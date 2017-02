Källström verlässt GC – 10 Gründe, weshalb er auf Zürich keinen Bock mehr hat

Kim Källström verlässt die Grasshoppers wegen «Motivationsschwierigkeiten». Dabei ist Zürich doch die perfekte Stadt. Naja, fast. Wir haben 10 Gründe gesammelt, weshalb der ehemalige GC-Captain die Schnauze voll haben könnte.

Sandro Zappella Sandro Zappella Folge mirEntfolgen

11 Franken für einen Döner und ...

Es ist die Hölle für Velofahrer

Spätestens als Kim in dieser Woche zum dritten Mal bei Regen über nasse Tramgleise gerutscht ist und nur noch das Gesicht beim Bremsen half, hatte er genug von seinem Neujahrsvorsatz, öfters das Velo zu nehmen.

Die Rostlaube

Nicht mal ein perfekter Himmel macht den Letzigrund zu einem halbwegs akzeptablen Fussballstadion.

Bild: KEYSTONE

Den Sommer besser in Schweden verbringen, denn ...

... der Obere Letten ist ab April wieder überfüllt. Und wer sich nicht gerne alle Körperhaare entfernt und sich von oben bis unten einölt, darf man auch nicht auf die coole Flussseite sitzen. Und in der Limmat schwimmt sowieso zu viel Koks, nicht gut für die Gesundheit eines 34-Jährigen.

Bild: KEYSTONE

Spiele in Liechtenstein

Von der Champions League in den Vaduzer Rheinpark. Auch wenn's in Vaduz mehr Zuschauer hat als bei GC-Heimspielen, nicht das, was sich Kim in der Super League vorgestellt hat.

bild: keystone/watson

Noch immer herrscht kein Respekt vor dem Rekordmeister

... noch Fragen?

Niederhasli

Kim Källström, ein Mann von Welt. Er hat eineinhalb Jahre mit GC auf dem Campus in Niederhasli genug Kühe für den Rest seines Lebens gesehen. Irgendwann ist dann auch mal gut.

Bild: KEYSTONE/watson

Die arroganten Zürcher

Zu Zürich gehören halt auch die Zürcher. Und da gibt es schon den einen oder anderen von der arroganten Sorte.

So reagieren übrigens Zürcher, wenn sie auf ihre angebliche Arroganz angesprochen werden.

Die Zürcher Damenwelt

Zürich hat wunderschöne Frauen. Wie Dominique Rinderknecht, die 2013 zur Miss Schweiz gewählt wurde. Källström juckt das kaum: «In Schweden wär sie bloss Durchschnitt.»

Bild: KEYSTONE

Ob Schweden oder Schweiz, ist doch Jacke wie Hose

bild: facebook

Fussballer Memes

Witziges zum Fussball Dumm und Dümmer lachen sich kaputt: Diese 7 Platzverweise sind noch dämlicher als Fàbregas' Aussetzer Was fragst du den Autoverkäufer, wenn du keinen VW mehr willst? Diese Fussballer-Namen geben dir Antworten auf Fragen, die du gar nicht gestellt hast Vom parkenden Bus bis zum selbstlosen Stürmer: 7 Gründe, weshalb wir den FC Chelsea alle lieben. Nicht! Das sind die Top 25 der schrägsten Fussballer-Songs aller Zeiten Breel Embolo ist mit seiner gewagten Frisur nicht alleine – das sind die 40 schrägsten Fussballer-Fritten Ihr glaubt nicht, was Messi, Shaqiri, Ibrahimovic und Co. für Apps auf ihren Smartphones haben Wie die lustig-frisierten Fellaini-Brüder beinahe die taktischen Pläne von Chelsea-Coach José Mourinho ruiniert hätten Von «New Arrogance» bis «Yugo Boss» – diese Fussballer-Parfüms sollten dringend auf den Markt Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen – diese 10 Fussballer haben heimliche Doppelgänger Wer spielt denn da im Achtelfinal gegen wen? Die Champions League in Emojis dargestellt FIFA 16 ist draussen und wir haben uns so richtig ausgetobt: «CC» wechselt sich selbst ein, Granit Xhaka ballert auf seinen Coach Grösser! Besser! Mehr! Mehr! Mehr! Der Transfer-Gerüchte-Generator ist jetzt noch sexyer! So sehen Lichtsteiner, Behrami, Neymar und Co. das Fussballfeld wirklich Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.