Die doppelte Blamage in Grossbritannien – wie kommt es zu einer solchen Peinlichkeit?

Nach Meister Bern blamiert sich auch Davos in der Champions Hockey League mit einer Niederlage gegen einen britischen Klub – allerdings unter anderen Vorzeichen. Wie konnte es so weit kommen? Eine Analyse.

Das vergangene Wochenende dürfte als eines der peinlichsten in die Schweizer Eishockeygeschichte eingehen. Dabei beginnt es eigentlich gut: Am frühen Samstagabend fertigt der EV Zug das finnische Team JYP Jväskylä mit 6:3 ab. Endlich haben auch die Zentralschweizer in der Champions Hockey League (CHL) den Tritt gefunden. Wenig später schlagen sich die ZSC Lions gegen den zweifachen Titelhalter Frölunda achtbar, verlieren aber knapp. Nichts wofür man sich schämen muss.

Doch in der Zwischenzeit hat …