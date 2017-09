«Die Sorgen sind verflogen» – das sagt Federer zu seinem Blitz-Sieg beim US Open

Roger Federer ist im Eilzugstempo in die Achtelfinals des US Open eingezogen. Dort trifft der Baselbieter auf einen Deutschen.

Roger Federer überzeugte beim 6:3, 6:3, 7:5 gegen Feliciano Lopez. Er zerstreute die nach den ersten beiden Runden aufgekommenen Zweifel und geht fast sorgenfrei beim US Open in den Achtelfinal.

Nachdem er in den ersten beiden Runden viel Energie und Nerven aufwenden musste, verlief der dritte Match in New York für Federer entspannter und auch im Hinblick auf die kommenden Tagen viel versprechend.

«Das war das, was ich brauchte», freute sich Federer, als er kurz nach Mitternacht seinen …