Ryf schafft Ironman-Hattrick ++ Napoli baut Vorsprung aus ++ Real Madrid Sieger der Runde

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ryf schafft Ironman-Hattrick

Daniela Ryf feiert an der Ironman-WM auf Hawaii den dritten Sieg in Folge und erreicht Legenden-Status. Die 30-Jährige siegt in 8:50:47 Stunden.

Die Solothurnerin kam als Fünfte für einmal mit einem Rückstand von fast fünf Minuten auf ein Spitzenduo aus dem Wasser. Doch die Ryf blieb cool und schaltete ganz bewusst erst auf den letzten 30 Radkilometern nicht nur einen, sondern gleich zwei Gänge höher.

Da machte sie den Rückstand auf die lange Zeit führende Engländerin Lucy Charles von zuvor 5:44 Minuten wett und übernahm drei Kilometer vor dem zweiten Wechsel die Führung.

Bild: AP/FRE132414 AP

Bei den Männern siegte bei den Männern der Deutsche Patrick Lange mit Streckenrekord in 8:01:25 Stunden.Der Vorjahres-Dritte holte mit einem herausragenden Marathon seinen ersten grossen Titel. Bei Kilometer 37 des Marathons zog der 31-jährige Lange am Kanadier Lionel Sanders vorbei, der den Wettkampf mit einer Aufholjagd stark geprägt hatte. (sda)

Remis im spanischen Spitzenkampf

Atlético Madrid und der FC Barcelona trennen sich in der achten Runde der Primera Division 1:1. Nutzniesser der Punkteteilung ist Real Madrid, das zuvor bei Getafe 2:1 siegte. Die Königlichen überholten damit Stadtrivale Atlético, sie liegen nun noch fünf Punkte hinter dem Tabellenführer Barça zurück. (ram)

Napoli baut Vorsprung aus

Die SSC Napoli kann von Juves Heimniederlage (1:2 gegen Lazio Rom) profitieren. Der Serie-A-Leader siegte im Stadio Olimpico bei der AS Roma mit 1:0. Matchwinner für Napoli, das neu fünf Punkte vor Meister Juventus Turin liegt, war Lorenzo Insigne mit seinem Tor in der 20. Minute. (ram)

Servette holt da Costa

Genève-Servette versucht mit einem zusätzlichen Stürmer aus der Krise zu kommen. Die Genfer verpflichten bis zum Ende der Saison den französischen Internationalen Stéphane da Costa.

Der 28-Jährige, der bisher ohne Vertrag für diese Saison da stand, bestritt in seiner Karriere 47 NHL-Spiele für die Ottawa Senators. Zuletzt spielte er in der KHL für ZSKA Moskau, bei dem er aber nach drei Jahren nicht mehr erwünscht war. An der Heim-WM im Frühling erzielte da Costa für Frankreich in sechs Partien zehn Skorerpunkte. (ram/sda)

Bild: AP

Schaffhausen ist wieder Leader

Der FC Schaffhausen zieht einen Tag nach Servettes 2:0-Sieg über Vaduz wieder an den Genfern vorbei auf Rang 1 der Challenge League. Schaffhausen schlug daheim Wohlen mit 2:1. Nach einem Rückstand wendeten Cicek und Sessolo die Partie mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn innerhalb von drei Minuten (52./54.).

Schlusslicht bleibt der FC Wil. Die Ostschweizer verloren zuhause gegen Aarau mit 1:3. Nach einer Stunde führten die Gäste dank Toren von Rossini, Trier und Tasar bereits mit 3:0. (ram)

Lazio gewinnt in Turin

Meister Juventus Turin kassiert in der 8. Runde der Serie A eine Heimniederlage. Dank einer Doublette von Ciro Immobile gewinnt Lazio Rom mit 2:1. In der 97. Minute (!) bot sich Juve die Gelegenheit, wenigstens noch einen Punkt zu holen. Doch Paulo Dybala scheiterte vom Penaltypunkt aus an Thomas Strakosha.

Es war die erste Heimniederlage Juves in der Serie A seit mehr als zwei Jahren – und Lazios erster Liga-Erfolg über die «Alte Dame» seit 2003. Damit winkt Tabellenführer Napoli die Chance, mit einem Sieg bei der AS Roma (heute 20.45 Uhr) den Vorsprung auf fünf Punkte auszubauen. (ram)

Daniela Ryf bei den Leuten

Bei der Ironman-WM auf Hawaii ist mit dem Schwimmen die erste der drei Teil-Disziplinen absolviert. Titelverteidigerin Daniela Ryf kam als Achte aus dem Wasser, in einer grösseren Gruppe, welche von Landsfrau Celine Schärer (4.) angeführt wurde. Auf die schnellste Schwimmerin Lucy Charles büsste Ryf 4:23 Minuten ein. Nun folgen 180 km auf dem Rennvelo und ein Marathon.

Bei den Männern stieg Josh Amberger 79 Sekunden vor allen anderen aus dem Pazifik. Bester Schweizer war nach dem Schwimmen Jan van Berkel als 34. mit rund drei Minuten Rückstand. (ram)

PSG gewinnt in Extremis

Erst in der Nachspielzeit siegt Paris Saint-Germain bei Abstiegskandidat Dijon mit 2:1. Das Siegtor schoss Thomas Meunier, der PSG schon in Führung gebracht hatte.

Ohne Zweifel das schönste Tor der Partie gelang jedoch Benjamin Jeannot. Mit seinem Kracher zum 1:1 in der 87. Minute bewies er, dass in Dijon nicht nur der Senf mitunter scharf ist. (ram)

Golubic verpasst Linz-Final

Für Viktorija Golubic bedeutet im WTA-Turnier in Linz der Halbfinal Endstation. Die Zürcherin unterliegt der topgesetzten Slowakin Magdalena Rybarikova in zwei Sätzen 4:6 und 4:6.

Für Golubic war es der erste WTA-Halbfinal 2017. Weil sie im Vorjahr in Oberösterreich im Final stand, büsst sie in der Weltrangliste gleichwohl weiter an Boden ein. Als Nummer 56 ins Jahr gestartet, rutscht sie am Montag vom 117. auf den 128. Platz ab. (ram/sda)

Bild: EPA/EPA

Real Madrid siegt dank Cristiano Ronaldos spätem Treffer

In der achten Runde der Primera Division rückte Real Madrid auf Rang 2 vor. Die Königlichen siegten bei Getafe mit 2:1, zuvor hatte der bis dato zweitplatzierte FC Sevilla in Bilbao 0:1 verloren. Reals Rückstand auf Leader Barcelona, das am Abend bei Atlético Madrid spielt, beträgt aber immer noch vier Punkte. (ram)

Shore fällt mit Gehirnerschütterung aus

Die ZSC Lions müssen mehrere Wochen auf Drew Shore (26) verzichten. Der amerikanische Stürmer muss eine Gehirnerschütterung auskurieren, die er sich in den vergangenen Tagen zugezogen hat. Noch am Freitag war Shore beim Auswärtsspiel in Bern (3:4 n.V.) für die Zürcher im Einsatz gestanden.

Nach seinem Wechsel von Kloten zum ZSC wartet Shore auch nach 13 Spielen in der National League noch auf seinen ersten Saisontreffer. In der vergangenen Qualifikation figurierte er mit 24 Toren unter den Top 3 Torschützen der Liga. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Nadal erreicht Final in Schanghai

Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere steht Rafael Nadal beim Masters-1000-Turnier in Schanghai im Final. Der topgesetzte Spanier setzte sich im Halbfinal gegen Marin Cilic 7:5, 7:6 (7:3) durch.

Im Endspiel trifft der Weltranglisten-Erste auf den Sieger der Partie zwischen Roger Federer und Juan Martin del Potro, die um 14 Uhr angesetzt ist.

Bild: AP/AP

Daniela Ryf nimmt an Ironman-WM den Titel-Hattrick ins Visier

Daniela Ryf kann mit einem Triumph auf Hawaii in der Nacht auf Sonntag einen Hattrick realisieren und in die Gilde der Ironman-Legenden eintreten. Mit erst 30 schaffte noch keine Frau vor Ryf drei Siege in Folge am ruhmreichsten Triathlon der Welt.

Einen Hattrick an der Ironman-WM hatte zuletzt die vierfache Ironman-Weltmeisterin Chrissie Wellington (2007 bis 2009) realisiert. Vor Wellington gelang dies der sechsfachen Schweizer Ironman-Weltmeisterin Natascha Badmann (2000 bis 2002) bei ihren Erfolgen 2 bis 4.

Bild: AP/Chattanooga Times Free Press

Nur fünfte Startreihe für Lüthi und Morbidelli

Im Gegensatz zu allen vorherigen Trainings fand das Moto2-Qualifying zum Grand Prix von Japan bei fast gänzlich trockenen Bedingungen statt. Für Tom Lüthi, zuvor im Regen immer bei den Besten, resultierte fürs Rennen vom Sonntag in Motegi (Start 05.20 Uhr Schweizer Zeit) mit fast zwei Sekunden Rückstand auf die Bestzeit nur Startposition 13.

Da auch sein Titelkonkurrent Franco Morbidelli als 15. Mühe bekundete, hielt sich der Schaden für Lüthi in Grenzen. Der Berner hat vor den letzten vier Saisonrennen 21 Punkte Rückstand auf den WM-Leader aus Italien.

Bester Schweizer im Moto2-Qualifying war Dominique Aegerter. Der Berner sicherte sich Startposition 11, mit knapp 1,5 Sekunden Rückstand auf die Pole-Position des Japaners Takaaki Nakagami. Der Zürcher Jesko Raffin musste sich mit Startposition 27 begnügen (3,6 Sekunden zurück). (sda)

Bild: AP/AP

Minnesota holt Bertschy ins NHL-Kader

Des einen Leid ist des anderen Freud: Der verletzungsbedingte Ausfall von Nino Niederreiter (Sprunggelenks-Verletzung/zwei Wochen out) könnte zur Chance für Christoph Bertschy werden. Der 23-jährige Freiburger wurde von Minnesota ins NHL-Kader beordert, da die Wild derzeit zahlreiche Ausfälle im Sturm zu beklagen haben.

Bertschy begann die Saison in der AHL beim Farmteam Iowa Wild. Der Stürmer blieb in den ersten drei Spielen jedoch ohne Skorerpunkt. Nun dürfte er in der Nacht auf Sonntag im ersten Heimspiel der Saison von Minnesota gegen Columbus zu seinem Saisondebüt in der NHL kommen. Es wäre in seinem dritten Jahr in Nordamerika sein neunter Einsatz in der besten Liga der Welt. (sda)

