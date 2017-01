Australian Open, 2. Runde Männer: Wawrinka (SUI) – Johnson (USA) 6:3 6:3 6:4

Federer (SUI) – Rubin USA) 7:5 6:3 7:6

Nishikori (JPN) – Chardy (FRA) 6:3 6:4 6:3

Berdych (CZE) – Harrison (USA) 6:3 7:6 6:2

Tsonga (FRA) – Lajovic (SRB) 6:2 6:2 6:3

M. Zverev (GER) – Isner 6:7 6:7 6:4 7:6 9:7 Frauen: V. Williams (USA) – Vögele (SUI) 6:3 6:2

Kerber (GER) – Witthöft (GER) 6:2 6:7 6:2

Bild: JASON REED/REUTERS

Wawrinka locker, Federer mit etwas Mühe weiter: «Hat gut getan, mich durchzukämpfen»

Kurz nach Stan Wawrinka qualifiziert sich auch Roger Federer am Australian Open in Melbourne für die 3. Runde. Der Baselbieter setzt sich gegen Noah Rubin aus den USA 7:5, 6:3, 7:6 durch, der Romand schlägt den Amerikaner Steve Johnson ebenfalls in drei Sätzen.

» Hier gibt's den Liveticker der Partie zum Nachlesen.

Wie bereits gegen Jürgen Melzer vermochte Federer in der Rod Laver Arena auch gegen den 20-jährigen Qualifikanten Rubin nicht restlos zu überzeugen. Der Schweizer schlug zwar stark auf, von der Grundlinie bekundete er aber gelegentlich Probleme.

Im dritten Satz lag Federer nach einer kurzen Schwächephase 2:5 zurück und musste beim Stand von 3:5 und eigenem Aufschlag zwei Satzbälle abwehren. Danach drehte er aber wieder auf und setzte sich im Tiebreak gegen den ehemaligen Wimbledon-Sieger bei den Junioren sicher durch.

bild: screenshot srf

«Er hat gut gespielt, gut gekämpft. Von der Grundlinie hatte er Vorteile, aber mein Aufschlag hat mich im Spiel gehalten», analysierte Federer nach der Partie treffend. «Im dritten Satz hatte ich etwas Glück, er hatte ein paar Satzbälle bei meinem Service. Aber es hat gut getan, mich durchzukämpfen.»

In der 3. Runde folgt für Federer der erste wirkliche Härtetest nach seinem Comeback, trifft er doch auf Tomas Berdych. Die Weltnummer 10 aus Tschechien setzte sich gegen Ryan Harrison aus den USA in drei Sätzen durch.

«Es bleib ein schwieriges Los», so Federer. «Er hat mich in Wimbledon geschlagen, beim US Open geschlagen, bei den Olympischen Spielen geschlagen und ich bin mir sicher, er will mich auch hier schlagen. Es wird ein hartes Match.» Im Direktvergleich mit Berdych führt Federer 16:6. Das letzte Duell vor einem Jahr in Melbourne entschied Federer in drei Sätzen für sich.

Bacsinszky am Vormittag im Einsatz Timea Bacsinszky spielt ihre Zweitrundenpartie am Australian Open gegen die Montenegrinerin Danka Kovinic (WTA 68) am Donnerstagvormittag Schweizer Zeit. Das Spiel ist als vierter Match auf dem Aussenplatz 8 angesetzt und dürfte gegen 8.00 Uhr Schweizer Zeit beginnen.

Wawrinka wie verwandelt

Stan Wawrinka setzt sich in der 2. Runde des Australian Open ohne die geringsten Probleme 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Amerikaner Steve Johnson (ATP 30) durch. Wawrinka zeigte sich wesentlich souveräner als bei seinem Fünfsatz-Sieg in der 1. Runde gegen Martin Klizan. Der mit Service und Vorhand hart schlagende, aber einfach auszurechnende Johnson konnte ihn kaum je in Bedrängnis bringen.

In allen drei Sätzen gelang ihm relativ früh ein Break – zum 4:2 im ersten, zum 3:2 im zweiten und zum 2:1 im dritten. Das reicht, denn selber wehrte der Australian-Open-Champion von 2014 alle fünf Breakchancen des Amerikaners ab. «Heute habe ich den Ball besser gespürt und war deutlich fokussierter. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level», bilanzierte Wawrinka.

Vor allem der Aufschlag funktionierte bestens: Der 31-jährige Romand schlug 11 Asse und machte zu 87 Prozent den Punkt, wenn der erste Aufschlag im Feld landete. Ausserdem zeigte sich Wawrinka extrem angriffig. 33 Mal suchte er den Weg ans Netz, 23 Mal machte er auch den Punkt.

Dank des lockeren Dreisatzerfolgs steht der 31-jährige Waadtländer in Melbourne wie immer seit 2009 in der 3. Runde. Dort trifft er am Freitag auf den als Nummer 29 gesetzten Serben Viktor Troicki oder den Italiener Paolo Lorenzi. (pre/sda)

Die besten Bilder des Australian Open 2017

Unvergessene Tennis-Geschichten 06.01.1996: Wegen Rossets Dummheit des Jahres bricht Hingis beim Hopman Cup in Tränen aus Gut gebrüllt: «Niemand schlägt Vitas Gerulaitis ­17 Mal hintereinander!» 20.01.2013: Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu 21.01.1999: «Yips» beschert Anna Kurnikowa trotz Sieg einen unglaublichen Negativrekord 24.01.2001: Hingis macht Kleinholz aus Serena und Venus und stürmt in den Australian-Open-Final 26.01.2002: Martina Hingis' Traum schmilzt bei 50 Grad im Glutofen von Melbourne weg 01.02.2009: Federer verpasst Sampras' Rekord und weint nach Pleite gegen Nadal bittere Tränen 13.02.2000: Roger Federer verliert seinen ersten Final, weint bittere Tränen und jammert, er werde nie mehr in ein Endspiel kommen 30.03.2002: Roger Federer bodigt zum ersten Mal die Weltnummer 1 – und diese ist sich sicher: «Er kann den Durchbruch schaffen» 30.04.1993: Wie ein Messerstich die Tenniswelt veränderte 31.05.2009: Robin Söderling fügt Rafael Nadal die einzige Niederlage an den French Open zu und ebnet Roger Federer den Weg zum Karriere-Grand-Slam 01.06.2009: Gedanklich ist Federer wohl schon ausgeschieden. Dann rettet ihn eine unglaubliche Vorhand auf dem Weg zum Karriere-Slam 05.06.1989: Mondbälle, Krämpfe und ein «Uneufe»-Aufschlag – der 17-jährige Michael Chang treibt Ivan Lendl mit seinem Psychokrieg in den Wahnsinn 05.06.1999: Hingis' schwärzeste Stunde – zwei «Uneufe»-Aufschläge, gellende Pfiffe und bittere Tränen 06.06.2005: Nadals erster erster Streich am French Open – ganz Paris verliebt sich in das «Kind mit der donnernden Linken» 05.07.1997: Martina Hingis ist mit 16 Jahren die jüngste Wimbledon-Siegerin des 20. Jahrhunderts 07.07.1985: Als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnt Boris Becker Wimbledon und löst so einen Tennis-Boom in Deutschland aus 08.07.2001: Die Weltnummer 125 triumphiert in Wimbledon: Goran Ivanisevics grosser Traum wird doch noch wahr 08.08.1992: Marc Rosset holt sich an Roger Federers 11. Geburtstag den einzigen grossen Titel, der dem «Maestro» noch fehlt 10.08.2003: Andy Roddick ist einen Sommer lang der beste Tennisspieler des Planeten – dann vergeht ihm das Lachen für lange, lange Zeit 04.09.1977: Bei McEnroes drittem US-Open-Auftritt wird ein Zuschauer mitten im Stadion durch eine Pistolenkugel verletzt 05.09.1996: Sampras kotzt gegen Corretja auf den Court – denkwürdigstes US-Open-Tiebreak aller Zeiten 20.09.2009: «Who ist the beeest? Better than the reeest?» Federer outet sich nach dem Davis-Cup-Sieg gegen Italien als Party-Tiger 25.10.2002: Nach Roger Federers Gegensmash wirft ihm Andy Roddick frustriert das Racket vor die Füsse 24.11.2009: Das kommt uns Spanisch vor – im Interview mit CNN hat Roger Federer seinen legendären Lachflash Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

schlitteln - 18.4.2016

Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson. Guter Mix zwischen Seriösem und lustigem Geblödel. Schön gibt es Watson.