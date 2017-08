Ein Davoser «Stängeli» macht die CHL nicht zur Gurkenliga

Gleich mit 10:1 fertigte der HC Davos am Donnerstagabend die Cardiff Devils in der Champions Hockey League ab. Ist die CHL also doch nur eine Gurkenliga, ein besseres Saisonvorbereitungsturnier? Nein. Denn solche Resultate gab es auch schon in der Schweiz.

Dass Davos die Cardiff Devils zum Auftakt der Champions Hockey League schlagen würde, das durfte erwartet werden. Dass es gleich ein 10:1 geben würde allerdings nicht. Das Leistungsgefälle in der CHL ist sicherlich gross: Auf der einen Seite sind die Spitzenteams aus Finnland, Schweden und der Schweiz, auf der anderen Seite sind da aber auch Teams aus Grossbritannien, Frankreich oder Polen.

Arno Del Curto ringt nach dem Kantersieg um Worte: «Bei so einem Resultat sagt man besser nichts. Für sie …