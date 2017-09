Wann ist ein Save ein Save?

Nur weil der Torhüter einen Puck abwehrt, ist das noch lange kein Save. Als Saves gelten vereinfacht gesagt nur Schüsse, die ohne Abfälschung im Tor landen würden. Würde der Puck also Millimeter am Pfosten vorbei, der Goalie macht aber eine Riesenparade, wäre dies kein Save, sondern ein Schuss neben das Tor. Ob die Scheibe am Gehäuse vorbei geht oder nicht, muss der Statistiker mit blossem Auge entscheiden. Wehrt der Goalie den Puck ausserhalb des Torraums ab, ist dies ebenfalls kein Save.



Ebenfalls nicht als Schüsse gelten Versuche, die hinter der Mittellinie abgegeben werden – ausser natürlich, sie führen zu einem Tor. In der National League ist die Regel da anders: Jeder Puck aufs Tor ist ein Schuss.