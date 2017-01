China und die Menschenrechte: Schluss mit der Heuchelei!

Chinas Präsident Xi Jinping wurde von der offiziellen Schweiz hofiert, während die Polizei Jagd auf tibetische Demonstranten machte. Höchste Zeit, die Menschenrechts-Heuchelei zu beenden. Im Umgang mit China geht es nur ums Geschäft.

Solche Bilder kennt man aus der Türkei, oder aus Weissrussland. In der Schweiz will man sie eigentlich nicht sehen. Genau das aber spielte sich am Sonntag ab, auf dem Bärenplatz in Bern. Polizisten in Kampfmontur gehen auf drei junge Frauen tibetischer Abstimmung los. Kollege Philipp Mäder von der «Schweizer Illustrierten» hat es mit Foto und Video auf Twitter dokumentiert.

Die Aktion der jungen Tibet-Aktivisten war nicht bewilligt, sie fand nach der offiziellen Kundgebung statt. Ihr erklärtes …