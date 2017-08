Forfait an der WM: Die grosse Geste des trauernden spanischen Schwimmers

Nach schrecklichen Ereignissen ist es bei Sportveranstaltungen meist üblich, eine Schweigeminute einzulegen. Weltweit gedachten in diesen Tagen Sportler den Terror-Opfern von Barcelona – nicht aber in Ungarn. An der Senioren-Weltmeisterschaften der Schwimmer wird die Schweigeminute nicht erlaubt. Darauf setzt ein Schwimmer aber ein starkes Zeichen.

Ein seltsames Bild bot sich an der Senioren-WM in Budapest. Zehn Schwimmer stehen auf ihren Startblöcken, doch nach dem Startsignal stürzen sich nur neun ins Wasser. Der Spanier Fernando Alvarez indes richtet sich auf und bleibt kerzengerade stehen – aus Protest und Trauer.

Nach dem Terroranschlag von Barcelona wurde bei vielen – nicht nur internationalen – Sportveranstaltungen mit einer Schweigeminute den Opfern gedacht. Nicht aber in Ungarn. Die Organisatoren der Weltmeisterschaft lehnten …