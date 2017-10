Sport-News

Daniela Ryf nimmt Titel-Hattrick ins Visier +++ Lüthi im Qualifying weit zurück

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Daniela Ryf nimmt an Ironman-WM den Titel-Hattrick ins Visier

Daniela Ryf kann mit einem Triumph auf Hawaii in der Nacht auf Sonntag einen Hattrick realisieren und in die Gilde der Ironman-Legenden eintreten. Mit erst 30 schaffte noch keine Frau vor Ryf drei Siege in Folge am ruhmreichsten Triathlon der Welt.

Einen Hattrick an der Ironman-WM hatte zuletzt die vierfache Ironman-Weltmeisterin Chrissie Wellington (2007 bis 2009) realisiert. Vor Wellington gelang dies der sechsfachen Schweizer Ironman-Weltmeisterin Natascha Badmann (2000 bis 2002) bei ihren Erfolgen 2 bis 4.

Bild: AP/Chattanooga Times Free Press

Nur fünfte Startreihe für Lüthi und Morbidelli

Im Gegensatz zu allen vorherigen Trainings fand das Moto2-Qualifying zum Grand Prix von Japan bei fast gänzlich trockenen Bedingungen statt. Für Tom Lüthi, zuvor im Regen immer bei den Besten, resultierte fürs Rennen vom Sonntag in Motegi (Start 05.20 Uhr Schweizer Zeit) mit fast zwei Sekunden Rückstand auf die Bestzeit nur Startposition 13.

Da auch sein Titelkonkurrent Franco Morbidelli als 15. Mühe bekundete, hielt sich der Schaden für Lüthi in Grenzen. Der Berner hat vor den letzten vier Saisonrennen 21 Punkte Rückstand auf den WM-Leader aus Italien.

Bester Schweizer im Moto2-Qualifying war Dominique Aegerter. Der Berner sicherte sich Startposition 11, mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand auf die Pole-Position des Japaners Takaaki Nakagami. Der Zürcher Jesko Raffin musste sich mit Startposition 27 begnügen (3,6 Sekunden zurück). (sda)

Bild: AP/AP

Minnesota holt Bertschy ins NHL-Kader

Des einen Leid ist des anderen Freud: Der verletzungsbedingte Ausfall von Nino Niederreiter (Sprunggelenks-Verletzung/zwei Wochen out) könnte zur Chance für Christoph Bertschy werden. Der 23-jährige Freiburger wurde von Minnesota ins NHL-Kader beordert, da die Wild derzeit zahlreiche Ausfälle im Sturm zu beklagen haben.

Bertschy begann die Saison in der AHL beim Farmteam Iowa Wild. Der Stürmer blieb in den ersten drei Spielen jedoch ohne Skorerpunkt. Nun dürfte er in der Nacht auf Sonntag im ersten Heimspiel der Saison von Minnesota gegen Columbus zu seinem Saisondebüt in der NHL kommen. Es wäre in seinem dritten Jahr in Nordamerika sein neunter Einsatz in der besten Liga der Welt. (sda)

Akolo schiesst Stuttgart spät zum Sieg

Der 1. FC Köln wartet auch nach der 8. Runde auf den ersten Saisonsieg. Das Bundesliga-Schlusslicht war in Stuttgart nahe an einem Punktgewinn dran, verlor aber unglücklich 1:2.

Der Stuttgarter Siegtreffer fiel erst in der 94. Minute durch Chadrac Akolo. Für die Kölner war die späte Niederlage umso bitterer, weil sie kurz vor dem Stuttgarter Siegtreffer einen Foulpenalty zugesprochen bekamen. Schiedsrichter Cortus zog seinen Entscheid aber nach Konsultation der Videobilder wieder zurück.

Stuttgart war in der 38. Minute durch Anastasios Donis in Führung gegangen. Dominique Heintz glich nach 73 Minuten aus. Sein Treffer war erst das dritte Saisontor der Kölner.

Während Stuttgart nach zuletzt drei sieglosen Spielen ein kleiner Befreiungsschlag gelang, dürften in Köln die Diskussionen um Trainer Peter Stöger nicht kleiner werden. (zap/sda)

Stuttgart - Köln 2:1 (1:0)

. - 58'716 Zuschauer. - Tore: 38. Donis 1:0. 77. Heintz 1:1. 94. Akolo 2:1. (sda)

Servette legt mit Sieg vor

Servette ist in der Challenge League vorerst Leader. Die Genfer gewinnen zum Auftakt der 11. Runde 2:0 gegen Vaduz und führen die Tabelle vor Schaffhausen und Neuchâtel Xamax an.

Matchwinner war Steven Lang. In der 5. Minute verwertete er ein Zuspiel von Alexandre Alphonse mit dem Absatz und dem Rücken zum Tor. In der 73. Minute erhöhte der Stürmer auf 2:0. Sein Schuss aus rund 18 Metern fand den Weg via Pfosten ins Tor. Für die Genfer war es der dritte Sieg in Folge, während Vaduz in den letzten sechs Spielen nur einen Sieg verbuchen konnte.



Servette - Vaduz 2:0 (1:0)

2315 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 5. Lang 1:0. 73. Lang 2:0.

Bild: KEYSTONE

Golubic in Linz im Halbfinal

Viktorija Golubic schaffte in Linz den Einzug in die Halbfinals. Die 24-jährige Schweizer Vorjahresfinalistin bezwang in ihrem dritten Einsatz am WTA-Turnier in Österreich die Schwedin Johanna Larsson (WTA 89) in 81 Minuten 6:3, 6:1.

Im Halbfinal bekommt es Golubic am Samstag mit der Siegerin des Duells zwischen der Slowakin Magdalena Rybarikova (WTA 28) und der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 37) zu tun. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Bencic verliert nach 5 abgewehrten Matchbällen

Belinda Bencics Comeback auf der WTA-Tour in Linz endet in den Viertelfinals. Die Schweizerin unterliegt der rumänischen Qualifikantin Mihaela Buzarnescu (WTA 105) 4:6, 7:5, 6:7 (4:7).

Die Schweizerin erspielte sich bei dem mit 250'000 Dollar dotierten Turnier zunächst kaum Chancen auf einen Vorstoss in die Halbfinals. Erst im dritten Game des zweiten Satzes kam die Ostschweizerin zu zwei Breakchancen, die sie allerdings ungenutzt verstreichen liess. Postwendend geriet Bencic 1:3 ins Hintertreffen, was sich aber noch nicht als matchentscheidend erwies. Als die Rumänin zum Sieg aufschlug, zeigte sie Nerven und liess die Schweizerin nochmals zum 4:5 aufschliessen. Buzarnescu bekundete auch in der Folge Schwierigkeiten, den Sack zuzuschnüren. Sie vergab drei Matchbälle, musste das 5:5 hinnehmen, kassierte das Break um 5:6 und als sie nach fünf in Serie verlorenen Games dem Satz zum 5:7 abgab, schien Bencic die Wende geschafft zu haben.

Doch im wiederum dramatischen Entscheidungssatz bot sich Buzarnescu nach dem Break zum 4:2 die Chance, es diesmal besser zu machen. Wiederum stand es 5:2, wiederum brachte die Rumänin den Aufschlag zum 6:4 nicht durch, wiederum glich Bencic zum 5:5 aus, wiederum vergab Buzaernescu Matchbälle, diesmal deren zwei. Im Tiebreak konnte die Schweizerin den Kopf aber nicht mehr aus der Schlinge ziehen. (zap/sda)

Bild: APA

Malgin muss in die AHL

Die Florida Panthers haben Denis Malgin wenig überraschend in die AHL zum Farmteam Springfield Thunderbirds geschickt. Der 20-jährige Center war in den ersten drei Saisonspielen der Panthers nicht zum Einsatz gekommen.

In seiner ersten Spielzeit in der besten Liga der Welt hatte Malgin 47 Partien für Florida bestritten und sechs Tore sowie vier Assists erzielt. Er profitierte jedoch davon, dass die Panthers einige Verletzte beklagten. Ansonsten hätte er mehrheitlich oder ganz in der AHL gespielt. Dass Malgin noch nicht für eine ganze Saison in der NHL bereit ist, hatte sich abgezeichnet. Er dürfte jedoch seine Chance bei Florida erhalten. (zap/sda)

Bild: AP/FR69810 AP

Bruce Arena tritt als US-Trainer zurück

Bruce Arena ist nicht mehr Trainer des US-Nationalteams. Der 66-Jährige trat zwei Tage nach der verpassten Teilnahme an der WM-Endrunde in Russland von seinem Posten zurück.

Arena hatte das Traineramt vor elf Monaten vom entlassenen Jürgen Klinsmann übernommen. Die USA hätten im letzten WM-Qualifikationsspiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Trinidad und Tobago einen Punkt gebraucht, um ihr WM-Ticket zu lösen. Stattdessen verlor das US-Team 1:2 und verpasste damit erstmals seit 1986 eine WM.

Für Arena wäre es die dritte WM-Endrunde gewesen. Der aus Brooklyn stammende Arena war bereits 2002 und 2006 Nationaltrainer der USA. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Rafael Nadal in Schanghai im Halbfinal

Rafael Nadal hat in Schanghai die Halbfinals erreicht. Der Spanier schlägt den Bulgaren Grigor Dimitrov in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 und 6:3.

Dimitrov zeigt ein richtig gutes Spiel und verlangt der Weltnummer 1 alles ab. Am Ende setzt sich die Qualität Nadals aber durch. Einer der wichtigsten Faktoren ist, dass Nadal seinen Aufschlag während des ganzen Spiels nie abgeben muss. Im Halbfinal wartet Marin Cilic auf den Spanier. (abu)

Bild: AP/AP

Junuzovic spielt nicht mehr für Österreich

Zlatko Junuzovic wird künftig nicht mehr für Österreichs Nationalteam spielen. Der 30-jährige Captain von Werder Bremen gab nach 55 Einsätzen (sieben Tore) seit 2006 seinen Rücktritt aus der ÖFB-Auswahl bekannt. Die letzten vier Partien der WM-Qualifikation versäumte er wegen Verletzungen.

Der Entschluss sei ihm nicht leicht gefallen, schrieb Junuzovic in einer Mitteilung. Ausschlaggebend für seinen Rücktritt sei gewesen, dass er künftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich auf den Klub konzentrieren wolle. Junuzovic ist Vater eines 18 Monate alten Sohnes. (sda/apa)

Bild: AP/AP

Davos mit hochkarätigem Turnier

Der HC Davos überbrückt die Olympia-Pause mit einem hochkarätig besetzten Turnier. Zwischen dem 15. und 18. Februar 2018 gastieren mit Metallurg Magnitogorsk und dem chinesischen Verein Kunlun Red Star beim «Davos Hockey Summit» zwei Klubs aus der KHL in Davos. Vierter Teilnehmer neben dem Gastgeber ist der tschechische Vertreter Ocelari Trinec. (abu/sda)

Bild: SPENGLER CUP

Lüthi am ersten Trainingstag in Japan ganz vorne

Trotz eines (glimpflich verlaufenen) Sturzes kurz vor Trainingsende kann Tom Lüthi mit dem Auftakt zum Grand Prix von Japan zufrieden sein. Dem Berner gelingt am ersten Tag in Motegi die Bestzeit,

Vorjahressieger Lüthi war im Regen klar stärker als sein Titelkonkurrent Franco Morbidelli, der in der WM-Wertung bei vier noch ausstehenden Saisonrennen mit 21 Punkten Vorsprung in Führung liegt. Der achtfache Saisonsieger aus Italien war bei den schwierigen Bedingungen am Freitag als Fünfter fast eine Sekunde langsamer unterwegs als Lüthi. Auch Dominique Aegerter hielt auf dem Circuit in Japan mit der erweiterten Spitze mit. Der zweifache GP-Sieger verlor als Neunter rund 1,4 Sekunden auf Landsmann Lüthi. Jesko Raffin blieb mit 2,7 Sekunden Rückstand der 26. Platz. (abu/sda)

Bild: AP/AP

Vögele gegen Scharapowa chancenlos

Stefanie Vögele ist beim WTA-Turnier im chinesischen Tianjin in den Viertelfinals ausgeschieden. Die Weltranglisten-196. unterlag der russischen Favoritin Maria Scharapowa (WTA 86) in 65 Minuten mit 3:6, 1:6.

Vögele fand zwar gut in die erste Partie gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste. Doch nach dem Break zum 1:0 musste die Aargauer ihrerseits zweimal den Service abgeben (zum 1:1 und 3:5). Im zweiten Satz kassierte Vögele gleich drei Breaks. (abu/sda)



Bild: X02835

Kadetten mit unglaublicher Aufholjagd

Die Kadetten Schaffhausen zeigten in der Champions League eine fantastische Moral. Das Team von Trainer Peter Kukucka holte gegen die dänische Equipe Skjern ein 12:18 auf und siegte 25:24.

Nach dem 9:13 zur Pause gerieten die Kadetten bis zur 39. Minute 11:17 in Rückstand. Die Niederlage gegen die defensiv stark spielenden Dänen schien besiegelt zu sein. Die Schaffhauser gaben jedoch nicht auf und kamen bis zur 45. Minute auf 18:20 heran. Zwar erhielt die Euphorie mit dem 18:22 (48.) kurzzeitig einen Dämpfer, nach dem 22:24 (53.) gestand der Schweizer Meister den Gästen aber kein Tor mehr zu. (abu/sda)

Bild: EPA/SCANPIX DENMARK

Fünfte Niederlage in Folge für Servette

Ambri-Piotta gewann das Kellerduell in Genf gegen ein schwaches Servette 3:0. Die Tore schossen Zwerger, Emmerton und Zgraggen.

Nach dem 4:8 am Dienstag in Lausanne verloren die Genfer auch das zweite Duell am Ende der Tabelle zuhause gegen Ambri. Das fünfte Saisontor des jungen Österreichers Dominik Zwerger in der 14. Minute bedeutete bereits die entscheidende Differenz, denn in der Offensive brachte Servette nichts zustande. Die beiden grössten Chancen verpassten Jeremy Wick und Kay Schweri im Mitteldrittel.

Wie es geht, demonstrierte Ambris Cory Emmerton elf Minuten vor Schluss. Obwohl von Romain Loeffel und Goran Bezina, zwei (ehemaligen) Nationalspielern, umringt, setzte sich der Amerikaner durch und erzielte das 2:0.Trotz vieler Absenzen - Servette spielte nur mit zwei Ausländern - erntete es für die fünfte Pleite in Folge Pfiffe der Genfer Fans. Immerhin absolvierte Ambri, das auf Platz 8 vorstiess, sein viertes Spiel in sechs Tagen - und war dennoch etwas weniger schwach. Einen besonderen Sieg erlebte Goalie Benjamin Conz. 2008 hatte er mit Servette und einem 3:0-Sieg gegen Ambri in der NLA debütiert. Knapp neun Jahre später feierte der Jurassier einen Shutout gegen die Genfer. (sda)

Bild: PPR

