28'000 Personen durch Hurrikan «Harvey» obdachlos ++ weiteres Ungemach droht

Land unter in der texanischen Metropole. Tausende Bewohner warten auf die Evakuierung. Nun droht weiteres Ungemach.

Unablässiger Starkregen in der Folge des Hurrikans «Harvey» hat in der texanischen Metropole Houston Tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Im Grossraum Houston waren am Montagmorgen mehr als 220'000 Menschen ohne Strom.

Allein das Rote Kreuz bereitete sich in der Nacht zum Montag auf die Versorgung von bis zu 28'000 Personen vor, die durch die Fluten obdachlos geworden sind. Das Sheriffsbüro des Landkreises Harris setzte zur Rettung Motorboote ein, andere Menschen wurden auf Lastwagen in …