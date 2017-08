Diese 3 Grafiken aus der Bundesliga zeigen perfekt: Erfolg ist käuflich (ausser beim HSV)

Bild: EPA/DPA

Lässt sich Erfolg kaufen? Wenn ja, was kostet er? Eine Übersicht der Transferaktivitäten aller aktuellen Bundesliga-Vereine der letzten 10 Jahre zeigt eindrücklich: Wer in der Bundesliga um die Meisterschaft spielen will, muss ein dickes Portemonnaie haben.

Die folgenden 5 Dinge sind uns sofort ins Auge gestochen:

Bayern (7 Titel in den letzten 10 Jahren) hat massiv mehr Geld ausgegeben als die Konkurrenz.

Die fünf Teams mit den grössten Verlusten waren alle ziemlich erfolgreich. Ausser der HSV.

Der SC Freiburg macht das ganz clever.

Die Transferbilanz von Dortmund unterscheidet sich markant von jener der Bayern.

Immerhin drei Schweizer sorgten für einen Klubrekord.

Ausgaben/Einnahmen

Saldo

Teuerste Transfers

