Bencic erreicht in Linz die Viertelfinals ++ Trainer Dan Ratushny bei Lausanne entlassen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

++ Der Sport-News-Ticker ++

Bencic überzeugt weiter

In ihrem ersten WTA-Turnier seit April überzeugt Belinda Bencic (WTA 228) weiter. Die 20-jährige Ostschweizerin gewann ihren Achtelfinal in Linz 6:3, 2:6, 6:3 gegen die Spanierin Lara Arruabarrena (WTA 80) und erreichte so ihren ersten Viertelfinal auf WTA-Stufe seit Juni 2016. Dort trifft sie am Freitag auf die rumänische Qualifikantin Mihaela Buzarnescu (WTA 105).

Bencic gelang ein nahezu perfekter erster Satz. Während sie selber keinen Breakball abwehren musste, nahm sie der fünf Jahre älteren Spanierin zweimal den Aufschlag ab. Ab dem zweiten Durchgang wurde es komplizierter. Die Schweizerin musste Arruabarrena zwei Breaks zugestehen. Nachdem sie auch im dritten Satz gleich zu Beginn ihren Aufschlag abgegeben hatte, drehte Bencic aber nochmals eindrücklich auf. Sie gewann vier Games in Folge und nach gut eindreiviertel Stunden auch das Spiel.

Viktorija Golubic in Linz in der zweiten Runde

Viktorija Golubic (WTA 117) steht zum siebten Mal in diesem Jahr in der 2. Runde eines WTA-Turniers. Beim Hallenturnier in Linz gewann die 24-jährige Zürcherin gegen die als Nummer 6 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova, die Nummer 51 der Welt, in gut zwei Stunden 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Auch im Achtelfinal gegen die bulgarische Qualifikantin und Namensvetterin Viktoriya Tomova (WTA 151) hat Golubic eine gute Chance.

Bei einer frühen Niederlage droht Golubic ein Rückfall in die Region um Platz 150 der Weltrangliste. (abu/sda)

Auftaktsieg für Stefanie Vögele

Stefanie Vögele erreichte im WTA-Turnier in Tianjin in China die 2. Runde. Die Aargauerin schlug die Amerikanerin Kristie Ahn 6:3, 6:3. Nächste Gegnerin von Stefanie Vögele ist die Kasachin Julia Putinzewa. Nach Siegen in den Duellen mit der Nummer 54 der Welt steht es 2:2. (abu/sda)

HC Lausanne trennt sich von Ratushny

Dan Ratushny ist nicht mehr Trainer des HC Lausanne. Der Kanadier wird durch seinen Landsmann Yves Sarault ersetzt.Der frühere Spieler-Haudegen Sarault wird am Freitag im Spiel gegen Ambri-Piotta vom Schweden Rikard Franzen assistiert.

Ratushny hatte mit Lausanne zwar am Dienstag noch das Genfer Derby gegen Genève-Servette mit 8:4 gewonnen. Doch ein durchzogener Saisonstart sorgte für die Entlassung des früheren österreichischen Nationaltrainers beim Tabellenachten.Ratushny hatte in der Vorsaison mit den Waadtländern die Qualifikation noch im verblüffenden 4. Rang abgeschlossen. In den Playoffs unterlag man dann aber dem HC Davos in vier Spielen mit 0:4. (abu/sda)

Ladies Open neu in Lugano statt Biel

Das WTA Turnier «Ladies Open» zieht nach nur einer Austragung von Biel nach Lugano um. Ab der nächsten Saison wird das Turnier von Mitte April (9. - 15. April 2017) auf Sand, statt auf einem Indoor-Hartplatz ausgetragen werden. (abu)

Kyrgios mit 31'085 Dollar gebüsst

Nick Kyrgios ist für sein neuestes Vergehen von der Spielervereinigung ATP mit 31'085 Dollar gebüsst worden. Der exzentrische Australier hatte beim Masters-1000-Turnier in Schanghai in seinem Erstrunden-Match gegen den Amerikaner Steve Johnson den Platz ohne Angabe von Gründen nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz verlassen. Später hatte Kyrgios über Twitter Magenschmerzen und eine Schulterverletzung als Gründe für die Aufgabe genannt.

Die Busse setzt sich aus dem Preisgeld für die 1. Runde, 21'085 Dollar, sowie den 10'000 Dollar zusammen, die Kyrgios wegen seiner Weigerung, die Verletzung durch einen Turnierarzt bestätigen zu lassen, zu bezahlen hat. (abu/sda)

I am not judging Kyrgios until I know the full story but this looks terrible. #SHRolexMasters pic.twitter.com/rPlapyepug — Bryce Parker (@bryce_parker26) 10. Oktober 2017

Langenthal verteidigt den 2. Platz

Langenthal machte gegen La Chaux-de-Fonds einen Zweitore-Rückstand wett und gewann in der letzten Minute der Verlängerung 4:3. Die Oberaargauer bleiben damit Zweite der Swiss League.

Einen starken Eindruck hinterliessen die drei Nachwuchsteams in der Swiss League. Die GCK Lions setzten sich in der Ajoie dank eines Tores von Patrick Sidler zwei Sekunden vor Schluss 4:3 durch, nachdem die jungen Zürcher zuvor eine 2:0-Führung verspielt hatten.

Die Biasca Ticino Rockets doppelten vier Tage nach ihrem ersten Saisonsieg (3:1 gegen die GCK Lions) mit einem 4:3 nach Verlängerung in Visp nach. Als Verlierer musste einzig die die zweite Zuger Mannschaft vom Eis.

Mané fehlt Liverpool bis zu sechs Wochen

Der Champions-League-Teilnehmer Liverpool muss bis zu sechs Wochen ohne seinen Offensivspieler Sadio Mané auskommen. Der Senegalese zog sich am Samstag beim 2:0-Sieg in der WM-Qualifikation gegen die Kapverden eine Oberschenkel-Verletzung zu. (abu/sda/apa)

Australien fehlt noch eine Runde

Der WM-Traum Syriens ist geplatzt. Im asiatischen Playoff verloren die Syrer das Rückspiel gegen Australien mit 1:2 nach Verlängerung. Die Zusatzschicht war nötig geworden, weil die Partie in Sydney wie schon das Hinspiel nach der regulären Spielzeit 1:1 endete. Australien trifft nun auf den Viertplatzierten der CONCACAF-Ausscheidung, wo einer der 32 Teilnehmer der WM 2018 in Russland ermittelt wird.

Zur grossen Figur der «Socceroos» avancierte Tim Cahill. Der bald 38 Jahre alte, langjährige Premier-League-Spieler, erzielte beide Tore zum Sieg seiner Mannschaft (13./109. Minute). Omar Al Somah hatte den Aussenseiter Syrien in der 6. Minute in Führung geschossen. Der Star der Mannschaft hatte später grosses Pech zu beklagen: Kurz vor dem Ende der Verlängerung hämmerte Al Somah einen Freistoss an den Pfosten. So gab es kein Penaltyschiessen, sondern erklang die inoffizielle Hymne «Down Under» der Band Men at Work im Olympiastadion. (ram)

Kyrgios läuft einfach davon

Nick Kyrgios hat seine Erstrundenpartie gegen den Amerikaner Steve Johnson im Masters-1000-Turnier in Schanghai auf ungewohnte Weise beendet. Der für seine Eskapaden bekannte Australier verliess unmittelbar nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz den Platz kommentarlos und kehrte nicht wieder zurück.

Zuvor hatte sich Kyrgios per Handschlag vom verdutzten Gegner und vom nicht minder überraschten Stuhlschiedsrichter verabschiedet. Ein Mitglied aus Kyrgios' Betreuerteam begründete die Aufgabe danach mit einer Schulterverletzung des Australiers. (ram/sda)

Federer in Schanghai gegen Schwartzman

Roger Federer trifft im Masters-1000-Turnier in Schanghai nach einem Erstrunden-Freilos morgen Mittwoch auf Diego Schwartzman (Bild). Gegen den 1,70 m kleinen Argentinier, der in der Weltrangliste Platz 26 einnimmt, hat der Baselbieter die bisherigen drei Partien gewonnen. Federer bestreitet in Schanghai sein erstes Turnier seit dem Ausscheiden vor gut vier Wochen im Viertelfinal des US Open gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro. (ram/sda)

Serena Williams mit Comeback am Australian Open

Die ehemalige Weltranglistenerste und Jung-Mama Serena Williams plant laut Organisatoren der Australian Open in Januar in Melbourne die Titelverteidigung beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. «Sie will 2018 zurückkommen und ihren Titel verteidigen. Sie befindet sich bereits im Training», erklärte Turnierdirektor Craig Tiley.

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin errang am 28. Januar 2017 die Trophäe im Melbourne Park, als sie bereits mit ihrem ersten Kind schwanger war. Alexis Olympia Ohanian kam am 1. September zur Welt. Auch Serena Williams selbst hatte vor und nach der Geburt betont, dass die Australian Open bei ihr auf dem Plan stehen. (ram/sda/apa/reuters)

Letzter ungarischer Spieler der WM 1954 gestorben

Der frühere ungarische Stürmer Jozsef Toth ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war der letzte noch lebende Spieler aus Ungarns berühmter Mannschaft an der WM 1954 in der Schweiz.

Er war auch der jüngere Bruder des erfolgreicheren Stürmers Mihaly Toth. «Toth II» bestritt an der WM zwei Spiele. Zum 8:3-Sieg gegen Deutschland trug er ein Tor bei. Im Final, den die Ungarn erneut gegen Deutschland nach einer 2:0-Führung 2:3 verloren, kam Jozsef Toth nicht zum Einsatz. (ram/sda)

