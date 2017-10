Kyrgios läuft einfach davon ++ Australien wirft Syrien aus WM-Rennen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Australien fehlt noch eine Runde

Der WM-Traum Syriens ist geplatzt. Im asiatischen Playoff verloren die Syrer das Rückspiel gegen Australien mit 1:2 nach Verlängerung. Die Zusatzschicht war nötig geworden, weil die Partie in Sydney wie schon das Hinspiel nach der regulären Spielzeit 1:1 endete. Australien trifft nun auf den Viertplatzierten der CONCACAF-Ausscheidung, wo einer der 32 Teilnehmer der WM 2018 in Russland ermittelt wird.

Zur grossen Figur der «Socceroos» avancierte Tim Cahill. Der bald 38 Jahre alte, langjährige Premier-League-Spieler, erzielte beide Tore zum Sieg seiner Mannschaft (13./109. Minute). Omar Al Somah hatte den Aussenseiter Syrien in der 6. Minute in Führung geschossen. Der Star der Mannschaft hatte später grosses Pech zu beklagen: Kurz vor dem Ende der Verlängerung hämmerte Al Somah einen Freistoss an den Pfosten. So gab es kein Penaltyschiessen, sondern erklang die inoffizielle Hymne «Down Under» der Band Men at Work im Olympiastadion. (ram)

Kyrgios läuft einfach davon

Nick Kyrgios hat seine Erstrundenpartie gegen den Amerikaner Steve Johnson im Masters-1000-Turnier in Schanghai auf ungewohnte Weise beendet. Der für seine Eskapaden bekannte Australier verliess unmittelbar nach dem im Tiebreak verlorenen ersten Satz den Platz kommentarlos und kehrte nicht wieder zurück.

Zuvor hatte sich Kyrgios per Handschlag vom verdutzten Gegner und vom nicht minder überraschten Stuhlschiedsrichter verabschiedet. Ein Mitglied aus Kyrgios' Betreuerteam begründete die Aufgabe danach mit einer Schulterverletzung des Australiers. (ram/sda)

I am not judging Kyrgios until I know the full story but this looks terrible. #SHRolexMasters pic.twitter.com/rPlapyepug — Bryce Parker (@bryce_parker26) 10. Oktober 2017

Federer in Schanghai gegen Schwartzman

Roger Federer trifft im Masters-1000-Turnier in Schanghai nach einem Erstrunden-Freilos morgen Mittwoch auf Diego Schwartzman (Bild). Gegen den 1,70 m kleinen Argentinier, der in der Weltrangliste Platz 26 einnimmt, hat der Baselbieter die bisherigen drei Partien gewonnen. Federer bestreitet in Schanghai sein erstes Turnier seit dem Ausscheiden vor gut vier Wochen im Viertelfinal des US Open gegen den Argentinier Juan Martin Del Potro. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Serena Williams mit Comeback am Australian Open

Die ehemalige Weltranglistenerste und Jung-Mama Serena Williams plant laut Organisatoren der Australian Open in Januar in Melbourne die Titelverteidigung beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. «Sie will 2018 zurückkommen und ihren Titel verteidigen. Sie befindet sich bereits im Training», erklärte Turnierdirektor Craig Tiley.

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin errang am 28. Januar 2017 die Trophäe im Melbourne Park, als sie bereits mit ihrem ersten Kind schwanger war. Alexis Olympia Ohanian kam am 1. September zur Welt. Auch Serena Williams selbst hatte vor und nach der Geburt betont, dass die Australian Open bei ihr auf dem Plan stehen. (ram/sda/apa/reuters)

Bild: EPA

Letzter ungarischer Spieler der WM 1954 gestorben

Der frühere ungarische Stürmer Jozsef Toth ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war der letzte noch lebende Spieler aus Ungarns berühmter Mannschaft an der WM 1954 in der Schweiz.

Er war auch der jüngere Bruder des erfolgreicheren Stürmers Mihaly Toth. «Toth II» bestritt an der WM zwei Spiele. Zum 8:3-Sieg gegen Deutschland trug er ein Tor bei. Im Final, den die Ungarn erneut gegen Deutschland nach einer 2:0-Führung 2:3 verloren, kam Jozsef Toth nicht zum Einsatz. (ram/sda)

Gyászhír: Elhunyt Tóth II. József, az Aranycsapat csatára: Nyolcvannyolc esztendős korában elhunyt Tóth II. József,… https://t.co/5zIeHP1IFx pic.twitter.com/SutagU22oF — Bumm.sk (@bummsk) 9. Oktober 2017

Bencic erkämpft sich Sieg bei Tour-Comeback

Belinda Bencic kehrt mit einem Sieg auf die WTA-Tour zurück. Die Ostschweizerin schlägt Kirsten Flipkens in der 1. Runde in Linz 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). In ihrem ersten Spiel auf WTA-Stufe seit einem halben Jahr nahm Bencic (WTA 228) ihrer Gegnerin aus Belgien im zweiten und dritten Umgang gleich zu Beginn jeweils den Aufschlag ab.

Nach 2:21 Stunden verwertete die Schweizerin gegen Flipkens, die Weltnummer 74, schliesslich ihren zweiten Matchball im Tiebreak. Im Achtelfinal bekommt es Bencic, die im vergangenen Monat nach ihrer Verletzungspause das ITF-Turnier in St. Petersburg auf der zweithöchsten Tour-Stufe gewonnen hat, mit Lara Arruabarrena Vecino (WTA 80) aus Spanien zu tun. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Keine Medallie für Schweizer Kunstturner

Pablo Brägger und Oliver Hegi sind an den Weltmeisterschaften in Montreal im Reckfinal leer ausgegangen. Den beiden Schweizern, die als Zweiter und Vierter der Qualifikation in den Final der besten acht eingezogen waren, gelang ihre Übung jeweils nicht nach Wunsch, womit sie ihre Medaillenträume begraben mussten.

Europameister Brägger, der als Zweiter an der Reihe war, wurde ein Durchschub-Element mit halber Drehung zum Verhängnis. Der Fehler kostete ihm einen halben Punkt und damit die Medaille. Da auch andere Athleten Patzer unterliefen, resultierte für den Ostschweizer am Ende der 4. Rang.

Dem EM-Zweiten Hegi missglückte die Übung komplett, auch wenn er einen Sturz vermeiden konnte. Der Aargauer musste sich mit Rang 8 begnügen.

Bild: AP/AP

Rappi-Jona Lakers gewinnen Spitzenkampf

Die Rapperswil-Jona Lakers und Langenthal, die Playoff-Finalisten der letzten Saison, ziehen in der Swiss League der Konkurrenz davon. Die Lakers besiegten La-Chaux-de-Fonds im Spitzenkampf diskussionslos mit 4:0.

Langenthal setzte sich in Weinfelden gegen Thurgau ebenfalls 4:0 durch. Die Thurgauer suchten ihr Heil in der Defensive. Langenthal tat sich bei seiner Torjagd lange schwer, knackte das Bollwerk aber kurz nach Spielmitte mit Powerplaytoren durch Dario Kummer und Philip Ahlström innerhalb von dreieinhalb Minuten.

Bencic bei WTA-Comeback gegen Flipkens

Belinda Bencic (WTA 196) gibt nach sechsmonatiger Abwesenheit ihr Comeback auf der WTA-Tour. Nach überstandener Handgelenkverletzung trifft sie in Linz am Montagabend auf Kirsten Flipkens.

Die St. Gallerin verlor im letzten Jahr in New Haven die bisher einzig Direktbegegnung mit der Belgierin, der Weltnummer 73. Vorjahresfinalistin Viktorija Golubic (WTA 119) trifft beim Turnier in Oberösterreich in der 1. Runde auf die als Nummer 6 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova (WTA 49). (pre/sda)

Ein Beitrag geteilt von Belinda Bencic (@belindabencic) am 7. Okt 2017 um 12:08 Uhr

Nadal feiert 75. Turniersieg

Rafael Nadal hat zum zweiten Mal nach 2005 das ATP-Turnier in Peking gewonnen. Der in der Weltrangliste führende Spanier baut damit seinen Vorsprung auf Verfolger Roger Federer weiter aus.

Dank dem 6:2, 6:1-Sieg im Final gegen den Australier Nick Kyrgios wird Nadal im neuen, am Montag veröffentlichten Ranking bereits 2360 Punkte vor Federer liegen. Für den Baselbieter wird es nach Nadals 75. Titelgewinn auf der Tour noch schwieriger, in der laufenden Saison nochmals die Nummer 1 zu werden. (pre/sda)

Udinese verlangt Behramis Rückkehr

Der verletzte Team-Leader Valon Behrami reist nicht wie geplant mit der Schweizer Equipe zur entscheidenden WM-Ausscheidungs-Partie in Lissabon. Udinese beorderte den 32-jährigen Mittelfeldspieler zur Pflege nach Italien zurück. Vorgesehen war, dass der Tessiner der SFV-Auswahl als zusätzlicher Motivator zur Verfügung steht. Der Serie-A-13. legte nun sein Veto ein. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Pirlo sagt «arrivederci»

Andrea Pirlos Laufbahn neigt sich dem Ende zu: Der Italiener will seine Karriere beenden, sobald sein Vertrag beim New York City FC im Dezember ausgelaufen ist. «Die Zeit ist gekommen. In meinem Alter musst du sagen: Es ist genug», sagte Pirlo, der in der laufenden Saison wegen einer Knieverletzung nur 15 Spiele bestreiten konnte. «Wenn du jeden Tag physische Probleme hast, kannst du nicht trainieren.»

2015 war der 38-Jährige von Juventus Turin in die Major League Soccer gewechselt. Mit der «Alten Dame» gewann «L'Architetto» zuvor vier Meisterschaften in Folge und erreichte 2015 den Final der Champions League. In der Königsklasse hatte er in den Jahren 2003 und 2007 jeweils mit dem AC Mailand triumphiert. Seinen grössten Erfolg feierte er aber 2006: Damals gewann er mit der italienischen Nationalmannschaft im WM-Final gegen Frankreich im Elfmeterschiessen.

Nice meetings in NY! 🍎 pic.twitter.com/jdTfAAQDOe — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) 7. September 2017

ManUnited wochenlang ohne Fellaini

Der belgische Mittelfeldspieler Marouane Fellaini erlitt im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (4:3) eine Innenbandzerrung im linken Knie. Der Profi von Manchester United, Gruppengegner von Basel in der Champions League, wird damit Trainer José Mourinho mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. (pre/sda)

⚽ @Fellaini is out for a couple of weeks & #BELCYP. Scan ➡ left knee injury (MCL sprain). Get well soon Marouane ! #RoadtoRussia pic.twitter.com/jozfljXOCl — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) 8. Oktober 2017

Final-Niederlage für die neue Nummer 1

Simona Halep übernimmt die Spitzenposition in der Weltrangliste als Final-Verliererin. Die Rumänin, die am Montag als 25. Spielerin Platz 1 im Ranking übernehmen wird, musste sich zum Abschluss des hochdotierten WTA-Premier-Turniers in Peking der formstarken Französin Caroline Garcia 4:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Den Nummer-1-Status hatte sich Simona Halep tags zuvor mit dem Sieg im Halbfinal gegen die Lettin Jelena Ostapenko gesichert. An der Spitze des Rankings löst sie die Spanierin Garbiñe Muguruza ab, die das Klassement während vier Wochen angeführt hat. Garcia feierte ihren zweiten Turniersieg innert Wochenfrist. Am vergangenen Samstag hatte sie bereits den Event in Wuhan in China für sich entschieden. (pre/sda)

Doppel-Titel Nummer 64 für Martina Hingis

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Martina Hingis feiert nur eine Woche nach ihrem 37. Geburtstag und ihrem letzten Titelgewinn in Wuhan einen weiteren Doppel-Triumph in China. An der Seite der Taiwanerin Chan Yung-Jan triumphierte Hingis in Peking und feierte damit ihren 64. Titel im Doppel.

Im Final setzte sich das topgesetzte Duo gegen die als Nummer 4 gesetzten Timea Babos und Andrea Hlavackova aus Ungarn beziehungsweise Tschechien mit 6:1 und 6:4 durch. In diesem Jahr hat Hingis schon neun Doppel-Titel gewonnen, allesamt mit Chan. Die 37-jährige Hingis, die vor vier Wochen ebenfalls mit Chan das US Open gewann, nimmt am Montag ihre nunmehr 69. Woche als Weltnummer 1 der Doppelspielerinnen in Angriff. (pre/sda)

Chan/Hingis win their 9th title of the year & 18th match in a row in Beijing! (📷 credit: @ChinaOpen)



Match report-->https://t.co/PpzzUJJqJs pic.twitter.com/gxvHVYlbUR — WTA (@WTA) 8. Oktober 2017

