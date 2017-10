Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Hingis/Chan sind Doppel des Jahres +++ Verstappen bleibt im Red Bull

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Eidgenössisches wird nochmals grösser

Die «Zug Arena» des Eidgenössischen Schwingfests 2019 wird 56'000 Zuschauern Platz bieten. Das Stadion wird demnach grösser sein als jene 2013 in Burgdorf und 2016 in Estavayer, als jeweils 52'000 Fans dabei waren. Da das Fest am 24./25. August 2019 bei weitem ausverkauft sein wird, steht der neue Zuschauerrekord schon heute fest.

Wie die Organisatoren darlegten, wird die Arena mehr Platz bieten, jedoch nicht grösser ein als ihre Vorgängerinnen. Die Erhöhung der Kapazität sei das Ergebnis einer Optimierung im Tribünenbau. Innerhalb der Arena wird überdies eine Stehplatz-Tribüne mit 900 Plätzen errichtet. Sie wird den zahlreichen Helferinnen und Helfern vorbehalten sein. Sie sollen in ihren Pausen etwas vom Fest haben. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

WTA Award für Martina Hingis und Chan Yung-Jan

Vor dem Masters in Singapur vergibt die WTA ihre Awards. Die Auszeichnung für das Doppel-Team des Jahres geht dabei erwartungsgemäss an Martina Hingis und Chan Yung-Jan.

Hingis und ihre Partnerin aus Taiwan gewannen vor dem Saisonfinale neun Titel (Indian Wells, Madrid, Rom, Mallorca, Eastbourne, Cincinnati, US Open, Wuhan, Peking). Sie verloren keinen Final. An jedem Turnier erreichten Hingis/Chan mindestens die Viertelfinals; in der Weltrangliste übernahmen sie die Plätze 1 (Hingis) und 2 (Chan). Zur Spielerin des Jahres wurde die Spanierin Garbiñe Muguruza gewählt. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Verstappen bis 2020 bei Red Bull

Vor dem ersten Training zum Grand Prix von Amerika in Austin kommunizierte Red Bull überraschend die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Max Verstappen. Der jüngste GP-Sieger aller Zeiten, der wie Teamkollege Daniel Ricciardo einen noch bis 2018 gültigen Vertrag besitzt, unterschrieb für weitere zwei Jahre bis 2020.

Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, betonte, der Rennstall plane langfristig mit dem 20-jährigen Niederländer und wolle um ihn herum «eine titelfähige Mannschaft aufbauen». Verstappen selber begründete seinen Entscheid damit, dass «Red Bull immer an mich geglaubt hat, mich als 16-Jährigen ins Nachwuchsprogramm aufgenommen hat und schon mit 17 in die Formel 1 beförderte». Ob mit oder ohne Ausstiegsklausel ist nicht bekannt. (ram/sda)

Bild: Ap

Liga sanktioniert Schwalben

Luganos Topskorer Linus Klasen (Bild), Tristan Vauclair von Fribourg-Gottéron und Rajan Sataric von den SC Rapperswil-Jona Lakers wurden für Schwalben gebüsst. Das Strafmass bewegt sich zwischen 2000 und 400 Franken. Das Vortäuschen von Verletzungen, Fouls oder gefährlichen Aktionen werde im Eishockey nicht toleriert, so die Disziplinarkammer der Liga. (ram/sda)

Bild: TI-PRESS/PPR

Neuer Vertrag für Luganos Captain Chiesa

Lugano hat den Vertrag mit Captain Alessandro Chiesa (30) bis 2022 verlängert. Der frühere Ambri-Junior verteidigt die neunte Saison im Sottoceneri. Im Team der Bianconeri sorgt er für die physische Komponente. Bei seinem ersten Engagement für den HCL gewann er 2006 auf Anhieb den ersten und bisher letzten Titel. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Basel in der Saison 2016/17 mit den geringsten UEFA-Prämien

Der FC Basel hatte in der Champions-League-Saison 2016/17 die geringsten Einnahmen aller 32 Teilnehmer der Königsklasse. 16,3 Millionen Euro an Prämien überwies die UEFA dem Schweizer Meister, der in der Gruppe mit Paris Saint-Germain, Arsenal und Ludogorez Rasgrad als Letzter mit zwei Punkten ausschied.

Angeführt wird die Preisgeld-Tabelle von Finalist Juventus Turin, der 110,4 Millionen Euro an Prämien einstrich. Noch mehr als der Sieger Real Madrid (81 Millionen) kassierte aufgrund der TV-Gelder auch Leicester City (81,7 Millionen). Der Europa-League-Sieger Manchester United kassierte 44,5 Millionen Euro. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Starkes Zeichen: Dortmund verlängert mit Bürki bis 2021

Nach einer Welle von kritischen Voten gegen Roman Bürki setzt Borussia Dortmund ein Signal in die entgegengesetzte Richtung: Der Bundesliga-Leader hat den Vertrag mit dem Schweizer Torhüter bis 2021 verlängert.

Für einen Teil der deutschen Kommentatoren war Roman Bürkis baldige Ablösung als Stammgoalie von Dortmund beschlossene Sache. Der BVB-Sportchef Michael Zorc hingegen beurteilte die Lage des Schweizers anders und stellt sich vor seinen kritisierten Keeper: «Bürki bleibt unsere Nummer 1. Das ist mit dem Trainer so besprochen», legte er sich am Mittwoch im «Kicker» fest.

Dem Commitment Zorcs folgte tags darauf die vorzeitige Vertragsverlängerung. «Roman passt sportlich und menschlich hervorragend zu Borussia Dortmund», so Zorc auf der klubeigenen Homepage. «Wir mögen seinen Spielstil, sehen bei ihm ein grosses Entwicklungspotenzial und gehen fest davon aus, dass er das, was in ihm steckt, schon bald wieder abrufen wird.» (zap/sda)

Topskorer Nilsson verlängert beim ZSC bis 2020

Die ZSC Lions haben eine der wichtigsten Personalfragen gelöst: Robert Nilssons Vertrag wird bis 2020 mit einer Option auf eine achte Saison in der Zürcher Organisation verlängert.

In den letzten vier National-League-Kampagnen erreichte der Schwede im Schnitt 47 Skorerpunkte. Aktuell führt der 32-jährige Flügel die Skorerliste nach 16 Runden mit 6 Treffern und 16 Assists an.

Nilsson belebt die Offensive der Lions seit Jahren. Seine Stocktechnik und Vista gehören zum Besten, was auf Schweizer Eis zu sehen ist. «Robert ist der Denker und Lenker unseres Spiels», führte ZSC-Sportchef Sven Leuenberger zur Verlängerung der Zusammenarbeit mit dem spektakulären und von Konkurrenten umworbenen Stürmer aus. (zap/sda)

Französischer Jungprofi stirbt nach Unfall

In der zweitletzten Etappe der Neukaledonien-Rundfahrt hat sich ein schwerer Unfall mit Todesfolge ereignet. Der 20-jährige französische Nachwuchs-Profi Mathieu Riebel ist auf einer Abfahrt mit einem Krankenwagen kollidiert und dabei ums Leben gekommen. Riebels 31-jähriger Teamkollege Erwan Brenterch hat sich beim Unfall das Bein gebrochen, wie die Veranstalter mitteilten.

Wie es zum Unfall kam, ist noch unklar. Offenbar soll einer der Radfahrer nach einem technischen Defekt eine Kurve in der Abfahrt geschnitten haben, um wieder zum Peloton aufzuschliessen. «Das Rennen wurde gestoppt. Ich weiss nicht, ob wir es morgen fortsetzen werden», sagte der Präsident des regionalen Radsportverbandes Gerard Salaun. (zap/sda)

Auch Berdych und Kyrgios brechen Saison ab

Als nächste Spitzenspieler brechen der Tscheche Tomas Berdych und der Australier Nick Kyrgios (Bild) die Tennissaison vorzeitig ab. Beide besassen als Nummern 14 (Berdych) und 15 der Jahreswertung noch die Chance, sich für das Masters zu qualifizieren. Kyrgios (22) beendet die Saison wegen Hüftproblemen. Der 32-jährige Berdych bricht wegen Rückenbeschwerden die Saison ab.

Für die Swiss Indoors in Basel von nächster Woche sagte am Dienstag Rafael Nadal wegen Knieproblemen ab. Am Donnerstag folgten Absagen von Nick Kyrgios und Gilles Muller. Fürs Turnier in Wien, welches ebenfalls nächste Woche ausgetragen wird, sagten innerhalb von drei Tagen Andy Murray (am Montag), Milos Raonic (Mittwoch) und Tomas Berdych ab. Schon vorher hatten schon Novak Djokovic, Stan Wawrinka und Kei Nishikori die Saison 2017 vorzeitig für beendet erklärt. (ram/sda)

Bild: AP

Birner muss zuschauen

Michal Birner vom HC Fribourg-Gottéron wird für den Check gegen den Kopf von Robbie Earl (Biel) im Spiel vom Dienstag (6:2 für Fribourg) für zwei Spiele gesperrt. Dazu wird er mit 4100 Franken gebüsst. (ram/sda)

Bild: PPR

Alonso weiter im McLaren

Fernando Alonso, der erste spanische Grand-Prix-Sieger und Formel-1-Weltmeister von 2005 und 2006, fährt auch nächste Saison für McLaren. Die Vertragsverlängerung wurde vor dem Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas verkündet. Das britische Traditionsteam vermochte Fernando Alonso zu überzeugen, wie McLaren mit Renault-Motoren auf die Überholspur zurückfinden will.

Alonso will weiter aber auch sein Ziel weiterverfolgen, die grössten drei Autorennen der Welt alle zu gewinnen. Den Sieg am GP von Monte Carlo feierte der 36-Jährige vor elf Jahren; die Siege am 500 Meilenrennen von Indianapolis und am 24-Stunden-Rennen von Le Mans fehlen noch. McLaren erteilte Alonso für nächste Saison die Freigabe für einen Start in Le Mans. Nach der Trennung McLarens von Honda ist es für Alonso möglich, mit Toyota das 24-Stunden-Rennen zu bestreiten. (ram/sda)

Bild: EPA

Andersson eine weitere Saison beim SCB

Calle Andersson (23) bleibt dem SC Bern eine weitere Saison erhalten. Der Schweizer Meister hat den Kontrakt mit dem schwedischen Verteidiger mit Schweizer Lizenz bis zum Ende der Saison 2018/19 verlängert. Andersson kam Ende November 2016 nach Bern und absolvierte seither 55 Spiele (4 Tore/13 Assists) für den SCB. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Zug bindet McIntyre bis 2020

Der EV Zug verlängert den Vertrag mit dem Kanadier David McIntyre um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2019/20. Der 30-jährige Center war auf die letzte Saison hin aus Finnland zu den Zentralschweizern gestossen und war mit 66 Punkten aus 63 Ligaspielen Zugs erfolgreichster Skorer. In dieser Saison hält McIntyre nach 9 Spielen bei 2 Toren und 4 Assists.

Zugs Sportchef Reto Kläy beschreibt McIntyre als «Leader, Kämpfer, Skorer und Spielmacher. Er erfüllt sämtliche Voraussetzungen, die wir an einen Ausländer stellen, und ist eine wichtige Persönlichkeit in unserem Team.» (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Nordirlands Coach O'Neill wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

Ungemach für Nordirlands Nationaltrainer Michael O'Neill. Der Coach des Playoff-Gegners der Schweiz in der WM-Qualifikation (Spiele vom 9. und 12 November), wurde wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Busse von 1300 Pfund verurteilt. Zudem muss der 48-Jährige seinen Fahrausweis für 16 Monate abgeben. O'Neill war am 10. September ausserhalb von Edinburgh mit zu hohem Alkoholwert im Blut von der Polizei angehalten worden. (zap/sda)

Bild: EPA

Ivica Olic ergänzt kroatischen Trainerstab

Nur wenige Monate nach dem Ende seiner Karriere als Profispieler kehrt Ivica Olic auf die Fussballbühne zurück. Der ehemalige Stürmer von Hamburg, Bayern München, Wolfsburg und zuletzt 1860 München wird Teil des Trainerstabs der kroatischen Nationalmannschaft.

«Es ist eine Ehre, erneut Teil des kroatischen Nationalteams zu sein, dieses Mal in einer anderen Rolle», sagte Olic, der als Spieler in 104 Partien für Kroatien auf dem Platz gestanden hatte. (zap/sda)

Former international joins Croatia national team coaching staff... https://t.co/IXjPGQ97WM — CroatiaWeek (@CroatiaWeek) 19. Oktober 2017

Schweizer Aufgebot mit Janka aber ohne Gut in Sölden

Die Schweizer Delegation beim Weltcupauftakt am übernächsten Wochenende in Sölden umfasst zehn Fahrer und sieben Fahrerinnen. Die beiden Cheftrainer Thomas Stauffer (Männer) und Hans Flatscher (Frauen) schöpften für die Riesenslaloms auf dem Rettenbach-Gletscher damit das maximale Kontingent aus.

In Sölden nicht am Start stehen wird erwartungsgemäss Lara Gut. Die Tessinerin befindet sich nach ihrem im letzten Februar erlittenen Kreuzbandriss noch im Aufbau und wird erst vier Wochen später beim Riesenslalom in Killington (USA) in die Saison starten.

Männer: Justin Murisier, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Carlo Janka, Marco Odermatt, Elia Zurbriggen, Gilles Roulin, Reto Schmidiger, Thomas Tumler, Pierre Bugnard.

Frauen: Simone Wild, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Jasmina Suter, Elena Stoffel, Aline Danioth, Rahel Kopp. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Houston Rockets gewinnen auch zweites Saisonspiel

Die Houston Rockets gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel in der NBA. Beim 105:100-Auswärtssieg gegen die Sacramento Kings ist Clint Capela mit 22 Punkten der drittbeste Skorer seines Teams.

Der 23-jährige Genfer, der als Center in der Startformation stand, war mit einem sogenannten «Double-Double» statistisch der beste Spieler der Rockets. In seinen 28 Minuten Einsatzzeit schaffte er neben der hohen Punktzahl auch noch 17 Rebounds. So viele Rebounds hatte Capela in seiner gesamten NBA-Karriere noch nie geholt. Houston ist damit mit dem zweiten Sieg im zweiten Auswärtsspiel ein Saisonauftakt nach Mass gelungen.

In seiner ersten Partie für die Utah Jazz ging Thabo Sefolosha als Sieger vom Platz. Zum Saisonauftakt besiegte das Team aus Salt Lake City zuhause die Denver Nuggers 106:96. Sefolosha kam zu 21 Minuten Einsatzzeit und konnte dabei sieben Punkte verbuchen. (zap/sda)

Clint Capela powers the @HoustonRockets to victory with 22 PTS & 17 REBS! pic.twitter.com/wFR1wbkKmQ — NBA (@NBA) 19. Oktober 2017

VfB Stuttgart mehrere Wochen ohne Offensivspieler A. Donis

Der Bundesligist VfB Stuttgart muss fünf bis sechs Wochen auf Offensivspieler Anastasios Donis verzichten. Der 21-jährige Grieche zog sich am Mittwoch im Training eine Schultereckgelenk-Sprengung zu.

Donis war im Sommer von Juventus Turin, das ihn in den beiden Saisons zuvor an Lugano und Nice ausgeliehen hatte, zum VfB gewechselt. Durch die Verletzung verpasst er auch die Playoffs um die WM-Teilnahme, in denen Griechenland im November auf Kroatien trifft. (fox/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Trump attackiert Football-Liga im Streit um Spielerproteste

US-Präsident Donald Trump hat den Streit um die angeblich mangelnde patriotische Einstellung von Sportstars erneut angeheizt. Er kritisierte die National Football League (NFL) am Mittwoch dafür, dass sie die Protestgeste des Niederkniens während der Nationalhymne vor Spielbeginn nicht verboten hat. «Totale Respektlosigkeit gegenüber unserem grossartigen Land!» kommentierte Trump dies auf Twitter.

Bei einer NFL-Sitzung zwischen Klubbesitzern und Spielervertretern am Vortag in New York war keine einheitliche Position zu den Spielerprotesten während der Nationalhymne erreicht worden. Vor allem mit dem Niederknien protestieren Spieler gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze. Diese Protestgesten haben noch zugenommen, seitdem Trump im September den Streit darüber angezettelt hatte. (sda/afp)

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Oktober 2017

PSG-Boss am 25. Oktober bei Bundesanwaltschaft

Im Rahmen ihres Verfahrens wegen des Verdachts der Bestechung will die Schweizer Justiz den katarischen Geschäftsmann und PSG-Präsidenten Nasser al-Khelaifi am 25. Oktober anhören. Al-Khelaifi wolle rasch angehört werden, er weise jegliche Korruptionsvorwürfe zurück, zitierte die Nachrichtenagentur AFP den Anwalt.

Ermittler gehen dem Verdacht nach, wonach der für zehn Jahre gesperrte Ex-FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke im Zusammenhang mit der Vergabe von Medienrechten für die Weltmeisterschaften von 2026 und 2030 «nicht gebührende Vorteile» vom PSG-Chef angenommen haben soll. BeIN Media hatte die Vorwürfe der Schweizer Behörden zurückgewiesen. (fox/sda/dpa/afp)

Bild: EPA/EPA

ZSC-Verteidiger Blindenbacher und Geering fallen aus

Die ZSC Lions müssen in nächster Zeit auf die zwei Leistungsträger in der Verteidigung Patrick Geering und Severin Blindenbacher verzichten.

Blindenbacher fällt mit einer Hirnerschütterung aus, Captain Geering erlitt eine Bauchmuskelverletzung. Der Unfall von Blindenbacher passierte am Dienstag beim 2:3 gegen die SCL Tigers. Geering hatte bereits diese Partie verpasst. (fox/sda)

Bild: TI-PRESS

Laaksonen gegen Benneteau ohne Chance

Henri Laaksonen (ATP 96) ist beim ATP-Turnier in Antwerpen in den Achtelfinals ausgeschieden. Der Schaffhauser blieb gegen den Franzosen Julien Benneteau chancenlos und verlor 1:6, 1:6.

Das erste Duell mit dem in der Weltrangliste um drei Ränge besser klassierten Benneteau, der wegen diverser Verletzungen zwischenzeitlich bis auf Position 696 zurückgefallen war, verlief sehr einseitig. Nach nicht einmal 54 Minuten stand das deutliche Verdikt fest. Laaksonen musste in fünf von sieben Fällen seinen Aufschlag abgeben, ein Break gelang dem Schweizer Davis-Cup-Spieler keines. (fox/sda)

Bild: AP/KEYSTONE

Dänemarks Fussballerinnen streiken

Der Machtkampf zwischen dem dänischen Fussballverband und seinen Nationalspielerinnen geht in die nächste Runde: Das Frauen-Nationalteam setzt seine Drohung um, und wird am Freitag nicht zum geplanten WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden antreten. Dies bestätigte ein Sprecher des dänischen Verbandes am Mittwoch.

Den EM-Finalistinnen drohen nun Sanktionen, die von Bussen und Punkteabzügen bis zum Ausschluss aus der laufenden Qualifikations-Kampagne reichen könnten. Die dänischen Spielerinnen wollen mit dem Streik ihren Forderungen nach gleichen Rechten wie das Männer-Nationalteam und höheren Entschädigungen Nachdruck verleihen. In einem ähnlichen Streit in Norwegen hatte der dortige Verband kürzlich erklärt, er habe die Entschädigungszahlungen für seine Nationalteams neu geregelt und die Frauen von 2018 an mit den Männern gleichgestellt. (ram/sda/apa/reu)

Bild: EPA/SCANPIX DENMARK

