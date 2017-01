Federer brilliert als Bongo-Trömmeler – Bencic treibt Schabernack im Doppel

Während der Pausen werden beim Hopman Cup zwischendurch Zuschauer eingeblendet, um die ein virtueller Rahmen gelegt wird. So müssen die Fans zeigen, was sie an den Bongo-Trommeln draufhaben. Während der Partie von Belinda Bencic gegen Andrea Petkovic wird auch Roger Federer eingeblendet. Trotz der Niederlage zuvor gegen Alexander Zverev ist der «Maestro» bestens aufgelegt. Mit dem Racket war Federer dem Deutschen unterlegen, mit dem Musikinstrument schlägt er ihn locker.

Belinda Bencic ist …