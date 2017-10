Letzter Ungar der WM 54 tot +++ Bencic erkämpft sich Sieg bei Tour-Comeback

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Letzter ungarischer Spieler der WM 1954 gestorben

Der frühere ungarische Stürmer Jozsef Toth ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er war der letzte noch lebende Spieler aus Ungarns berühmter Mannschaft an der WM 1954 in der Schweiz.

Er war auch der jüngere Bruder des erfolgreicheren Stürmers Mihaly Toth. «Toth II» bestritt an der WM zwei Spiele. Zum 8:3-Sieg gegen Deutschland trug er ein Tor bei. Im Final, den die Ungarn erneut gegen Deutschland nach einer 2:0-Führung 2:3 verloren, kam Jozsef Toth nicht zum Einsatz. (ram/sda)

Bencic erkämpft sich Sieg bei Tour-Comeback

Belinda Bencic kehrt mit einem Sieg auf die WTA-Tour zurück. Die Ostschweizerin schlägt Kirsten Flipkens in der 1. Runde in Linz 4:6, 6:2, 7:6 (9:7). In ihrem ersten Spiel auf WTA-Stufe seit einem halben Jahr nahm Bencic (WTA 228) ihrer Gegnerin aus Belgien im zweiten und dritten Umgang gleich zu Beginn jeweils den Aufschlag ab.

Nach 2:21 Stunden verwertete die Schweizerin gegen Flipkens, die Weltnummer 74, schliesslich ihren zweiten Matchball im Tiebreak. Im Achtelfinal bekommt es Bencic, die im vergangenen Monat nach ihrer Verletzungspause das ITF-Turnier in St. Petersburg auf der zweithöchsten Tour-Stufe gewonnen hat, mit Lara Arruabarrena Vecino (WTA 80) aus Spanien zu tun. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Keine Medallie für Schweizer Kunstturner

Pablo Brägger und Oliver Hegi sind an den Weltmeisterschaften in Montreal im Reckfinal leer ausgegangen. Den beiden Schweizern, die als Zweiter und Vierter der Qualifikation in den Final der besten acht eingezogen waren, gelang ihre Übung jeweils nicht nach Wunsch, womit sie ihre Medaillenträume begraben mussten.

Europameister Brägger, der als Zweiter an der Reihe war, wurde ein Durchschub-Element mit halber Drehung zum Verhängnis. Der Fehler kostete ihm einen halben Punkt und damit die Medaille. Da auch andere Athleten Patzer unterliefen, resultierte für den Ostschweizer am Ende der 4. Rang.

Dem EM-Zweiten Hegi missglückte die Übung komplett, auch wenn er einen Sturz vermeiden konnte. Der Aargauer musste sich mit Rang 8 begnügen.

Bild: AP/AP

Rappi-Jona Lakers gewinnen Spitzenkampf

Die Rapperswil-Jona Lakers und Langenthal, die Playoff-Finalisten der letzten Saison, ziehen in der Swiss League der Konkurrenz davon. Die Lakers besiegten La-Chaux-de-Fonds im Spitzenkampf diskussionslos mit 4:0.

Langenthal setzte sich in Weinfelden gegen Thurgau ebenfalls 4:0 durch. Die Thurgauer suchten ihr Heil in der Defensive. Langenthal tat sich bei seiner Torjagd lange schwer, knackte das Bollwerk aber kurz nach Spielmitte mit Powerplaytoren durch Dario Kummer und Philip Ahlström innerhalb von dreieinhalb Minuten.

Bencic bei WTA-Comeback gegen Flipkens

Belinda Bencic (WTA 196) gibt nach sechsmonatiger Abwesenheit ihr Comeback auf der WTA-Tour. Nach überstandener Handgelenkverletzung trifft sie in Linz am Montagabend auf Kirsten Flipkens.

Die St. Gallerin verlor im letzten Jahr in New Haven die bisher einzig Direktbegegnung mit der Belgierin, der Weltnummer 73. Vorjahresfinalistin Viktorija Golubic (WTA 119) trifft beim Turnier in Oberösterreich in der 1. Runde auf die als Nummer 6 gesetzte Tschechin Katerina Siniakova (WTA 49). (pre/sda)

Nadal feiert 75. Turniersieg

Rafael Nadal hat zum zweiten Mal nach 2005 das ATP-Turnier in Peking gewonnen. Der in der Weltrangliste führende Spanier baut damit seinen Vorsprung auf Verfolger Roger Federer weiter aus.

Dank dem 6:2, 6:1-Sieg im Final gegen den Australier Nick Kyrgios wird Nadal im neuen, am Montag veröffentlichten Ranking bereits 2360 Punkte vor Federer liegen. Für den Baselbieter wird es nach Nadals 75. Titelgewinn auf der Tour noch schwieriger, in der laufenden Saison nochmals die Nummer 1 zu werden. (pre/sda)

Udinese verlangt Behramis Rückkehr

Der verletzte Team-Leader Valon Behrami reist nicht wie geplant mit der Schweizer Equipe zur entscheidenden WM-Ausscheidungs-Partie in Lissabon. Udinese beorderte den 32-jährigen Mittelfeldspieler zur Pflege nach Italien zurück. Vorgesehen war, dass der Tessiner der SFV-Auswahl als zusätzlicher Motivator zur Verfügung steht. Der Serie-A-13. legte nun sein Veto ein. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Pirlo sagt «arrivederci»

Andrea Pirlos Laufbahn neigt sich dem Ende zu: Der Italiener will seine Karriere beenden, sobald sein Vertrag beim New York City FC im Dezember ausgelaufen ist. «Die Zeit ist gekommen. In meinem Alter musst du sagen: Es ist genug», sagte Pirlo, der in der laufenden Saison wegen einer Knieverletzung nur 15 Spiele bestreiten konnte. «Wenn du jeden Tag physische Probleme hast, kannst du nicht trainieren.»

2015 war der 38-Jährige von Juventus Turin in die Major League Soccer gewechselt. Mit der «Alten Dame» gewann «L'Architetto» zuvor vier Meisterschaften in Folge und erreichte 2015 den Final der Champions League. In der Königsklasse hatte er in den Jahren 2003 und 2007 jeweils mit dem AC Mailand triumphiert. Seinen grössten Erfolg feierte er aber 2006: Damals gewann er mit der italienischen Nationalmannschaft im WM-Final gegen Frankreich im Elfmeterschiessen.

ManUnited wochenlang ohne Fellaini

Der belgische Mittelfeldspieler Marouane Fellaini erlitt im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (4:3) eine Innenbandzerrung im linken Knie. Der Profi von Manchester United, Gruppengegner von Basel in der Champions League, wird damit Trainer José Mourinho mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. (pre/sda)

Final-Niederlage für die neue Nummer 1

Simona Halep übernimmt die Spitzenposition in der Weltrangliste als Final-Verliererin. Die Rumänin, die am Montag als 25. Spielerin Platz 1 im Ranking übernehmen wird, musste sich zum Abschluss des hochdotierten WTA-Premier-Turniers in Peking der formstarken Französin Caroline Garcia 4:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Den Nummer-1-Status hatte sich Simona Halep tags zuvor mit dem Sieg im Halbfinal gegen die Lettin Jelena Ostapenko gesichert. An der Spitze des Rankings löst sie die Spanierin Garbiñe Muguruza ab, die das Klassement während vier Wochen angeführt hat. Garcia feierte ihren zweiten Turniersieg innert Wochenfrist. Am vergangenen Samstag hatte sie bereits den Event in Wuhan in China für sich entschieden. (pre/sda)

Doppel-Titel Nummer 64 für Martina Hingis

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Martina Hingis feiert nur eine Woche nach ihrem 37. Geburtstag und ihrem letzten Titelgewinn in Wuhan einen weiteren Doppel-Triumph in China. An der Seite der Taiwanerin Chan Yung-Jan triumphierte Hingis in Peking und feierte damit ihren 64. Titel im Doppel.

Im Final setzte sich das topgesetzte Duo gegen die als Nummer 4 gesetzten Timea Babos und Andrea Hlavackova aus Ungarn beziehungsweise Tschechien mit 6:1 und 6:4 durch. In diesem Jahr hat Hingis schon neun Doppel-Titel gewonnen, allesamt mit Chan. Die 37-jährige Hingis, die vor vier Wochen ebenfalls mit Chan das US Open gewann, nimmt am Montag ihre nunmehr 69. Woche als Weltnummer 1 der Doppelspielerinnen in Angriff. (pre/sda)

Chan/Hingis win their 9th title of the year & 18th match in a row in Beijing! (📷 credit: @ChinaOpen)



Goffins zweiter Turniersieg innert acht Tagen

Mehr als drei Jahre hatte David Goffin auf der ATP-Tour keinen Titel mehr gewonnen, nun siegte er innert acht Tagen zum zweiten Mal. Der Belgier, der am vergangenen Sonntag in Shenzhen in China triumphiert hatte, schlug im Final in Tokio den Franzosen Adrian Mannarino 6:3, 7:5. Der Weltranglisten-Elfte feierte seinen vierten Turniersieg auf Stufe ATP. (pre/sda)

Costa Rica an der WM 2018 dabei

Costa Rica qualifiziert sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Honduras für die WM-Endrunde in Russland. Erst in der Nachspielzeit erlöste Verteidiger Kendall Watson (90.) die Gastgeber mit seinem Ausgleichstreffer, nachdem Honduras' Stürmer Eddie Hernandez die Gäste in der 67. Minute in Führung gebracht hatte.

Das Unentschieden reichte den Mittelamerikanern, um das WM-Ticket zu lösen. Costa Rica liegt mit vier Punkten Vorsprung vor dem abschliessenden Gruppenspiel uneinholbar auf dem zweiten Rang der Qualifikationsgruppe des Kontinentalverbandes CONCACAF.

Honduras befindet sich mit zehn Punkten auf Platz fünf. Panama liegt ebenfalls mit zehn Punkten, jedoch einem besseren Torverhältnis, auf dem vierten Rang. Die USA sind mit zwölf Punkten Dritter. Honduras trifft im abschliessenden Gruppenspiel auf Tabellenführer Mexiko. Für Honduras ist somit noch alles möglich. (pre/sda)

Giulia Steingruber holt sensationell WM-Bronze am Sprung

Giulia Steingruber holt an den Weltmeisterschaften in Montreal sensationell WM-Bronze am Sprung. Es ist die erste WM-Medaille für die 23-jährige Ostschweizerin in ihrer Karriere. Gold geht an Maria Paseka aus Russland.

Steingruber hatte den Wettkampf der acht Finalistinnen eröffnet. Und auch bei ihrem dritten Auftritt in der Olympiastadt von 1976 zeigte die Gossauerin einen starken Auftritt. Zwar gelang ihr wie im Mehrkampffinal der Tschussowitina nicht mehr ganz so perfekt wie in der Qualifikation, zudem kassierte sie wegen eines Übertritts noch einen zusätzlichen Abzug von einem Zehntel. Den Jurtschenko mit der Doppelschraube brachte sie aber erneut sicher in den Stand. (zap/sda)

Nigeria löst WM-Ticket

Nigeria qualifizierte sich als erste Mannschaft aus Afrika für die WM im nächsten Sommer in Russland. Den entscheidenden Schritt zur erfolgreichen Qualifikation machten die «Super Eagles» mit einem 1:0-Heimsieg gegen Sambia. Umjubelter Siegtorschütze in Uyo war der 21-jährige Alex Iwobi von Arsenal in der 70. Minute.

Nigeria kann damit eine Runde vor Schluss in der Gruppe mit Sambia, Kamerun und Algerien nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden. Es ist für den dreimaligen Afrika-Meister die sechste WM-Teilnahme nach 1994, 1998, 2002, 2010 und 2014. Zuletzt in Brasilien scheiterte Nigeria im Achtelfinal an Frankreich (0:2). (zap/sda)

Bild: AP/AP

In Peking im Final: Nadal setzt Federer unter Druck

Rafael Nadal steht beim China Open in Peking im Final und baut seinen Vorsprung an der Spitze der Weltrangliste aus.

Mit jedem Sieg von Nadal schwinden Roger Federers Chancen, in diesem Jahr nochmals die Nummer 1 der Welt zu werden - und Nadal gewinnt aktuell sehr viel. Der 31-jährige Spanier qualifizierte sich beim 500er-Turnier in Peking mit einem Dreisatz-Erfolg (6:3, 4:6, 6:1) gegen Grigor Dimitrov für den Final, in dem er auf Nick Kyrgios trifft. Der Australier bezwang den als Nummer 2 gesetzten Deutschen Alexander Zverev im anderen Halbfinal 6:3, 7:5.

Nadal, der in der 1. Runde gegen Lucas Pouille zwei Matchbälle abwehren musste, baute damit seinen Vorsprung auf Federer bereits auf 2170 Punkte aus. Sollte er in der chinesischen Hauptstadt den zweiten Titel nach 2005 holen, beträgt die Reserve auf den Schweizer sogar 2360 Zähler. (zap/sda)

60 wins in '17. ✔️

9-0 in semis. ✔️

110 singles finals lifetime. ✔️



Zlatko Dalic soll Kroatien doch noch zur WM führen

In Kroatien liegen die Nerven blank. Vor dem letzten und entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine wird Nationaltrainer Ante Cacic entlassen.

Nach dem 1:1 gegen Finnland und dem damit verbundenen Rückfall von Platz 1 auf 2 in der Gruppe I der WM-Qualifikation hat Kroatiens Verband reagiert und Nationaltrainer Ante Cacic entlassen. «Zlatko Dalic ist der neue Trainer und wird die Verantwortung für das letzte Qualifikationsspiel auswärts in der Ukraine übernehmen», sagte Verbandspräsident Davor Suker an einer Pressekonferenz, «wir haben in den letzten vier Spielen nur vier Punkte geholt und mussten daher reagieren.» (zap/sda)

Federer kehrt in Schanghai auf die ATP-Tour zurück

Nach einem Freilos in der 1. Runde am Masters 1000 in Schanghai dürfte es Roger Federer bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour mit dem Argentinier Diego Schwartzman zu tun bekommen.

Federer bestreitet in Schanghai nach einer Pause von einem Monat sein erstes Turnier seit dem Viertelfinal-Out beim US Open gegen Juan Martin del Potro.

Bild: AP/AP

Sehr guter 7. Rang für Giulia Steingruber im Mehrkampffinal

Giulia Steingruber erreicht an den Weltmeisterschaften in Montreal im Mehrkampffinal den sehr guten 7. Platz. Gold holt etwas überraschend die erst 16-jährige Morgan Hurd aus den USA.

Steingruber überraschte im Olympiastadion von 1976 sowohl ihren Trainer Fabien Martin als auch sich selber. Der Franzose hatte im Optimalfall Rang 8 für möglich gehalten. Am Ende resultierte für die 23-Jährige aus Gossau Platz 7, nachdem sie eine starke Leistung gezeigt und sich gegenüber der Qualifikation um einen halben Punkt gesteigert hatte. (viw/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Altidore führt USA zu wichtigem Sieg gegen Panama

Im Endspurt um die WM-Tickets im Kontinentalverband CONCACAF meldeten sich die USA wieder zurück. Die Amerikaner besiegten Panama 4:0 und schufen sich damit eine gute Ausgangslage vor dem letzten WM-Qualifikationsspiel.

Jozy Altidore wurde mit zwei Toren und einem Assist zum Matchwinner. Der 28-jährige Stürmer von Toronto bereitete das 1:0 durch den Dortmunder Christian Pulisic (8.) vor, erzielte selbst das 2:0 in der 19. Minute und traf noch vor der Pause per Foulpenalty zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Bobby Wood in der 64. Minute.

Bild: AP/AP

Bencic mit Wildcard in Linz

Belinda Bencic gibt nächste Woche beim WTA-Turnier in Linz ihr Comeback auf der WTA Tour. Die Nummer 196 der Welt erhielt von den Veranstaltern des Traditionsevents in Oberösterreich eine Wildcard. Bencic hatte sich im Mai am linken Handgelenk operieren lassen. In den letzten zwei Wochen spielte sie bei zwei ITF-Turnieren, dabei holte die 20-jährige Ostschweizerin in St. Petersburg den Titel und erreichte in Clermont-Ferrand den Halbfinal.

Ihren letzten Einsatz auf der WTA Tour hatte sie im April in Biel, als sie 1:6, 3:6 gegen die Deutsche Carina Witthöft verlor. In Linz tritt Bencic zum zweiten Mal an. Im letzten Jahr unterlag sie in der 1. Runde Dominika Cibulkova, die im Anschluss das Turnier mit einem Finalsieg gegen Viktorija Golubic gewann. Das Aushängeschild ist in diesem Jahr die French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. (sav/sda)

Bild: KEYSTONE

Zverev als dritter Spieler für ATP-Finals qualifiziert

Alexander Zverev hat sich erstmals für die ATP-Finals qualifiziert. Der 20-Jährige, der diese Woche in Peking im Halbfinal steht, ist der erste Deutsche seit Rainer Schüttler 2003, der beim Turnier der besten acht Spieler des Jahres dabei ist. Zuvor hatten sich schon Rafael Nadal und Roger Federer für die Finals vom 12. bis 19. November in der Londoner O2 Arena qualifiziert. (zap/sda)

London calling...



Junioren-Weltmeisterin Rast verpasst Saison-Auftakt in Sölden

Camille Rast muss sich mit dem Saisonstart gedulden. Die junge Walliserin ist durch das Pfeiffersche Drüsenfieber geschwächt. Der Weltcup-Riesenslalom in Sölden kommt für sie zu früh.

Die ersten Symptome der Erkrankung machten sich bei Camille Rast im Frühjahr bemerkbar. Die Diagnose bei der 18-jährigen Junioren-Weltmeisterin im Slalom wurde im Juni gestellt. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

2021 geht die Saison in Lenzerheide zu Ende

Das alpine Weltcup-Finale kehrt nach Lenzerheide zurück. Der Ausklang der Saison 2020/21 findet im Bündner Ort statt. Lenzerheide setzte sich bei der Wahl am Herbstmeeting der FIS in Zürich mit 11:3 Stimmen gegen den bulgarischen Kandidaten Bansko durch.

In Lenzerheide trugen die Alpinen letztmals im Frühjahr 2014 das Weltcup-Finale aus. Insgesamt war der Ort schon fünfmal Gastgeber für die saisonale Schlussveranstaltung. (fox/sda)

Bild: KEYSTONE

Barcelona verlängert «lebenslänglich» mit Iniesta

Andrés Iniesta bleibt dem FC Barcelona erhalten – für immer! Mittelfeld-Organisator Andres Iniesta will bis zum Ende seiner Profi-Karriere beim FC Barcelona bleiben. Wie die Katalanen in einer Mitteilung bekannt gaben, unterschrieb Iniesta einen Vertrag auf «Lebzeit». Iniesta, mittlerweile 33-jährig, hatte sich bereits als Zwölfjähriger der Barcelona-Talentschmiede «La Masia» angeschlossen.

Der ursprüngliche Kontrakt wäre im Juni 2018 ausgelaufen. Der Barcelona-Captain gewann mit seinem Team in dieser Zeit viermal die Champions League und acht spanische Meistertitel. Zudem holte der Iniesta mit «Barca» fünfmal den spanischen Pokal. (abu/sda)

