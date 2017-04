Bild: CHRISTIAN BRUNA/EPA/KEYSTONE

Grösste Bayern-Krise seit 17 Jahren – die Gründe für den miserablen April

Der FC Bayern München hat nach der 2:3-Niederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund den zweiten Titel innert acht Tagen verspielt. Die Analyse, weshalb die Bayern im April in eine tiefe Krise gerutscht sind.

April, April, der macht mit den Bayern was er will. Der verwöhnte deutsche Rekordmeister aus München erlebt gerade einen der schlimmsten Monate der Vereinsgeschichte und hat innerhalb von acht Tagen den Traum vom «Triple» und dann noch vom «Double» verspielt.

Am 1. April, da war den Bayern noch zum Scherzen zu Mute. Nach dem 6:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg war die Welt nämlich noch in Ordnung. Die Meisterschaft war damals schon im Sack (13 Punkte Vorsprung auf RB Leipzig), die Münchner konnten sich demnach voll auf die Champions-League-Viertelfinal-Spiele und den Halbfinal im DFB-Pokal konzentrieren. Die perfekte Grundlage für die perfekte Saison war geschaffen.

Was danach folgte, war ein April des Grauens. In sieben Partien gab es nur einen Sieg, dazu zwei Unentschieden und satte vier Niederlagen.

In den letzten fünf Spielen gelang den Bayern kein Sieg mehr. Das gab es seit 17 Jahren (!) nicht mehr. Am 4. April 2000 war es, als für die Bayern zuletzt eine Serie von fünf sieglosen Partien endete. In ebendieser Saison gewannen die Bayern dennoch die Meisterschaft und den Pokal, in der Champions League reichte es immerhin fürs Halbfinale.

Wir haben die Spiele der Bayern analysiert – und folgende Gründe für die Bayern-Krise gefunden:

Die ganze Saison hängt von einzelnen Szenen ab

Was wäre, wenn Bender gegen Robben nicht so mirakulös auf der Linie gerettet hätte? Das 3:1 wäre wahrscheinlich die Vorentscheidung gewesen. Niemand würde es heute wagen, von einer Bayern-Krise zu sprechen. Man kann also behaupten: Trüge Bender eine Schuhnummer kleiner, die Bayern stünden im DFB-Pokalfinal.

Hätte, hätte, Viererkette. Die Bayern sind raus und der Konjunktiv ein Strohhalm, an welchen sich kein Fussballteam klammern sollte.

Die Gegner

Die Leistung von Dortmund nach den schweren letzten Wochen mit dem Terroranschlag kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit dieser Spielfreude und Kreativität kann der BVB jeden Gegner schlagen – auch einen FC Bayern, für den es um alles geht.

Ein Out in der Champions League gegen Real Madrid ist ebenfalls keine Schande, auch wenn man beim deutschen Rekordmeister natürlich auf den grossen Coup hoffte.

Es fehlt Manuel Neuer

«Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften», heisst ein (zu) viel zitiertes Credo. Wenn die Abwehr so löchrig ist, wie die der Bayern, gewinnt man aber nicht mal einzelne Spiele.

3 - Erstmals seit Februar/März 2006 kassiert der FC Bayern in 3 Pflichtspielen in Folge mindestens 2 Gegentore. Lücken. #FCBBVB — OptaFranz (@OptaFranz) 26. April 2017

Beim 0:1 gegen Dortmund stellte sich die Bayern-Verteidigung mehr als nur stümperhaft an.

Auch wenn Ersatz-Torwart Sven Ulreich an den Gegentoren keine Schuld trifft, ist er halt kein Manuel Neuer, der Bälle hält, die man gar nicht halten kann.

Die Verletzung des Welttorhüters der letzten vier Jahre wiegt für die Bayern schwerer, als zunächst gedacht – auch wegen der Sicherheit, die Manuel Neuer ausstrahlt. Er macht die Bayern-Defensive selbst dann besser, wenn er nicht eingreifen muss.

Carlo Ancefloppi

Ich halte Carlo Ancelotti für einen der besten Trainer der Welt. Er hat die Champions League bereits drei Mal gewonnen – öfters als Pep Guardiola und José Mourinho.

Aber Ancelotti und Bayern, das passt irgendwie einfach nicht. Der Italiener wurde von «Focus» gar als «Ancefloppi» bezeichnet.

Bild: CHRISTIAN BRUNA/EPA/KEYSTONE

So unbestritten seine Qualitäten sein mögen, so sehr beharrt Ancelotti auf seiner Spielidee. Das Out gegen Real Madrid hängt auch mit seiner Sturheit zusammen, den Aggressiv-Leader Arturo Vidal partout nicht auswechseln zu wollen, bis dieser die absehbare Gelb-Rote Karte holte. Es schien, als hätte Ancelotti keinen Plan B, da kein weiterer Box-to-Box-Mittelfeldspieler auf der Bank sass.

Wenn die Mannschaft einen Lauf hat, ist Kumpeltyp Ancelotti der perfekte Trainer. In einer Krise sollte der Trainer aber auch mal ausrasten und durchgreifen können. Das scheint eine entscheidende Schwäche des freundlichen Italieners zu sein.

Angeschlagene Superstars

Die Bayern sind in grossen Spielen von einzelnen Weltklassespielern abhängig. Mit Boateng, Hummels und Lewandowski sind drei unverzichtbare Stammspieler seit Wochen angeschlagen und mussten entweder passen oder nicht ganz fit spielen.

Bild: CHRISTIAN BRUNA/EPA/KEYSTONE

Dazu kommen mit Thomas Müller und Philipp Lahm zwei Führungsspieler, die komplett ausser Form sind – das ist selbst für den FC Bayern zu viel.

Kann irgendjemand mal Philipp Lahm in den Arm nehmen.#fcbbvb pic.twitter.com/6tPxAULGd7 — Peete (@derPeete) 26. April 2017

Die jungen Spieler stagnieren

Die Schlüsselspieler der Bayern sind in die Jahre gekommen. Es wartet dahinter zwar eine junge zweite Garde, diese scheint aber zu stagnieren. Spieler wie Joshua Kimmich und Kingsley Coman, die sich unter Guardiola prächtig entwickelten, schaffen es derzeit nicht, in die Bresche zu springen – zumindest nicht in den wichtigen Spielen.

Bayern hat übrigens noch bis am Sonntag die Möglichkeit, die Kaufoption über 21 Millionen Euro für Kingsley Coman zu ziehen. «Coman ist wichtig für uns, jetzt und in der Zukunft. Er wird hier bleiben», sagte Ancelotti noch anfangs April über den Spieler, der von Juventus Turin ausgeliehen ist.

"Coman und Sanches spielen dafür am Samstag von Anfang an." #Saetzedieesnichtgibt — texterstexte (@texterstexte) 26. April 2017

Auch der im Sommer verpflichtete Europameister Renato Sanches ist noch weit vom Prädikat «Weltklasse» entfernt. Die Bayern stecken nicht nur in der Krise, sie haben auch ein Nachwuchsproblem. Im Moment ist eigentlich nur eines sicher: Nachdem die Saison praktisch vorbei ist, stehen die Bayern vor einem heissen Sommer.

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister

08.11.1975: Weil er betrunken ist und sich so gut fühlt, pfeift Schiedsrichter Ahlenfelder schon nach 32 Minuten zur Halbzeit 02.04.1974: Ob den Dortmundern bei der Einweihung schon bewusst ist, dass sie einmal das geilste Fussballstadion der Welt haben werden? 09.05.1998: Die grösste Bundesliga-Sensation ist perfekt: Aufsteiger Kaiserslautern darf die Meisterschale in die Höhe stemmen 10.12.1995: Ciri Sforza sieht im TV, wie er ohne sein Wissen transferiert wird und wie seine Mitspieler bitterböse über ihn schimpfen 20.10.2000: Christoph Daums freiwillige Haarprobe ergibt, dass er doch kein absolut reines Gewissen haben darf 17.04.2004: Goalie Butt jubelt nach seinem verwandelten Penalty noch, als es in seinem Kasten klingelt 13.04.1995: Andy Möller kreiert mit der Schutzschwalbe eine neue Tierart 04.04.2009: Nie wurden die Bayern schöner gedemütigt als durch die Hacke von Grafite 19.11.1994: Nach einer kuriosen Rote Karte und dem Last-Second-Ausgleich des KSC flippt Lothar Matthäus im Interview komplett aus 31.08.1993: Jay-Jay Okocha demütigt Oliver Kahn und drei KSC-Verteidiger mit einem Wahnsinnstanz in 11 Sekunden für die Ewigkeit 23.04.1994: Helmers Phantomtor, der berühmteste Nichttreffer der Bundesliga 16.05.1992: Eintracht Frankfurt verspielt den Meistertitel im letzten Moment, doch «Stepi» bleibt cool: «Lebbe geht weider» Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen 18.08.1995: St.Paulis Tier im Tor «geht einer ab», wenn er in der 1. Liga Bälle halten kann 19.5.2001: Vier Minuten feiert Schalke den Titel, dann trifft Andersson in Hamburg mitten ins königsblaue Herz 19.08.1989: Klaus «Auge» Augenthalers Weitschusstreffer wird Tor des Jahrzehnts 06.04.2002: Bundesliga-Goalie Piplica fällt der Ball von einem Kirchturm auf den Kopf und von dort fliegt er ins Tor 07.05.1991: «Mach et, Otze!» Kölns Ordenewitz will sich in den Pokalfinal tricksen – aber der DFB findet den Ordene-Witz nicht komisch 10.03.1998: Trap hat fertig – diese dreieinhalb Minuten Kauderwelsch bleiben für die Ewigkeit 04.05.2002: Der Beweis dafür, dass Leverkusen keinen Titel holen kann – und es kam noch viel schlimmer 03.04.1999: Titan Kahn tickt komplett aus – erst knabbert er Herrlich an, dann fliegt er in Kung-Fu-Manier auf Chapuisat zu 29.03.1970: «Decken, decken, nicht Tischdecken, Mann decken» – so kommentiert der Moderator des «Aktuellen Sportstudio» einen Beitrag über Frauenfussball 23.09.1994: Mario Basler kommt auf die absurde Idee, eine Ecke direkt zu verwandeln und hat damit auch noch Erfolg 03.01.2006: Der Bergdoktor ist da – Hanspeter Latour soll den 1. FC Köln vor dem Abstieg retten Wolfgang Wolf wird Trainer der Wölfe in Wolfsburg – hihihi! 18.09.1999: Kuffour knockt Kahn aus und als Ersatzkeeper Dreher sich das Knie verdreht, werden «Tanne» Tarnat und der Kahn-Killer zu den grossen Matchwinnern 20.05.2000: «Ihr werdet nie deutscher Meister» – Ballacks Eigentor in Unterhaching macht Bayer endgültig zu «Vizekusen» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo