainers Heinz Ehlers erhält ein Jahressalär von sechs Millionen Dollar.

Ehlers junior war im Draft 2014 als Nummer 9 gezogen worden. Seither bestritt der nunmehr 21-jährige Stürmer 154 Spiele und realisierte dabei 102 Skorerpunkte (40 Tore). In der vergangenen Saison imponierte Ehlers in der Qualifikation mit 64 Skorerpunkten in 82 Spielen. (pre/sda)

Nur Unentschieden für FCZ-Frauen in Litauen

Das Frauenteam des FC Zürich spielte im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Champions League beim litauischen Meister Gintra Universitetas nur 1:1. Trotz insgesamt 20 Abschlussversuchen war einzig Rückkehrerin Martina Moser in der 18. Minute erfolgreich. Die Führung hielt allerdings nicht lange. Nur fünf Minuten später glich die Namibierin Zenatha Coleman für Gintra aus.

Die beste Chance auf den Sieg vergab erneut Moser nach einer guten Stunde, als die ehemalige Nationalspielerin einen Penalty nicht verwerten konnte. Die Aussichten betreffend Achtelfinal-Qualifikation bleiben für die Zürcherinnnen natürlich gut. Sie sind auch im Rückspiel am nächsten Mittwoch im Letzigrund klarer Favorit. Litauen belegt im FIFA-Ranking nur den 89. Platz, die Schweiz den 16. (sda)

Gentner scherzt über Gesichts-OP

Drei Wochen nach den schweren Gesichtsverletzungen, die Christian Gentner vom VfB Stuttgart im Spiel gegen den VfL Wolfsburg erlitten hatte, sprach der VfB-Captain erstmals über den schlimmen Zusammenprall mit Koen Casteels: «Es geht mir gut, wirklich gut. Ich habe mittlerweile erträgliche Schmerzen und nehme seit Tagen keine Schmerzmittel mehr.» Er hatte sich Augenhöhlenboden, Nasenbein und Oberkiefer gebrochen.

Ein individuelles Training hat der 32-Jährige bereits wieder aufgenommen. Wann Gentner ins Mannschaftstraining der Schwaben zurückkehrt, weiss er allerdings noch nicht. «Ich will und werde keinen fixen Zeitpunkt angeben, wann ich wieder trainieren oder spielen kann.» Casteels mache er keinen Vorwurf, an den Unfall selbst hat Gentner keine Erinnerung. Zur Operation fügte er humorvoll an: «Meine Frau sagt, so eine Gesichts-OP hätte ich vor Jahren schon machen sollen.» (pre)

Drmic wieder im Mannschaftstraining

Zum ersten Mal seit April trainierte Mönchengladbachs Stürmer Josip Drmic wieder mit der Mannschaft. Der 25-jährige Schweizer Internationale fiel wegen einer Knieblessur sechs Monate lang aus. Drmic hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt. In der Spielzeit 2015/16 musste er wegen eines Knorpelschadens über 240 Tage pausieren. (pre/sda)

Kurz danach gab es Applaus auf dem Trainingsplatz: Denn da kommen Josip #Drmic und Mamadou #Doucouré. #Borussia pic.twitter.com/qWLsYu8ePK — Jannik Sorgatz (@aufmplatz) 4. Oktober 2017

Zwei Spielsperren für Julian Walker

Julian Walker vom HC Lugano wurde für den Check gegen den Kopf von Noele Trisconi (Ambri-Piotta) im Tessiner Derby vom letzten Freitag für zwei Spiele gesperrt und mit 4100 Franken Busse belegt. Eine Spielsperre hat Walker bereits verbüsst. (sda)

Bild: KEYSTONE

Stephen Odey zum FC Zürich

Super-League-Aufsteiger FC Zürich kann ab sofort auf die Dienste des 19-jährigen Stephen Odey zählen. Der Stürmer aus Nigeria war schon vor einigen Wochen verpflichtet worden, heute wurde ihm nun von der FIFA die Freigabe erteilt.

Der 1,82 m grosse Odey wurde vergangene Saison Torschützenkönig der nigerianischen Premier League, im Juni gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. (ram)

Der 19-j. Nigerianer Stephen Odey wechselt vom MFM FC Lagos zum #FCZ. Er ist ab sofort spielberechtigt: https://t.co/UWdCBu9Z52 #fczuerich pic.twitter.com/A1B28rnhN8 — FC Zürich (@fc_zuerich) 4. Oktober 2017

Hischier und Müller im NHL-Kader

Nico Hischier und Mirco Müller beginnen die Saison wie erwartet in der NHL. Der Nummer-1-Draft aus dem Wallis und der von den San Jose Sharks gekommene Zürcher Verteidiger gehören zum 23-köpfigen Kader, das die NHL-Franchise am Dienstag bekannt gegeben hat. New Jersey startet am Samstag zuhause gegen Colorado in die Saison.

Bild: AP/The Canadian Press

SCRJ baut Spitzenposition aus

Die Rapperswil-Jona Lakers bauen ihre Führung in der Swiss League aus. Sie setzen sich im Spitzenkampf in Winterthur klar 4:0 durch. Zwar brauchten die St. Galler bis zur 19. Minute, ehe Steve Mason die Führung gelang, doch in Gefahr gerieten sie kaum. Im Mitteldrittel sorgten Antonio Rizzello und Fabian Brem mit ihren beiden Toren für die Vorentscheidung.

Rapperswil-Jona führt neu mit vier Punkten Vorsprung auf La Chaux-de-Fonds, weil das zuvor drittplatzierte Langenthal spielfrei war und das viertplatzierte Olten im Thurgau verliert (2:3). La Chaux-de-Fonds setzt sich zuhause gegen die GCK Lions 6:4 durch. Topskorer Dominic Forget erzielte im fünften Spiel bereits sein neuntes Tor, Altstar Loïc Burkhalter seine Assists Nummer 6 bis 8.

Thurgau kommt gegen Olten im fünften Spiel der Saison zum ersten «Dreipunkter». Der Kanadier Cam Braes markiert mit dem 3:1 in doppelter Überzahl das entscheidende Tor. Seinen ersten Punkt und Sieg feiert der Nachwuchs des EV Zug gegen Visp (3:2 n.V.). (pre/sda)

Fünf WM-Finalplätze für starke Schweizer Kunstturner

Der Höhenflug der Schweizer Kunstturner findet auch an der WM in Montreal seine Fortsetzung. In der Qualifikation sichert sich die starke STV-Riege fünf Finalplätze. Pablo Brägger und Oliver Hegi kämpfen am Reck nach ihrem Erfolg im Frühjahr an der EM in Cluj-Napoca auch an der WM um die Medaillen. Europameister Brägger qualifizierte sich als Zweiter der Qualifikation für den Final der besten acht am Sonntag, der EM-Zweite Hegi zog als Vierter des Vorkampfs in den Final ein. Bester der Qualifikation war der Niederländer Epke Zonderland.

Als Zugabe erreichte Brägger auch noch den Final am Barren, der ebenfalls am Sonntag stattfindet. Zudem treten er und Eddy Yusof am Donnerstag auch im Final der besten 24 Mehrkämpfer an. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Evans wegen Kokainkonsums gesperrt

Der internationale Tennisverband (ITF) sperrt Davis-Cup-Sieger Dan Evans rückwirkend für ein Jahr. Der Brite wurde am 24. April in Barcelona positiv auf Kokain getestet. Er stritt dies nicht ab, sagte aber, die Droge ausserhalb der Wettkampfzeit (vier Tage vor Turnierstart) zu sich genommen zu haben. Zum Zeitpunkt der positiven Probe war Evans die Nummer 50 der Welt und die Nummer 3 Grossbritanniens.

Der 27-jährige Brite, der 2015 zum siegreichen Davis-Cup-Team gehört hatte, ist am 24. April 2018 wieder spielberechtigt. Das nach dem 24. April 2017 eingespielte Preisgeld von 103'000 Euro und die gesammelten Weltranglistenpunkte werden ihm abgezogen. (pre/sda)

Bild: EPA/AAP

Überlegener Sieg von Kubacki im Sommer-GP

Der Pole Dawid Kubacki gewinnt überlegen mit 500 Punkten die Gesamtwertung im neun Springen umfassenden Sommer-GP und kassierte ein Preisgeld von 26'500 Franken. Der 27-jährige Pole gewann sämtliche fünf Wettkämpfe, zu denen er angetreten ist. Am Dienstag siegte er in Klingenthal bei schwierigen Bedingungen mit Weiten von 140 und 130 Metern knapp vor dem Deutschen Andreas Wellinger (141/127,5) und dem Norweger Johann-Andre Forfang (140/123).

Als bester Schweizer in der Gesamtwertung klassierte sich Simon Ammann im 13. Rang. Der Toggenburger erreichte am Dienstag in Deutschland mit Weiten von 134 und 127 Metern zum dritten Mal in diesem Sommer den 6. Rang, einen Platz hinter Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer. In Klingenthal nicht für den Finaldurchgang qualifizieren konnten sich Kilian Peier (38.) und Andreas Schuler (42.). (pre/sda)

Bild: EPA/PAP

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um 2m 5s Sterben mit Anlauf – diese Jogging-Typen hauen dich um Video: watson

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo