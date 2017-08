«Amateurhaft und unprofessionell»: Ancillo Canepa kritisiert Brighton scharf

Der gescheiterte Transfer von Raphael Dwamena in die Premier League sorgte in der vergangenen Woche für Schlagzeilen. FCZ-Präsident Ancillo Canepa äusserte sich rund um das Meisterschaftsspiel der Zürcher in Luzern (1:1) in Interviews mit Teleclub und SRF zum geplatzten Wechsel und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

Canepa bezeichnete das Verhalten des Premier-League-Aufsteigers als «amateurhaft und unprofessionell» und nahm sogar das Wort «Rufmord» in den Mund. Brighton hatte vor wenigen Tagen sein Angebot für den Stürmer in zweistelliger Millionenhöhe zurückgezogen – wegen einer angeblich medizinischen Norm-Abweichung. Ihm sei auch zu Ohren gekommen, dass Brighton dies schon mehrmals gemacht habe, so Canepa.

Was genau das medizinische Problem beim 21-Jährigen aus Ghana gewesen sein soll, erläuterte …