Kristoffersen gewinnt Adelboden-Slalom – Hirscher zum Nebel: «Es ist sch*****»

Der erste Lauf vom Slalom in Adelboden sorgte für erhitzte Gemüter. Schuld war der plötzliche Nebel, welcher nach den ersten vier Fahrern am Chuenisbärgli aufzog. Henrik Kristoffersen gewinnt am Ende das Rennen. Marcel Hirscher schafft nach seinem grossen Rückstand immerhin noch den Sprung auf's Podest.

Der Norweger Henrik Kristoffersen gewinnt den Slalom am Chuenisbärgli in Adelboden. Er setzt sich mit klarem Vorsprung vor Manfred Mölgg durch.

Marcel Hirscher fing sich im ersten Lauf im dichten Nebel einen grossen Rückstand ein. Der Österreicher schafft als Dritter immerhin noch den Sprung auf das Podest. Als bester Schweizer in Adelboden fährt Daniel Yule auf den 8. Platz. Erneut ein Top10-Resultat für den konstanten Teamleader.

Ramon Zenhäusern gelingt im 2. Lauf einen Sprung nach …