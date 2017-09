NBA-Rekordvertrag Russell Westbrook ++ Unentschieden bei Embolos Startelf-Comeback

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Rekordvertrag für Russell Westbrook

Bild: AP/AP

Russell Westbrook, der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen NBA-Saison, einigt sich mit den Oklahoma City Thunder auf einen neuen Vertrag über mehrere Jahre. Zu den Vertragsinhalten machte Oklahoma City keine Angaben. Gemäss dem Sportsender ESPN handelt es sich jedoch um einen Fünfjahresvertrag, der mit 205 Millionen Dollar (199 Millionen Franken) dotiert ist.

Der neue Vertrag beginnt mit der Saison 2018/19. In der kommenden Saison, die Mitte Oktober startet, beträgt Westbrooks Gehalt 28 Millionen Dollar. Über die nächsten sechs Spielzeiten erhält der 28-Jährige somit insgesamt 233 Millionen Dollar (226 Millionen Franken). Laut ESPN ist dies die höchste garantierte Vertragssumme in der Geschichte der NBA. (sda/dpa)

Remis bei Embolos Startelf-Comeback

349 Tage nach seiner schweren Verletzung meldete sich Breel Embolo am Freitagabend in der Schalker Startelf zurück. Zuhause gegen Bayer Leverkusen resultierte im Freitagspiel der siebten Bundesliga-Runde ein 1:1. Embolo blieb unauffällig, erhielt aber grossen Applaus.

Den Gegentreffer kassierten die Schalker, als Embolo den Platz schon verlassen hatte. Der zur Pause eingewechselte Leon Bailey, auf den Flügeln ein direkter Konkurrent des nicht zum Einsatz gekommenen Admir Mehmedi, war nach einer Stunde mit einem abgelenkten Schuss für die Leverkusener erfolgreich.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)

61'515 Zuschauer.

Tore: 34. Goretzka 1:0. 61. Bailey 1:1.

Bemerkungen: Schalke mit Embolo (bis 54./zum 1. Mal in der Startelf nach langer Verletzungspause), Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz). (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Monaco verpasst Sprung an die Spitze

Monaco hat den Sprung an die Tabellenspitze in der französischen Meisterschaft verpasst. Die Monegassen, bei denen Diego Benaglio nach dem Champions-League-Einsatz wieder auf der Bank Platz nahm, mussten im Heimspiel der 8. Runde gegen Montpellier in der 92. Minute noch den Ausgleich durch Souleymane Camera hinnehmen.

Das 1:0 hatte für die Gastgeber hatte Falcao erzielt, der im achten Ligaspiel schon zum zwölften Mal traf.Damit bleibt Liga-Krösus Paris St. Germain mit einem Spiel weniger punktgleich Erster mit 19 Zählern.

Monaco - Montpellier 1:1 (1:0)

Tore: 38. Falcao 1:0. 92. Camara 1:1. -

Bemerkung: Monaco ohne Benaglio (Ersatz). (abu/sda/apa)

Bild: EPA/EPA

Erster Saisonsieg für Thurgau

Thurgau feierte in der Swiss League im vierten Saisonspiel den ersten Sieg. Die Ostschweizer bezwangen Ajoie auswärts 1:0 nach Verlängerung. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Toms Andersons in der 64. Minute. Der Lette mit Schweizer Lizenz traf zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit.

Ajoie - Thurgau 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.

1596 Zuschauer. - SR Boujon/Wirth, Dreyfus/Schüpbach.

Tor: 64. Andersons (Küng) 0:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ajoie, 5mal 2 Minuten gegen Thurgau. (sda)(abu/sda)

Was. für. ein. Spiel! Der HC Thurgau gewinnt gegen den @HC_Ajoie_off mit 1:0 nach Verlängerung. Ganz starke Leistung der Leuen! #SwissLeague pic.twitter.com/srUUTzMTbc — HC Thurgau (@HCThurgau1989) 29. September 2017

Aarauer Befreiungsschlag gegen Xamax

Totgesagte leben länger. Dieses Sprichwort passt zum FC Aarau und seinen Trainer Marinko Jurendic wie die Faust aufs Auge. Was wurde der 39-Jährige nach den zuletzt lustlosen Auftritten seines Teams nicht schon abgeschrieben. Ausgerechnet gegen den Challenge-League-Primus Xamax könnte er nun die erhoffte Wende herbeigeführt haben. Unter Regie von Captain Patrick Rossini und Neo-Aarauer Gilles Yapi, zeigte Jurendics Team in einem teils äusserst hitzigen Duell - die beiden Trainer wurde nach einem Rencontre in der zweiten Halbzeit auf die Tribüne verbannt - eine kämpferisch einwandfreie Leistung.

In der 36. Minute belohnte Rossini sich und sein Team mit der Führung - Yapi gab den Ball an der Grundlinie nicht verloren und spitzelte ihn auf seinen einschussbereiten Teamkollegen. Xamax führte zwar die feinere Klinge, zeigte sich im Abschluss aber wenig abgeklärt.

Aarau - Neuchâtel Xamax 2:0 (1:0)

2834 Zuschauer. - SR Erlachner.

Tore: 36. Rossini 1:0. 51. Tasar 2:0.

Bemerkungen: 8. Kopfball von Nuzzolo (Neuchâtel Xamax) an den Pfosten. 74. Aarau-Trainer Jurendic und Xamax-Trainer Decastel auf die Tribüne verwiesen. 84. Rote Karte gegen den ausgewechselten Xamax-Spieler Di Nardo (Unsportlichkeit). 85. Kopfball von Karlen auf die Latte

Überzeugender HEIMSIEG - 2:0 gegen Neuchâtel Xamax FCS — FC Aarau (@FCAarau1902) 29. September 2017

Bencic in Clermont-Ferrand im Halbfinal

Das erfolgreiche Comeback von Belinda Bencic (WTA 199) geht weiter. Die 20-Jährige steht beim ITF-Turnier vom französischen Clermont-Ferrand im Halbfinal.

Im Viertelfinal schlägt Bencic die an Nummer 2 gesetzte Ungarin Dalma Galfi (WTA 142) in zwei Sätzen mit 7:5 und 6:2. Die Schweizerin überzeugt in allen Belangen und muss nur einmal ihren Aufschlag abgeben. Bencic selbst schafft ihrerseits vier Breaks.

Bild: KEYSTONE

Mourinho muss am 3. November vor Gericht

José Mourinho muss sich am 3. November vor einem Gericht in Madrid zu den Vorwürfen der Steuerhinterziehung äussern. Ein Richter habe den Portugiesen, der derzeit den britischen Rekordmeister Manchester United trainiert, vorgeladen, berichtete die Zeitung «ABC» unter Berufung auf Gerichtskreise.

Im Juni war bekannt geworden, dass der 54-Jährige 2011 und 2012, zu seiner Zeit als Trainer von Real Madrid, 3,3 Millionen Euro an Steuergeldern aus Bildrechten hinterzogen haben soll. (sda/dpa)

Bild: AP/AP

Routinier Pizarro soll Köln aus der Misere helfen

Der zuletzt vereinslose Claudio Pizarro soll die Sturmflaute des 1. FC Köln beheben. Der kriselnde Bundesligist stattet den Stürmer mit einem Vertrag bis Ende Saison aus.

Pizarro, der am Dienstag 39 Jahre alt wird, stand zuletzt bei Werder Bremen unter Vertrag. Weil er ohne Verein war, konnte der Peruaner auch nach Ablauf der Transferperiode verpflichtet werden.

Der Stürmer bringt die Erfahrung von 430 Bundesliga-Spielen für Bremen und Bayern München mit, in denen er 191 Tore erzielte. (zap/sda)

#1.FC Köln verpflichtet Claudio Pizarro. Nach Niederlage gegen Belgrad. Rudnevs beendet Karriere. pic.twitter.com/6gV7C8txG8 — Dirk Reuter (@RTLDirkReuter) 29. September 2017

FC Basel muss lange auf van Wolfswinkel verzichten

Hiobsbotschaft für den FC Basel. Topskorer und Torgarant Ricky van Wolfswinkel fällt längere Zeit aus, das schreibt der holländische Stürmer auf seinem Instagram-Profil. Er habe sich beim 5:0-Sieg gegen Benfica Lissabon am Mittwoch leichte Brüche im Fuss zugezogen. Der Stürmer, der in 12 Spielen für den FC Basel 8 Tore erzielte, dürfte damit für mehrere Wochen ausfallen.

Der Ausfall des routinierten Mittelstürmers trifft den FC Basel hart. Zum einen fällt nun der treffsicherste Angreifer im Kader aus, zum anderen fehlt längere Zeit ein Führungsspieler. Van Wolfswinkel, der im Sommer von Vitesse Arnhem zum Schweizer Meister kam und schon Erfahrungen in Portugal, Spanien, Frankreich und England sammelte, war nach den Abgängen der Stürmer Marc Janko und Seydou Doumbia der Basler Königstransfer vor der Saison. Seine Rolle wurde Ende Juli noch wichtiger, nachdem der Argentinier Matias Delgado, der zweite Routinier in der Offensive, unerwartet seinen Rücktritt erklärt hatte.

Ersetzen können Van Wolfswinkel als Mittelstürmer Dimitri Oberlin, dem als Flügel gegen Benfica zwei Tore und ein Assist gelangen, Kevin Bua oder der vor wenigen Wochen vom FC Luzern zurückgeholte Cédric Itten. (zap/sda)

Ein Beitrag geteilt von Ricky Van Wolfswinkel (@rickyvw9) am 29. Sep 2017 um 0:55 Uhr

Erster ATP-Halbfinal von Laaksonen

Der Schweizer Tennisprofi Henri Laaksonen (ATP 107) setzt seinen Aufwärtstrend fort. Der 25-jährige Schaffhauser erreichte im chinesischen Shenzhen erstmals in seiner Karriere den Halbfinal eines ATP-Turniers.

In der Runde der letzten acht schaltete Laaksonen den chinesischen Qualifikanten Zhang Zhizhen (ATP 495) mit 6:4, 3:6, 6:2 aus. Für den kräfteraubenden Dreisatzsieg gegen den einheimischen Aussenseiter benötigte er jedoch über zwei Stunden.

Nach dem gewonnen Startsatz musste Laaksonen im zweiten Durchgang den Satzausgleich hinnehmen. Beim Stand von 2:3 gab er den Aufschlag ab. Bei diesem einzigen Servicedurchbruch des Chinesen blieb es jedoch. Im Entscheidungssatz gelang Laaksonen das frühe Break zum 3:1, ehe er die Partie nach 2:07 Stunden mit einem weiteren Break beendete.

Im Halbfinal trifft der finnisch-schweizerische Doppelbürger mit dem als Nummer 2 gesetzten Belgier David Goffin (ATP 12) oder dem Amerikaner Donald Young (ATP 61) auf einen weitaus härteren Gegner. (zap/sda)

Bild: AP/KEYSTONE

Rippenbruch bei Agüero nach Autounfall

Manchester Citys Stürmer Sergio Agüero bricht sich bei einem Autounfall in Amsterdam eine Rippe. Der Unfall ereignete sich nach einem Konzertbesuch des Argentiniers in der niederländischen Hauptstadt.

Gemäss der argentinischen Zeitung «Diario Olé» befand sich Agüero mit einem Taxi auf dem Weg zum Flughafen, als das Auto in eine Stange fuhr. Zuvor hatte der 29-jährige Stürmer in Amsterdam ein Konzert des kolumbianischen Reggaeton-Sängers Maluma besucht.

Die Nachricht wurde von Manchester City bislang nicht bestätigt. Sein ehemaliger Verein Independiente wünschte Agüero auf Twitter jedoch eine baldige Genesung. Es wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen gerechnet.

Red Bull im ersten Training in Malaysia voran

Red Bull gibt im ersten freien Training für den Grand Prix von Malaysia den Ton an. Max Verstappen realisiert vor Teamkollege Daniel Ricciardo die Bestzeit. Auf dem Sepang International Circuit herrschte am Freitagmorgen wegen Regens zunächst kaum Fahrbetrieb; die erste Rundenzeit wurde erst nach einer knappen Stunde realisiert.

Der Monegasse Charles Leclerc stand vor den Toren Kuala Lumpurs erstmals an einem Renn-Wochenende für das Team Sauber im Einsatz und schlug sich dabei beachtlich. Der 19-Jährige, der wohl einer der beiden Stammfahrer der Zürcher Equipe in der nächsten Saison sein wird, kam anstelle des Schweden Marcus Ericsson zum Zug. Der Leader in der Formel 2 klassierte sich im 16. Rang und war dabei 0,372 Sekunden schneller als der Deutsche Pascal Wehrlein im anderen Auto von Sauber. (zap/sda)

Schaffhausen-Captain Neitzke zu Sion

Der FC Sion hat sich kurz vor der Schliessung des Transferfensters nochmals verstärkt. Die Walliser verpflichten Schaffhausen-Captain André Luis Neitzke per sofort. Der italienisch-brasilianische Doppelbürger unterschrieb bei Sion einen Kontrakt bis 2019. Der 30-jährige Neitzke bestritt seit 2014 122 Einsätze für die Schaffhausener. Sein Abgang ist für die Schwarz-Gelben ein herber Verlust. (pre/sda)

Benjamin Mendy erlitt Kreuzbandriss

Der französische Nationalspieler Benjamin Mendy hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird am Freitag in Barcelona operiert. Der Aussenverteidiger von Manchester City hatte sich die Verletzung am Samstag beim 5:0-Heimsieg des Premier-League-Tabellenführers gegen Crystal Palace zugezogen. Der 23-Jährige fällt mehrere Monate aus. (sda/apa)

Auch Siegenthaler startet in der AHL

Nach Christoph Bertschy (Iowa Wild), Calvin Thürkauf und Dean Kukan (beide Cleveland Monsters) muss auch Jonas Siegenthaler die neue Saison in der American Hockey League (AHL) in Angriff nehmen. Die Washington Capitals schickten den 20-jährigen Verteidiger ins Farmteam zu den Hershey Bears. Siegenthaler, 2015 von den Capitals in der 2. Runde gedraftet, wartet weiterhin auf seinen ersten Einsatz in der NHL. In den vergangenen beiden Saisons spielte er bis zum Ausscheiden der Lions für den ZSC. (pre/sda)

ROSTER UPDATE: The following players have been loaned to Hershey: Lewington, Siegenthaler, Boyd, Copley. Updated roster. https://t.co/Lf7zrRQ9bs — CapitalsPR (@CapitalsPR) 28. September 2017

Asensio bis 2023 bei Real Madrid

Der Champions-League-Sieger Real Madrid hat den Jungprofi Marco Asensio langfristig an sich gebunden. Wie der spanische Meister mitteilte, verlängerte der 21-jährige Flügelspieler seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2023. Über weitere Details wie die Höhe der Ausstiegsklausel wurde zunächst nichts bekannt. (sda/sid)

Weltnummer 1 Muguruza gescheitert

Die Weltnummer 1 Garbiñe Muguruza scheiterte beim Premier-Turnier der WTA im chinesischen Wuhan bereits im Viertelfinal. Die Wimbledonsiegerin unterlag der formstarken Lettin Jelena Ostapenko nach einem überzeugenden Startsatz in knapp zwei Stunden 6:1, 3:6, 2:6.

Die 20-Jährige aus Riga, die im Juni als Ungesetzte das French Open gewonnen hatte, feierte ihren achten Sieg in Serie. Vor Wochenfrist hatte sich Ostapenko in Seoul ihren zweiten WTA-Titel gesichert. Bei den ersten fünf Turnieren nach ihrem sensationellen Triumph in Paris war sie nie über die Viertelfinals hinausgekommen.

Ostapenko wird sich in der Weltrangliste mindestens auf Platz 8 verbessern und ist in Wuhan die einzige gesetzte Spielerin in den Halbfinals. Dort trifft sie auf die überraschende Australierin Ashleigh Barty (WTA 37), die sich gegen die Weltnummer 4 Karolina Pliskova durchgesetzt hat. (pre/sda)

Bürgler bis 2021 bei Lugano

Der HC Lugano und sein PostFinance-Topskorer Dario Bürgler haben die Zusammenarbeit um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert. Der 29-jährige Stürmer, zweifacher Meister mit dem HC Davos, hatte im Mai 2016 vom EV Zug zu den Luganesi gewechselt, nachdem er beim EVZ nicht mehr erwünscht gewesen war.

Bei den Bianconeri blühte Bürgler auf: In der vergangenen Regular Season gelangen ihm 20 Treffer und 19 Assists, mehr Punkte hatte er einzig in der Qualifikation 2012/13 mit dem HCD (22/19) erzielt. In der aktuellen Spielzeit produzierte der zum Captain-Team gehörende Routinier bereits sechs Tore und zwei Assists. (pre/sda)

Felici di annunciare che il nostro topscorer Dario Bürgler ha rinnovato fino al 2021! 🙌✨🎉 👉 https://t.co/eX9eONJegI — HC Lugano (@OfficialHCL) 28. September 2017

Hirscher-Comeback schon im November?

Der Österreicher Marcel Hirscher schliesst nach seinem Knöchelbruch einen Start in den Weltcup schon im November nicht aus. «Wenn es ein kleines Wunder gibt, dann Levi», sagte der sechsfache Gewinner des Gesamtweltcups. Im finnischen Levi geht es am 12. November erstmals im kommenden Winter um Slalom-Punkte.

Der 28-Jährige hatte sich Mitte August beim Training auf dem Mölltaler Gletscher einen Knöchelbruch zugezogen. Anfang September gab er bekannt, dass er das Comeback für Beaver Creek im Dezember anstrebe. (sda/apa)

Ein Beitrag geteilt von Marcel Hirscher (@marcel__hirscher) am 28. Sep 2017 um 2:34 Uhr

Gerber zwei weitere Jahre beim SCB

Beat Gerber verlängert seinen Vertrag mit dem SC Bern um weitere zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2019/2020. Der 35-jährige Verteidiger, der seit 2003 das Dress der Stadtberner trägt, ist mit seinen 802 Partien (29 Tore/85 Assists) der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Vögele scheitert an Nummer 2 des Turniers

Stefanie Vögele verliert den Viertelfinal beim WTA-Turnier in Taschkent. Die 27-jährige Aargauerin unterliegt der als Nummer 2 gesetzten Ungarin Timea Babos 6:3, 6:4.

Vögele stand erstmals seit einem Jahr wieder in einem Viertelfinal der WTA-Tour. Die Nummer 196 der Welt, war gegen die um 144 Ränge besser klassierte Babos ohne Chance und unterlag innert 63 Minuten.

Trotz des Ausscheidens ist das Turnier für Vögele ein Erfolg. Die Aargauerin, die nach vielen Verletzungsproblemen um den Anschluss kämpft, vermeidet mit ihrer Viertelfinal-Teilnahme den Fall aus den Top 200 der Weltrangliste. (zap/sda)

Rüfenacht für ein Spiel gesperrt

Der SC Bern muss am Freitag im Heimspiel gegen den HC Davos auf Thomas Rüfenacht verzichten. Der Nationalstürmer wurde nach seinem Check gegen den Kopf von Biels Verteidiger Kevin Fey für ein Spiel gesperrt.

Für sein Vergehen beim 5:2-Auswärtssieg am letzten Samstag wurde Rüfenacht zudem mit 3000 Franken gebüsst. Die Aktion zu Beginn des Schlussdrittels war von den Schiedsrichtern mit einer Zweiminuten-Strafe sanktioniert worden. (zap/sda)

