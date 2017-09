Hirscher-Comeback schon im November? +++ Vögele scheitert im Viertelfinal

Bürgler bis 2021 bei Lugano

Der HC Lugano und sein PostFinance-Topskorer Dario Bürgler haben die Zusammenarbeit um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert. Der 29-jährige Stürmer, zweifacher Meister mit dem HC Davos, hatte im Mai 2016 vom EV Zug zu den Luganesi gewechselt, nachdem er beim EVZ nicht mehr erwünscht gewesen war.

Bei den Bianconeri blühte Bürgler auf: In der vergangenen Regular Season gelangen ihm 20 Treffer und 19 Assists, mehr Punkte hatte er einzig in der Qualifikation 2012/13 mit dem HCD (22/19) erzielt. In der aktuellen Spielzeit produzierte der zum Captain-Team gehörende Routinier bereits sechs Tore und zwei Assists. (pre/sda)

Hirscher-Comeback schon im November?

Der Österreicher Marcel Hirscher schliesst nach seinem Knöchelbruch einen Start in den Weltcup schon im November nicht aus. «Wenn es ein kleines Wunder gibt, dann Levi», sagte der sechsfache Gewinner des Gesamtweltcups. Im finnischen Levi geht es am 12. November erstmals im kommenden Winter um Slalom-Punkte.

Der 28-Jährige hatte sich Mitte August beim Training auf dem Mölltaler Gletscher einen Knöchelbruch zugezogen. Anfang September gab er bekannt, dass er das Comeback für Beaver Creek im Dezember anstrebe. (sda/apa)

Gerber zwei weitere Jahre beim SCB

Beat Gerber verlängert seinen Vertrag mit dem SC Bern um weitere zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2019/2020. Der 35-jährige Verteidiger, der seit 2003 das Dress der Stadtberner trägt, ist mit seinen 802 Partien (29 Tore/85 Assists) der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader. (zap/sda)

Vögele scheitert an Nummer 2 des Turniers

Stefanie Vögele verliert den Viertelfinal beim WTA-Turnier in Taschkent. Die 27-jährige Aargauerin unterliegt der als Nummer 2 gesetzten Ungarin Timea Babos 6:3, 6:4.

Vögele stand erstmals seit einem Jahr wieder in einem Viertelfinal der WTA-Tour. Die Nummer 196 der Welt, war gegen die um 144 Ränge besser klassierte Babos ohne Chance und unterlag innert 63 Minuten.

Trotz des Ausscheidens ist das Turnier für Vögele ein Erfolg. Die Aargauerin, die nach vielen Verletzungsproblemen um den Anschluss kämpft, vermeidet mit ihrer Viertelfinal-Teilnahme den Fall aus den Top 200 der Weltrangliste. (zap/sda)

Rüfenacht für ein Spiel gesperrt

Der SC Bern muss am Freitag im Heimspiel gegen den HC Davos auf Thomas Rüfenacht verzichten. Der Nationalstürmer wurde nach seinem Check gegen den Kopf von Biels Verteidiger Kevin Fey für ein Spiel gesperrt.

Für sein Vergehen beim 5:2-Auswärtssieg am letzten Samstag wurde Rüfenacht zudem mit 3000 Franken gebüsst. Die Aktion zu Beginn des Schlussdrittels war von den Schiedsrichtern mit einer Zweiminuten-Strafe sanktioniert worden. (zap/sda)

Tiger Woods studiert an Rücktritt herum

Der ehemalige Golf-Superstar Tiger Woods hat sich öffentlich Gedanken über ein mögliches Karriereende gemacht. Der 41-jährige Amerikaner, der seit Jahren mit grossen Rückenproblemen zu kämpfen hat, erklärte im Rahmen des Presidents Cup in Jersey City, dass er möglicherweise nicht wieder als Profi auf den Golfplatz zurückkehren werde.

«Ja, definitiv», sagte Woods auf eine Frage, ob es ein Szenario gebe, dass eine Rückkehr verhindern könnte. «Ich weiss nicht, was die Zukunft für mich bringt», erklärte Woods. «Nach acht Operationen weiss ich nicht, was 100 Prozent (Gesundheit) sind, aber ich versuche, so nah wie möglich dorthin zu kommen.» Woods hat den letzten seiner 14 Major-Siege 2008 geholt. Seit 2014 hat er mehrere Rückenoperationen über sich ergehen lassen müssen, in den vergangenen zwei Jahren hat er deshalb nur sechs Runden wettkampfmässig Golf gespielt. (ram/sda/apa/reu)

1:1 zwischen Sion und Lausanne

Im ersten Spiel der 10. Super-League-Runde trennen sich Sion und Lausanne 1:1. Für den angezählten Sion-Trainer Paolo Tramezzani könnte es die letzte Partie gewesen sein. Allerdings meinte Präsident Christian Constantin, er werde den Übungsleiter nun nicht entlassen.

Die Walliser gingen durch ein Traumtor des 18-jährigen Matheus Cunha (53. Minute) in Führung. Doch Maxime Dominguez reagierte in der 78. Minute nach einem Abpraller von Sion-Goalie Mitrjuschkin schneller als alle Verteidiger und schoss den Ausgleichstreffer. (ram)

Sion - Lausanne-Sport 1:1 (0:0)

7000 Zuschauer. - SR Schärer. - Tore: 53. Cunha (Zverotic) 1:0. 78. Dominguez (Torres) 1:1.

Sion: Mitrjuschkin; Zverotic, Ricardo, Bamert, Lenjani; Zock (85. Uçan), Kukeli; Cunha, Kasami, Mboyo (93. Pinga); Schneuwly.

Lausanne: Castella; Marin, Tejeda, Manière; Campo, Geissmann, Maccoppi, Pasche; Zeqiri (71. Dominguez), Torres (92. Delley); Bojinov (59. Asllani).

Bemerkungen: Sion ohne Acquafresca, Adão, Adryan, Carlitos, Cümart, Dimarco und Mveng, Lausanne-Sport ohne Gétaz, Kololli, Margiotta, Rochat (alle verletzt), Monteiro und Zarate (beide gesperrt). Verwarnungen: 8. Zeqiri (Foul). 87. Kukeli (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). (sda)

Bertschy, Thürkauf und Kukan in die AHL

Der Stürmer Christoph Bertschy (Bild) wird die neue Saison in der American Hockey League (AHL) beginnen. Der 23-jährige Freiburger wurde von Minnesota Wild ins Farmteam zu Iowa Wild versetzt.

Bertschys Schicksal teilen der Zuger Calvin Thürkauf und der Zürcher Dean Kukan von den Columbus Blue Jackets. Sowohl der 20-jährige Thürkauf als auch sein vier Jahre älterer Landsmann Kukan beginnen die Saison in der AHL bei den Cleveland Monsters. (ram/sda)

Silvano Schäppi leihweise nach Thun

Der FC Thun verstärkt sich vorerst bis zur Winterpause mit dem 21-jährigen Aussenverteidiger Silvano Schäppi. Der Ostschweizer wechselt leihweise bis Ende Dezember 2017 von Lugano ins Berner Oberland. Danach besitzt Thun die Option, Schäppi definitiv zu übernehmen.

Schäppi hatte erst vor zwei Monaten vom FC Wil nach Lugano gewechselt, fristete bei den Tessinern aber ein Leben als Ergänzungsspieler und kam in drei Teileinsätzen lediglich auf 24 Minuten Einsatzzeit. (ram/sda)

Jeff Strasser ist neuer Lautern-Trainer

Der Luxemburger Jeff Strasser ist neuer Coach beim Bundesliga-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Der frühere luxemburgische Nationalspieler tritt bei den Pfälzern die Nachfolge von Norbert Meier an, der nach dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz entlassen wurde. Strasser, der während seiner Zeit als Spieler auch zehn Partien für die Grasshoppers absolviert hatte, war zuletzt Trainer des luxemburgischen Klubs Fola Esch.

Als Trainer in der Pfalz waren zuletzt auch die Schweizer Ciriaco Sforza und Urs Fischer ein Thema. Nun wurd ihnen der 42-jährige Strasser vorgezogen, der einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieb. Schon als Spieler stand Strasser bei Kaiserslautern unter Vertrag und kam zwischen 1999 und 2002 auf 106 Einsätze für die «Roten Teufel». (pre/sda)

Laaksonen in Shenzhen im Viertelfinal

Henri Laaksonen gewinnt im chinesischen Shenzhen seinen Achtelfinal gegen den 24 Plätze besser klassierten Rumänen Marius Copil 4:6, 6:4, 6:3. Gegen Copil verlor Laaksonen den ersten Satz nach einem einzigen Break. Im zweiten gelang ihm der entscheidende Aufschlagdurchbruch zum 6:4, im dritten Satz zum 4:2.

Der 25-jährige Schaffhauser steht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere im Viertelfinal eines ATP-Turniers. Dort trifft der finnisch-schweizerische Doppelbürger entweder auf den als Nummer 4 gesetzten Italiener Paolo Lorenzi oder den chinesischen Qualifikanten Zhang Zhizhen. Dank des Erfolgs beim Hartplatzturnier im Süden Chinas dürfte die Weltnummer 107 auch wieder in die Top 100 zurückkehren. (abu/sda)

17-jährige Ambri-Zwillinge werden Profis

Der HC Ambri-Piotta stattet die 17-jährigen Zwillinge Joël und Anthony Neuenschwander mit einem Dreijahresvertrag bis 2020 aus. Die Ambri-Eigengewächse spielten von 2014 bis im Frühling 2017 in einer kanadischen Juniorenliga und kehrten auf diese Saison in die Heimat zurück.Vorläufig werden sie mehrheitlich bei Ambris Elite-A-Junioren, bei Bellinzona in der 1. Liga oder im Swiss-League-Farmteam Ticino Rockets eingesetzt. (pre/sda)

Kukan trifft bei Columbus-Sieg

Dean Kukan ist zu seinem ersten Treffer in der NHL-Vorbereitung gekommen. Der 24-jährige Verteidiger erzielte beim 5:2-Sieg der Columbus Blue Jackets über die St. Louis Blues den letzten Treffer im Powerplay (55.). Den entscheidenden Pass zu Kukans Tor lieferte der Schweizer Junioren-Internationale Calvin Thürkauf. (pre/sda)

Rivera für ein Spiel gesperrt

Fribourg-Gottérons Chris Rivera ist wegen eines Stockstichs gegen Tanner Richard von Genéve-Servette mit einer Spielsperre (am nächsten Freitag gegen Zug) belegt worden. Für sein Vergehen beim 4:2-Auswärtssieg am letzten Samstag wurde der Stürmer zudem mit 2500 Franken gebüsst. (pre/sda)

Winterthur trotz Niederlage weiter Leader

Winterthur erleidet mit 4:5 nach Verlängerung bei den GCK Lions im vierten Spiel in der Swiss League die erste Niederlage, verteidigt die Leaderposition aber dennoch. Olten siegt auswärts in La Chaux-de-Fonds dank einem guten Startdrittel.

Wie Winterthur haben auch die Rapperswil-Jona Lakers nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Biasca Ticino Rockets einen Zähler mehr auf dem Konto als Olten. Langenthal, der NLB-Meister der vergangenen Saison, holte gegen die EVZ Academy ein 0:2 (13.) auf und siegte 7:3. Die Ausländer Brent Kelly (2 Tore, 2 Assists) und Jeff Campbell (1 Tor, 3 Assists) steuerten je vier Skorerpunkte zum Erfolg bei. (abu/sda)

Djokovic auch 2018 mit Agassi

Novak Djokovic verlängert seine Zusammenarbeit mit Coach Andre Agassi. Wie der derzeit verletzte zwölffache Grand-Slam-Sieger mitteilte, gehört der 47-jährige Amerikaner auch 2018 zu seinem Team.

Djokovic und Agassi spannten im Mai dieses Jahres zusammen. Mit den Inputs des ehemaligen Weltranglisten-Ersten aus Las Vegas erhoffte sich der Serbe, zu alter Form zurückzufinden. Zwei Monate später brach er die Saison nach dem Forfait im Viertelfinal von Wimbledon gegen Tomas Berdych wegen anhaltender Schmerzen im rechten Ellbogen ab. Auch am French Open hatten die Viertelfinals Endstation bedeutet. Djokovic plant sein Comeback im Januar am Australian Open. (abu/sda/ap)

Stuttgarts Gentner zum zweiten Mal am Kopf operiert

Christian Gentner, der schwer am Kopf verletzte Captain des VfB Stuttgart, ist am Dienstag zum zweiten Mal operiert worden. Bei dem Eingriff seien die komplexen Gesichtsschädelfrakturen des 32-Jährigen erfolgreich rekonstruiert worden, teilten Spital und Verein mit. Gentner gehe es den Umständen entsprechend gut. Wann der Mittelfeldspieler dem Bundesligisten wieder zur Verfügung steht, ist allerdings weiter unklar.

Gentner war vor rund eineinhalb Wochen beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg von Gäste-Torhüter Koen Casteels mit dem Knie schwer am Kopf getroffen worden. Er zog sich dabei mehrere Brüche im Gesicht sowie eine schwere Gehirnerschütterung zu. Vor einer Woche wurde er zum ersten Mal operiert. (abu/sda/dpa)

Schalkes Coke fällt mehrere Wochen aus

Schalkes Mittelfeldspieler Coke bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der 30-jährige Spanier fällt wegen einer Knieverletzung erneut wochenlang aus.

Coke zog sich im Abschlusstraining am vergangenen Samstag vor der 0:2-Niederlage Schalkes bei Hoffenheim eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zu. Bei einem normalen Heilungsverlauf werde der Defensivspieler zwei bis vier Wochen fehlen. (sda/dpa)

Überraschender Fahrertausch bei Toro Rosso

Im Formel-1-Rennstall Toro Rosso-Renault kommt es am kommenden Wochenende im Grand Prix von Malaysia in Sepang zu einem überraschenden Fahrertausch. Red-Bull-Junior Pierre Gasly wird Daniil Kwjat ersetzen.

Schon lange wurde spekuliert, dass der 21-jährige Franzose in Malaysia in einem Toro-Rosso-Cockpit sitzen würde. Aber nicht anstelle des Russen, sondern für Carlos Sainz. Der Plan war, dass der Spanier, der 2018 für Renault fahren wird, schon im 15. von 20 WM-Läufen bei Renault Jolyon Palmer ersetzen würde. Doch der Brite beharrt auf seinem Vertrag. Und Toro Rosso, das Gasly offenbar eine Startgarantie für Malaysia erteilt hatte, musste nun Kwjat «opfern». (fox/sda)

Marc Reicherts Nummer 26 wird unters Dach gehängt

Ehre für den 37-jährigen ehemaligen SC-Bern-Spieler Marc Reichert, der nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt erklärt hatte. Am Freitag wird seine Nummer 26 vor dem Heimspiel gegen Davos in der PostFinance-Arena unter das Stadiondach gehängt.

Reichert, der vor 21 Jahren als 16-Jähriger beim SC Bern debütierte, bestritt 815 seiner 1022 Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse für den SCB, mit dem er viermal den Titel gewinnen konnte. In seiner langen Karriere (mit zwei Abstechern nach Kloten und Ambri) erzielte Reichert 334 Skorer-Punkte (165 Tore, 169 Assists). (fox/sda)

Teichmann verliert gegen Cibulkova

Der Höhenflug der jungen Schweizer Tennisspielerin Jil Teichmann (WTA 170) wird beim WTA-Turnier in Wuhan jäh gestoppt.

Nachdem die in Barcelona geborene Schweizerin in der 1. Runde die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur ausgeschaltet hatte, verlor die 20-jährige Bielerin beim Grossevent in China gegen die Weltnummer 9 Dominika Cibulkova klar 2:6, 2:6. (sda)

