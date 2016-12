WM-Neuling verrät: So krass ist es, wenn du erstmals auf der grossen Bühne stehst

Riesiger Saal, bierselige Atmosphäre: Damit kommt nicht jeder klar. Der deutsche Darts-Spieler Dragutin Horvat plaudert nach seinem WM-Debüt im Alexandra Palace frisch von der Leber weg, wie ihn das ungewohnte Umfeld völlig aus dem Tritt brachte.

Rund 3000 Fans verwandeln jedes Spiel der Darts-WM im Londoner «Ally Pally» in eine Party. Der Anlass ist so populär, dass im nächsten Jahr wohl umgezogen wird: Von der Westhalle des viktorianischen Komplexes auf einem Hügel im Norden Londons in die Haupthalle, die doppelt so vielen Fans Platz bietet.

Dabei machen die, die da sind, jetzt schon einen Heidenlärm. Seit gestern kann auch Dragutin Horvat ein Liedchen davon singen. Der 40-jährige Amateur stand erstmals auf der Bühne des Alexandra …