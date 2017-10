Sport-News

Davos verlängert mit Claude Paschoud +++ Streits Vertrag bei Montreal offiziell aufgelöst

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Davos verlängert mit Paschoud

Der HC Davos und Verteidiger Claude-Curdin Paschoud einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis Ende Saison 2019/20. Der 23-Jährige, der sämtliche Juniorenstufen bei den Bündnern durchlaufen hat, bestritt bisher 226 Spiele in der höchsten Spielklasse für den HCD und wurde 2015 Schweizer Meister. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte Paschoud in der vergangenen Saison acht Länderspiele. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Malmö FF zum 20. Mal Meister in Schweden

Malmö FF hat sich am Montag zum vierten Mal in fünf Jahren den schwedischen Fussball-Meistertitel geholt, den insgesamt 20. Entscheidend war nach einem 0:1-Rückstand ein 3:1-Sieg gegen IFK Norrköpping.

Das Spiel musste kurz vor Schluss unterbrochen werden, nachdem Malmö-Fans auf das Spielfeld gelaufen waren. Malmö liegt drei Runden vor Schluss uneinholbar zehn Punkte vor Verfolger AIK Stockholm. (abu/sda/apa)

Bild: EPA/APA

Streits Vertrag mit den Canadiens offiziell aufgelöst

Die Wege von Mark Streit und den Montreal Canadiens haben sich definitiv getrennt. Der Vertrag des kanadischen NHL-Traditionsvereins mit dem 39-jährigen Berner wurde offiziell aufgelöst. Wie es für Streit in Nordamerika weitergeht, ob er nochmals in Europa spielen oder allenfalls seinen Rücktritt geben wird, ist offen. (abu/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Trainer Tirkkonen und Sportchef Müller bei Kloten entlassen

Der miserabel in die Saison gestartete EHC Kloten hat seinen Trainer Pekka Tirkkonen und Sportchef Pascal Müller per sofort freigestellt. Wie der Klub schreibt, übernimmt der bisherige Assistent Niklas Gällstdet die Mannschaft interimistisch. Morgen beim Spiel gegen Lugano wird ihm Junioren-Trainer André Rötheli als Assistent dienen.

«Nach den enttäuschenden Resultaten in den letzten Monaten musste sich die Führung des EHC Kloten zu diesem Schritt mit grossem Bedauern entscheiden», schrieb der Klub in einem Communiqué. Pascal Müllers Amt als Sportchef soll vorerst von Peter Lüthi (Strategische Entwicklung) und Beat Equilino (Team-Manager, Medienchef) übernommen werden. (abu)

Bild: KEYSTONE

Loeffel ab nächster Saison bei Lugano

Romain Loeffel wechselt Ende Saison innerhalb der National League von Genève-Servette zum HC Lugano. Der 26-jährige Nationalverteidiger unterschrieb bei den Tessinern einen Vierjahresvertrag.

Bild: KEYSTONE

Loeffel spielte seit Anfang 2014 bei Genève-Servette. Sein NLA-Debüt hatte er 2008 bei Fribourg-Gottéron gegeben. In 433 Spielen in der höchsten Spielklasse kam er auf 184 Skorerpunkte (51 Tore). (abu/sda)

Valencia erster Barça-Jäger

In der Primera Division stösst Valencia nach einem spektakulären Erfolg auf Rang 2 vor. Es siegt bei Betis Sevilla mit 6:3. Zwischenzeitlich führte Valencia mit 4:0, liess das Heimteam aber nochmals auf 3:4 herankommen:

Valencia liegt neu vier Punkte hinter dem FC Barcelona und einen Zähler vor Real Madrid. (ram)

Rodriguez schuld an Derby-Pleite

Inter Mailand schlägt den Stadtrivalen AC Milan mit 3:2. Zwei Mal bringt Mauro Icardi Inter im San Siro in Führung, Suso und Giacomo Bonaventura gelingt jeweils der Ausgleich. In der 89. Minute verursacht der Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez einen Penalty, indem er Danilo D'Ambrosio festhält. Icardi trifft aus elf Metern zum 3:2-Sieg.

Inter stösst dank diesem Sieg auf Rang 2 vor, zwei Punkte hinter Serie-A-Leader Napoli. Das nicht minder ambitionierte Milan bleibt als Zehnter auf einem Platz im Tabellen-Mittelfeld. Der Stuhl von Trainer Vincenzo Montella wackelt nach der dritten Pleite in Folge. (ram)

Olympia 2026 nicht in Österreich

Das Tiroler Stimmvolk hat sich am Sonntag in einer Abstimmung gegen eine mögliche Bewerbung für Olympische Winterspiele 2026 ausgesprochen. 53,35 Prozent hatten sich nach dem vorläufigen Endergebnis für ein «Nein» entschieden, Innsbruck als Bewerber ins Rennen zu schicken. Ausschlaggebend für das Ergebnis war die Ablehnung in den Städten, die ländlichen Gemeinden hingegen waren eher dafür.

Damit hat die Olympia-Kandidatur «Sion 2026» einen Konkurrenten weniger. Als mögliche Gegenkandidaten verbleiben Lillehammer, Calgary und Salt Lake City. Die Winterspiele 2026 werden im Juli 2019 vergeben. (ram/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

