Sponsor lief davon: Daniel Evans kaufte T-Shirts selber und ist so gut wie nie

Der Engländer Daniel Evans verblüfft am Australian Open weiter. Vor dem Turnier musste der 26-Jährige seine Kleider im Sportartikelgeschäft kaufen gehen. Nun steht er erstmals in einem Grand-Slam-Achtelfinal.

Evans hatte 2016 die beste Saison seiner Karriere und erreichte in Wimbledon und am US Open die 3. Runde, wo er gegen Roger Federer respektive Stan Wawrinka ausschied. Der Waadtländer musste dabei auf dem Weg zu seinem US-Open-Triumph einen Matchball von Evans abwehren. Als Nummer 51 der Welt ist er der zweitbeste Brite – und doch verlängerte Nike den Ende Jahr ausgelaufenen Ausrüstervertrag mit dem 26-Jährigen aus Birmingham nicht.

So kaufte Evans am Wochenende in einem Melbourner Laden 18 …