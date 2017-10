FCZ holt jungen Nigerianer +++ Hischier und Müller im NHL-Kader

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Stephen Odey zum FC Zürich

Super-League-Aufsteiger FC Zürich kann ab sofort auf die Dienste des 19-jährigen Stephen Odey zählen. Der Stürmer aus Nigeria war schon vor einigen Wochen verpflichtet worden, heute wurde ihm nun von der FIFA die Freigabe erteilt.

Der 1,82 m grosse Odey wurde vergangene Saison Torschützenkönig der nigerianischen Premier League, im Juni gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft. (ram)

Der 19-j. Nigerianer Stephen Odey wechselt vom MFM FC Lagos zum #FCZ. Er ist ab sofort spielberechtigt: https://t.co/UWdCBu9Z52 #fczuerich pic.twitter.com/A1B28rnhN8 — FC Zürich (@fc_zuerich) 4. Oktober 2017

Hischier und Müller im NHL-Kader

Nico Hischier und Mirco Müller beginnen die Saison wie erwartet in der NHL. Der Nummer-1-Draft aus dem Wallis und der von den San Jose Sharks gekommene Zürcher Verteidiger gehören zum 23-köpfigen Kader, das die NHL-Franchise am Dienstag bekannt gegeben hat. New Jersey startet am Samstag zuhause gegen Colorado in die Saison.

Bild: AP/The Canadian Press

SCRJ baut Spitzenposition aus

Die Rapperswil-Jona Lakers bauen ihre Führung in der Swiss League aus. Sie setzen sich im Spitzenkampf in Winterthur klar 4:0 durch. Zwar brauchten die St. Galler bis zur 19. Minute, ehe Steve Mason die Führung gelang, doch in Gefahr gerieten sie kaum. Im Mitteldrittel sorgten Antonio Rizzello und Fabian Brem mit ihren beiden Toren für die Vorentscheidung.

Rapperswil-Jona führt neu mit vier Punkten Vorsprung auf La Chaux-de-Fonds, weil das zuvor drittplatzierte Langenthal spielfrei war und das viertplatzierte Olten im Thurgau verliert (2:3). La Chaux-de-Fonds setzt sich zuhause gegen die GCK Lions 6:4 durch. Topskorer Dominic Forget erzielte im fünften Spiel bereits sein neuntes Tor, Altstar Loïc Burkhalter seine Assists Nummer 6 bis 8.

Thurgau kommt gegen Olten im fünften Spiel der Saison zum ersten «Dreipunkter». Der Kanadier Cam Braes markiert mit dem 3:1 in doppelter Überzahl das entscheidende Tor. Seinen ersten Punkt und Sieg feiert der Nachwuchs des EV Zug gegen Visp (3:2 n.V.). (pre/sda)

Fünf WM-Finalplätze für starke Schweizer Kunstturner

Der Höhenflug der Schweizer Kunstturner findet auch an der WM in Montreal seine Fortsetzung. In der Qualifikation sichert sich die starke STV-Riege fünf Finalplätze. Pablo Brägger und Oliver Hegi kämpfen am Reck nach ihrem Erfolg im Frühjahr an der EM in Cluj-Napoca auch an der WM um die Medaillen. Europameister Brägger qualifizierte sich als Zweiter der Qualifikation für den Final der besten acht am Sonntag, der EM-Zweite Hegi zog als Vierter des Vorkampfs in den Final ein. Bester der Qualifikation war der Niederländer Epke Zonderland.

Als Zugabe erreichte Brägger auch noch den Final am Barren, der ebenfalls am Sonntag stattfindet. Zudem treten er und Eddy Yusof am Donnerstag auch im Final der besten 24 Mehrkämpfer an. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

Evans wegen Kokainkonsums gesperrt

Der internationale Tennisverband (ITF) sperrt Davis-Cup-Sieger Dan Evans rückwirkend für ein Jahr. Der Brite wurde am 24. April in Barcelona positiv auf Kokain getestet. Er stritt dies nicht ab, sagte aber, die Droge ausserhalb der Wettkampfzeit (vier Tage vor Turnierstart) zu sich genommen zu haben. Zum Zeitpunkt der positiven Probe war Evans die Nummer 50 der Welt und die Nummer 3 Grossbritanniens.

Der 27-jährige Brite, der 2015 zum siegreichen Davis-Cup-Team gehört hatte, ist am 24. April 2018 wieder spielberechtigt. Das nach dem 24. April 2017 eingespielte Preisgeld von 103'000 Euro und die gesammelten Weltranglistenpunkte werden ihm abgezogen. (pre/sda)

Bild: EPA/AAP

Überlegener Sieg von Kubacki im Sommer-GP

Der Pole Dawid Kubacki gewinnt überlegen mit 500 Punkten die Gesamtwertung im neun Springen umfassenden Sommer-GP und kassierte ein Preisgeld von 26'500 Franken. Der 27-jährige Pole gewann sämtliche fünf Wettkämpfe, zu denen er angetreten ist. Am Dienstag siegte er in Klingenthal bei schwierigen Bedingungen mit Weiten von 140 und 130 Metern knapp vor dem Deutschen Andreas Wellinger (141/127,5) und dem Norweger Johann-Andre Forfang (140/123).

Als bester Schweizer in der Gesamtwertung klassierte sich Simon Ammann im 13. Rang. Der Toggenburger erreichte am Dienstag in Deutschland mit Weiten von 134 und 127 Metern zum dritten Mal in diesem Sommer den 6. Rang, einen Platz hinter Rekord-Weltcupsieger Gregor Schlierenzauer. In Klingenthal nicht für den Finaldurchgang qualifizieren konnten sich Kilian Peier (38.) und Andreas Schuler (42.). (pre/sda)

Bild: EPA/PAP

Lazio wegen rassistischer Fangesänge bestraft

Nach rassistischen Fangesängen bleiben beim Serie-A-Klub Lazio Rom Teile des Olympiastadions für zwei Spiele gesperrt. Die Nordkurve wird bei den Heimspielen am 22. Oktober gegen Cagliari und am 5. November gegen Udinese geschlossen, teilte die Liga mit.

Beim Spiel gegen Sassuolo am vergangenen Sonntag hatten Lazio-Fans die dunkelhäutigen gegnerischen Spieler Alfred Duncan aus Ghana und den in Italien geborenen Claud Adjapong beleidigt. Bereits im April hatten Lazio-Fans im Derby gegen die AS Roma rassistische Gesänge angestimmt. Die italienische Liga stand wegen ähnlicher Vorfälle immer wieder in der Kritik. (pre/sda)

Bild: AP/ANSA

Schäfer übernimmt im Iran

Winfried Schäfer ist neuer Trainer von Irans Hauptstadt-Klub Esteghlal Teheran. Der Deutsche hat nach eigenen Angaben einen Zweijahresvertrag beim Meisterschafts-Zweiten der letzten Saison unterschrieben. Bis zum Vorjahr betreute der 67-jährige Schäfer Jamaikas Nationalteam.

Davor war der legendäre Coach des Karlsruher SC bei Klubs in Dubai, Aserbaidschan und Thailand tätig. Den grössten Erfolg als Trainer erreichte Schäfer mit Kameruns Nationalmannschaft, mit der er 2002 den Afrika-Cup gewinnen konnte. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Nadal in Extremis weiter

Rafael Nadal steht beim ATP-500-Turnier in Peking in der 2. Runde. Die Weltnummer 1 schlug Lucas Pouille in drei Sätzen. Nadal hatte grosse Mühe und musste gar zwei Matchbälle des Franzosen abwehren. Letztlich siegte er nach zweieinhalb Stunden 4:6, 7:6, 7:5. (ram)

Incredible. Absolutely incredible. @RafaelNadal saves 2 match points as he beats Lucas Pouille 4-6 7-6(6) 7-5 to reach the #ChinaOpen 2R. pic.twitter.com/pAV3Ce6pw9 — China Open (@ChinaOpen) 3. Oktober 2017

Überraschung bei Wahl zum Fussballer des Jahres in Wales

Chris Gunter (Bild) heisst der walisische Fussballer des Jahres. Der Verteidiger des englischen Zweitligisten FC Reading setzte sich überraschend vor Gareth Bale durch. Der Star von Real Madrid war zuletzt vier Mal in Folge ausgezeichnet worden.

Bale fehlt Wales in entscheidenden WM-Qualifikations-Spielen. Der Offensiv-Spieler fällt für die Partien gegen Georgien und Irland wegen muskulären Problemen aus. Vor den beiden abschliessenden Qualifikationsspielen liegt Wales in der Gruppe D auf dem 2. Platz. Der sensationelle EM-Halbfinalist 2016 hat vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Serbien und liegt einen Zähler vor Irland. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Ancelotti trainierte Kinder in Jerusalem

Vier Tage nach seinem Rauswurf bei Bayern München hat Carlo Ancelotti in Jerusalem im Rahmen eines Friedensprojektes Kinder trainiert. Der 58 Jahre alte Italiener machte am Montag für «Assist for Peace» Fussball-Übungen mit muslimischen, christlichen und jüdischen Kindern. Angesprochen auf das Ende seiner Tätigkeit beim deutschen Rekordmeister sagte Ancelotti, er fühle sich gut. Er wolle sich aber in den nächsten zehn Monaten Ruhe gönnen. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Servette gewinnt in Chiasso

Im Montagsspiel in der 10. Runde der Challenge League gewinnt Servette dank eines Last-Minute-Tores in der 93. Minute 2:1 in Chiasso. Servette schloss damit bis auf einen Punkt zum Spitzenduo Schaffhausen und Neuchâtel Xamax auf und hat schon 10 Zähler Vorsprung auf den Vierten Vaduz.

Alexandre Alphonse hatte die Gäste in der 32. Minute mit einem platzierten Weitschuss in Führung geschossen, Assan Ceesay sorgte mit seinem vierten Saisontor noch vor der Pause für den Ausgleich (40.). In der zweiten Hälfte suchten beide Teams den Siegtreffer, doch es dauerte bis zur 93. Minute, ehe der Brasilianer Nathan mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Corner der Lucky Punch gelang. Chiasso hat trotz drei Minuspunkten (Lizenzvergehen) weiter drei Punkte Reserve auf Schlusslicht Winterthur. (sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Moderate Busse gegen Deutschland

Die FIFA hat die rechtsradikalen Ausfälle deutscher Fans beim WM-Qualifikationsspiel von Anfang September in Tschechien moderat sanktioniert. Wie der Weltverband mitteilte, muss der Deutsche Fussball-Bund eine Busse von 32'000 Franken bezahlen.

Deutsche Zuschauer hatten am 1. September in Prag unter anderem eine Schweigeminute für zwei gestorbene tschechische Funktionäre gestört, Pyrotechnik gezündet und «Sieg»-Rufe nach dem Treffer zum 2:1 mit «Heil»-Rufen beantwortet. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Piqué im spanischen Aufgebot

Einen Tag nach dem umstrittenen Referendum zur Unabhängigkeit von Katalonien traf sich Spaniens Nationalteam für die beiden letzten Spiele der WM-Qualifikation gegen Albanien und Israel. Barcelonas Gerard Piqué ist (vorerst?) noch dabei. Er hatte sich gestern kritisch über das Verhalten der Regierung beim Referendum der Katalanen über die Unabhängigkeit von Spanien geäussert. Piqué stellte auch seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Nationalteam in Aussicht.

Einen Tag nach Andres Iniesta (FC Barcelona) haben derweil auch Alvaro Morata (Chelsea, Oberschenkelverletzung) und Dani Carvajal (Real Madrid, Erkältung) für die letzten beiden Spiele in der WM-Qualifikation abgesagt. (ram/sda)

Ajeti von St.Gallen zum FCB

Der FC St.Gallen verliert Stürmer Albian Ajeti. Der 20-Jährige wechselt per sofort zum Meister FC Basel, wo er bereits seine Juniorenzeit verbracht hatte. Die Ablösesumme wurde nicht kommuniziert.

Basel buhlte schon längere Zeit um den Angreifer, vergangene Woche wurden die Gespräche mit den Ostschweizern wieder aufgenommen. «Letztlich haben wir einen Weg gefunden, bei dem die Konditionen und Kriterien für uns stimmig sind und wir von daher in den Transfer eingewilligt haben», so FCSG-Präsident Stefan Hernandez in einer Mitteilung.

«Albian war zweieinhalb Jahre mein Teamkollege und ich war damals schon überzeugt von seinen Fähigkeiten», wird FCB-Sportchef Marco Streller zitiert. Er sei davon überzeugt, dass Ajeti das Basler Stürmerteam perfekt ergänze und der Mannschaft helfen könne. (ram)

Herzlich willkommen zurück beim FCB: Albian Ajeti!

👉 Alle Infos auf fcb.ch: https://t.co/NXIn5EHVyJ

🔴🔵🎉 #salialbian pic.twitter.com/dwphGas9Ah — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 2. Oktober 2017

Gavranovic und Mvogo rücken nach

Roman Bürki und Valon Behrami können der Schweiz auf den letzten Schritten zur WM 2018 nicht helfen. Für die beiden rücken Mario Gavranovic und Ivon Mvogo ins Kader nach. Gavranovic ist erstmals seit seinem Kreuzbandriss an der WM 2014 wieder mit dabei. (fox)

Bild: EPA/EPA

Bern bis zu sechs Wochen ohne Alain Berger

Alain Berger von Meister Bern verletzte sich am letzten Samstag im Auswärtsspiel gegen den EV Zug (6:3-Sieg des SCB) an der Hand. Der Stürmer wird am Dienstag operiert und steht für vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Kofi Schulz von St.Gallen zu Winterthur

Kofi Schulz wechselt vom FC St.Gallen in die Challenge League zum FC Winterthur. Der 28-jährige Aussenverteidiger erhält vorerst einen Vertrag bis Ende Saison.

Der gebürtige Deutsche hatte in der vergangenen Saison 20 Super-League-Einsätze für St. Gallen absolviert. In der aktuellen Spielzeit setzte St. Gallens Trainer Giorgio Contini nie auf Schulz. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Genève-Servette vorderhand ohne Spaling

Genève-Servette muss gemäss der Zeitung «Tribune de Genève» mindestens zwei Wochen auf den verletzten Kanadier Nick Spaling verzichten. Die Art der Verletzung wurde nicht kommuniziert. Der 29-jährige Stürmer realisierte in acht Meisterschaftsspielen der aktuellen Saison ein Tor und drei Assists. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Bürki rückt nicht ins Nati-Camp ein

Ersatztorhüter Roman Bürki steht der Schweiz in den beiden entscheidenden Spielen der WM-Qualifikation gegen Ungarn (7. Oktober) und in Portugal (10. Oktober) nicht zur Verfügung. Der Keeper von Borussia Dortmund musste wegen einer Zahninfektion absagen, wie das Schweizer Fernsehen auf seiner Internetseite schreibt.

Noch ungewiss ist, ob Mittelfeldspieler Valon Behrami dabei sein kann: Der Routinier von Udinese leidet an Leistenschmerzen. Erst ein MRI wird zeigen, ob der Tessiner einsatzfähig ist. (fox/sda)

Bild: DPA

Bayern wohl bis zur Winterpause ohne Ribéry

Für Franck Ribéry ist die Bundesliga-Vorrunde wohl vorbei: Der Franzose zieht sich laut «kicker» einen Aussenbandriss im linken Knie zu. Ribéry wird Bayern München acht bis zehn Wochen lang fehlen. Klar ist: Ribéry wird nicht operiert, sondern konservativ behandelt.

Ribery hatte sich am Sonntag im Spiel vom Sonntag bei Hertha Berlin (2:2) das Knie verdreht, nachdem er in der 61. Minute bei einem Ausfallschritt auf den Ball getreten und anschliessend noch unglücklich im Rasen hängen geblieben war. Schnell war klar, dass sich der 34-Jährige schlimmer verletzt hatte. (fox/sda)

Timo Meier mit viertem Skorerpunkt

Timo Meier notiert sich seinen vierten Assist in den NHL-Vorbereitungsspielen. Der 20-Jährige leitet das 4:3 seiner San Jose Sharks gegen die Las Vegas Golden Knights ein. Bei 16:05 Minuten Eiszeit verlässt er das Feld beim 5:3-Erfolg mit einer ausgeglichenen Bilanz.

Diese weist auch Luca Sbisa aus, welcher bei Las Vegas zu 17:21 Minuten Eiszeit kommt. (fox)

