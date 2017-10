Sport-News

Romain Loeffel nächste Saison bei Lugano +++ Rodriguez verschuldet Derby-Pleite

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Loeffel ab nächster Saison bei Lugano

Romain Loeffel wechselt Ende Saison innerhalb der National League von Genève-Servette zum HC Lugano. Der 26-jährige Nationalverteidiger unterschrieb bei den Tessinern einen Vierjahresvertrag.

Bild: KEYSTONE

Loeffel spielte seit Anfang 2014 bei Genève-Servette. Sein NLA-Debüt hatte er 2008 bei Fribourg-Gottéron gegeben. In 433 Spielen in der höchsten Spielklasse kam er auf 184 Skorerpunkte (51 Tore). (abu/sda)

Valencia erster Barça-Jäger

In der Primera Division stösst Valencia nach einem spektakulären Erfolg auf Rang 2 vor. Es siegt bei Betis Sevilla mit 6:3. Zwischenzeitlich führte Valencia mit 4:0, liess das Heimteam aber nochmals auf 3:4 herankommen:

Valencia liegt neu vier Punkte hinter dem FC Barcelona und einen Zähler vor Real Madrid. (ram)

Rodriguez schuld an Derby-Pleite

Inter Mailand schlägt den Stadtrivalen AC Milan mit 3:2. Zwei Mal bringt Mauro Icardi Inter im San Siro in Führung, Suso und Giacomo Bonaventura gelingt jeweils der Ausgleich. In der 89. Minute verursacht der Schweizer Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez einen Penalty, indem er Danilo D'Ambrosio festhält. Icardi trifft aus elf Metern zum 3:2-Sieg.

Inter stösst dank diesem Sieg auf Rang 2 vor, zwei Punkte hinter Serie-A-Leader Napoli. Das nicht minder ambitionierte Milan bleibt als Zehnter auf einem Platz im Tabellen-Mittelfeld. Der Stuhl von Trainer Vincenzo Montella wackelt nach der dritten Pleite in Folge. (ram)

Olympia 2026 nicht in Österreich

Das Tiroler Stimmvolk hat sich am Sonntag in einer Abstimmung gegen eine mögliche Bewerbung für Olympische Winterspiele 2026 ausgesprochen. 53,35 Prozent hatten sich nach dem vorläufigen Endergebnis für ein «Nein» entschieden, Innsbruck als Bewerber ins Rennen zu schicken. Ausschlaggebend für das Ergebnis war die Ablehnung in den Städten, die ländlichen Gemeinden hingegen waren eher dafür.

Damit hat die Olympia-Kandidatur «Sion 2026» einen Konkurrenten weniger. Als mögliche Gegenkandidaten verbleiben Lillehammer, Calgary und Salt Lake City. Die Winterspiele 2026 werden im Juli 2019 vergeben. (ram/sda/apa)

Bild: KEYSTONE

Goalie stirbt nach Zusammenprall

Tragödie im indonesischen Fussball: Torhüter Choirul Huda erlitt bei einem Zusammenprall in einem Liga-Spiel tödliche Kopf- und Genick-Verletzungen.

Der 38-Jährige von Persela Lamongan war gegen Semen Padang mit einem Teamkollegen zusammengestossen. Zwar wurde Huda, der für den Klub mehr als 500 Spiele bestritt, umgehend in ein Spital gebracht. Dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. (ram)

INNALILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN



SELAMAT JALAN CAP CHOIRUL HUDA

THE REAL LEGEND OF PERSELA#riphuda pic.twitter.com/SnuiddqdUo — PerselaFC (@PerselaFC) 15. Oktober 2017

Mark Streit vor Vertragsauflösung

Die Zeit von Mark Streit bei den Montreal Canadiens dürfte definitiv zu Ende sein. Wie kanadische Quellen berichten, hat sich der 39-jährige Schweizer mit dem Traditionsverein auf die Auflösung seines Einjahres-Vertrags geeinigt. Er wurde deshalb erneut auf die Waiver-Liste gesetzt, diesmal als «unconditional waiver». Wird er in den nächsten 24 Stunden von keiner anderen NHL-Organisation unter Vertrag genommen, wird Streit zum «free agent». Damit wäre der Weg frei, sich auch in Europa nach einem neuen Klub umzusehen.

Streit war von den Canadiens bereits am Donnerstag auf die Waiver-Liste gesetzt worden, nachdem er nur in den ersten zwei Saisonspielen zum Einsatz gekommen war. Damals übernahm kein Klub seinen Vertrag mit einem Jahressalär von 700'000 Dollar. Montreal wollte ihn dann zum Farmteam Rocket de Laval in die AHL schicken, was Streit aber ablehnte. Ob er tatsächlich nochmals in Europa spielen oder allenfalls seinen Rücktritt geben wird, ist offen. (ram/sda)

Bild: AP/The Canadian Press

Xamax mit vier Toren in zehn Minuten

Neuchâtel Xamax und Schaffhausen gehen an der Spitze der Challenge League weiterhin im Gleichschritt. Einen Tag nach dem 2:1-Heimsieg der Schaffhauser gegen Wohlen zogen die Neuenburger mit dem 4:1 gegen Chiasso nach.

Xamax sorgte innerhalb von zehn Minuten für die Entscheidung. Nachdem die Tessiner Gäste kurz nach der Pause durch Moussa Soumaré in Führung gegangen waren, sorgten Thibault Corbaz, Samir Ramizi und Doppel-Torschütze Raphaël Nuzzolo zwischen der 56. und der 66. Minute für die eindrückliche Wende. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Keine Sieger in der Premier League

Premier-League-Aufsteiger Brighton & Hove Albion vergibt in letzter Minute einen Heimsieg gegen Everton. Anthony Knockaert brachte den Gastgeber in der 82. Minute in Führung. Diese glich Wayne Rooney in der 90. Minute vom Penaltypunkt aus.

Das Mittelfeldduell zwischen dem 9. Newcastle und dem 10. Southampton endet 2:2. Manolo Gabbiadini glich zwei Mal eine Führung der Gäste aus. (ram)

24-Stunden-Rekord von Strasser

Der Extrem-Radsportler Christoph Strasser hat auf der Bahn in Grenchen einen 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt. Der 34-jährige Österreicher verbesserte am Wochenende die bisherige Bestmarke des Slowenen Marko Baloh aus dem Jahr 2010 um 38,113 Kilometer. Insgesamt 941,873 Kilometer verteilt auf 3767 Runden konnte Strasser auf dem 250 Meter langen Holzoval abspulen.

Im März 2015 hatte Strasser, der im Juni zum vierten Mal in seiner Karriere das prestigeträchtige Race Across America gewann, bereits in Berlin mit 896 Kilometern einen 24-Stunden-Weltrekord im Freien aufgestellt. «Es war ein unglaubliches Rennen. Ich bin durch Kontinente gefahren, habe den Weltrekord in Berlin aufgestellt. Aber das heute ist mit fast nichts anderem vergleichbar», sagte der Rekordhalter, der in Grenchen nach 22 Stunden die einzige Pause eingelegt hatte. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA/KEYSTONE

Ryf schafft Ironman-Hattrick

Daniela Ryf feiert an der Ironman-WM auf Hawaii den dritten Sieg in Folge und erreicht Legenden-Status. Die 30-Jährige siegt in 8:50:47 Stunden.

Die Solothurnerin kam als Fünfte für einmal mit einem Rückstand von fast fünf Minuten auf ein Spitzenduo aus dem Wasser. Doch Ryf blieb cool und schaltete ganz bewusst erst auf den letzten 30 Radkilometern nicht nur einen, sondern gleich zwei Gänge höher. Da machte sie den Rückstand auf die lange Zeit führende Engländerin Lucy Charles von zuvor 5:44 Minuten wett und übernahm drei Kilometer vor dem zweiten Wechsel die Führung.

Bild: AP

Bei den Männern siegte bei den Männern der Deutsche Patrick Lange mit Streckenrekord in 8:01:25 Stunden.Der Vorjahres-Dritte holte mit einem herausragenden Marathon seinen ersten grossen Titel. Bei Kilometer 37 des Marathons zog der 31-jährige Lange am Kanadier Lionel Sanders vorbei, der den Wettkampf mit einer Aufholjagd stark geprägt hatte. (sda)

Remis im spanischen Spitzenkampf

Atlético Madrid und der FC Barcelona trennen sich in der achten Runde der Primera Division 1:1. Nutzniesser der Punkteteilung ist Real Madrid, das zuvor bei Getafe 2:1 siegte. Die Königlichen überholten damit Stadtrivale Atlético, sie liegen nun noch fünf Punkte hinter dem Tabellenführer Barça zurück. (ram)

Napoli baut Vorsprung aus

Die SSC Napoli kann von Juves Heimniederlage (1:2 gegen Lazio Rom) profitieren. Der Serie-A-Leader siegte im Stadio Olimpico bei der AS Roma mit 1:0. Matchwinner für Napoli, das neu fünf Punkte vor Meister Juventus Turin liegt, war Lorenzo Insigne mit seinem Tor in der 20. Minute. (ram)

Servette holt da Costa

Genève-Servette versucht mit einem zusätzlichen Stürmer aus der Krise zu kommen. Die Genfer verpflichten bis zum Ende der Saison den französischen Internationalen Stéphane da Costa.

Der 28-Jährige, der bisher ohne Vertrag für diese Saison da stand, bestritt in seiner Karriere 47 NHL-Spiele für die Ottawa Senators. Zuletzt spielte er in der KHL für ZSKA Moskau, bei dem er aber nach drei Jahren nicht mehr erwünscht war. An der Heim-WM im Frühling erzielte da Costa für Frankreich in sechs Partien zehn Skorerpunkte. (ram/sda)

Bild: AP

Schaffhausen ist wieder Leader

Der FC Schaffhausen zieht einen Tag nach Servettes 2:0-Sieg über Vaduz wieder an den Genfern vorbei auf Rang 1 der Challenge League. Schaffhausen schlug daheim Wohlen mit 2:1. Nach einem Rückstand wendeten Cicek und Sessolo die Partie mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn innerhalb von drei Minuten (52./54.).

Schlusslicht bleibt der FC Wil. Die Ostschweizer verloren zuhause gegen Aarau mit 1:3. Nach einer Stunde führten die Gäste dank Toren von Rossini, Trier und Tasar bereits mit 3:0. (ram)

Lazio gewinnt in Turin

Meister Juventus Turin kassiert in der 8. Runde der Serie A eine Heimniederlage. Dank einer Doublette von Ciro Immobile gewinnt Lazio Rom mit 2:1. In der 97. Minute (!) bot sich Juve die Gelegenheit, wenigstens noch einen Punkt zu holen. Doch Paulo Dybala scheiterte vom Penaltypunkt aus an Thomas Strakosha.

Es war die erste Heimniederlage Juves in der Serie A seit mehr als zwei Jahren – und Lazios erster Liga-Erfolg über die «Alte Dame» seit 2003. Damit winkt Tabellenführer Napoli die Chance, mit einem Sieg bei der AS Roma (heute 20.45 Uhr) den Vorsprung auf fünf Punkte auszubauen. (ram)

Daniela Ryf bei den Leuten

Bei der Ironman-WM auf Hawaii ist mit dem Schwimmen die erste der drei Teil-Disziplinen absolviert. Titelverteidigerin Daniela Ryf kam als Achte aus dem Wasser, in einer grösseren Gruppe, welche von Landsfrau Celine Schärer (4.) angeführt wurde. Auf die schnellste Schwimmerin Lucy Charles büsste Ryf 4:23 Minuten ein. Nun folgen 180 km auf dem Rennvelo und ein Marathon.

Bei den Männern stieg Josh Amberger 79 Sekunden vor allen anderen aus dem Pazifik. Bester Schweizer war nach dem Schwimmen Jan van Berkel als 34. mit rund drei Minuten Rückstand. (ram)

PSG gewinnt in Extremis

Erst in der Nachspielzeit siegt Paris Saint-Germain bei Abstiegskandidat Dijon mit 2:1. Das Siegtor schoss Thomas Meunier, der PSG schon in Führung gebracht hatte.

Ohne Zweifel das schönste Tor der Partie gelang jedoch Benjamin Jeannot. Mit seinem Kracher zum 1:1 in der 87. Minute bewies er, dass in Dijon nicht nur der Senf mitunter scharf ist. (ram)

Golubic verpasst Linz-Final

Für Viktorija Golubic bedeutet im WTA-Turnier in Linz der Halbfinal Endstation. Die Zürcherin unterliegt der topgesetzten Slowakin Magdalena Rybarikova in zwei Sätzen 4:6 und 4:6.

Für Golubic war es der erste WTA-Halbfinal 2017. Weil sie im Vorjahr in Oberösterreich im Final stand, büsst sie in der Weltrangliste gleichwohl weiter an Boden ein. Als Nummer 56 ins Jahr gestartet, rutscht sie am Montag vom 117. auf den 128. Platz ab. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Real Madrid siegt dank Cristiano Ronaldos spätem Treffer

In der achten Runde der Primera Division rückte Real Madrid auf Rang 2 vor. Die Königlichen siegten bei Getafe mit 2:1, zuvor hatte der bis dato zweitplatzierte FC Sevilla in Bilbao 0:1 verloren. Reals Rückstand auf Leader Barcelona, das am Abend bei Atlético Madrid spielt, beträgt aber immer noch vier Punkte. (ram)

