Bayern schlägt Bayer: Bundesliga-Start inklusive Videobeweis und Mehmedi-Tor

Bayern München strebt den sechsten Meistertitel in Folge an. Beim Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit reicht dem Team von Carlo Ancelotti eine solide aber nicht gute Leistung zu den ersten drei Punkten. Admir Mehmedi erzielt das Anschlusstor für die «Werkself».

In der ersten Partie der 55. Bundesliga-Saison sorgen zwei ehemalige Hoffenheimer für die frühe Führung. Nach neun Minuten zirkelt Sebastian Rudy einen Freistoss auf den Kopf von Niklas Süle, der grossgewachsene Innenverteidiger versenkt völlig ungedeckt.

Keine zehn Minuten später erhöht mit Corentin Tolisso ein weiterer Neuzuzug für die Münchner. Nach einer Ecke verschläft Admir Mehmedi rauszulaufen, das anschliessende Kopfballduell verliert der Schweizer Nationalspieler gegen den Torschützen.

Eine Neuheit dann in der zweiten Halbzeit: Nach einem Foul an Bayern-Stürmer Robert Lewandowski im Strafraum kommt der auf diese Saison in der Bundesliga eingeführte Video Assistant Referee erstmals zum Einsatz. Schiedsrichter Tobias Stieler fragt nach und entscheidet danach auf Penalty.

Leverkusen kommt nach etwas mehr als einer Stunde zu seinem ersten Treffer – ausgerechnet der beim zweiten Gegentor kritisierte Admir Mehmedi netzt ein. Nach einem Querpass von Brandt ballert der Schweizer das Leder wunderbar unter die Latte.

Dabei bleibt es in der Münchner Allianz Arena – die Bayern fahren die ersten drei Punkte ein, doch es besteht deutlich Steigerungspotenzial. (rst)

Das Telegramm

Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1 (2:0). - 75'000 Zuschauer (ausverkauft).

Tore: 9. Süle 1:0. 19. Tolisso 2:0. 52. Lewandowski (Foulpenalty) 3:0. 65. Mehmedi 3:1.

Bemerkung: Leverkusen mit Mehmedi.

Die Tabelle

