watson

Emotionen pur! So verrückt lief der Fussballabend des Pep Guardiola

Janick Wetterwald Janick Wetterwald Folge mirEntfolgen

Was war das gestern für ein Wechselbad der Gefühle im Etihad Stadium von Manchester City. Für das Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals war der fürstliche AS Monaco zu Besuch. Die 90 Minuten beinhalteten alles, was ein Fussballspiel braucht: Schöne Tore und viele, grosse Emotionen!

Bild: Darren Staples/REUTERS

City geht in Führung, Monaco wendet das Ding noch vor der Pause. Direkt nach dem Tee verschiessen die Gäste einen Elfmeter, wenig später gelingt dem Heimteam der Ausgleich. Doch die Monegassen haben eine Antwort parat – Zaubertor zur erneuten Führung. Die «Citizens» schlagen aber gleich dreifach zurück und am Ende jubeln die englischen Fans über einen 5:3-Erfolg.

Einer nahm an dieser Achterbahnfahrt an der Seitenlinie besonders emotional teil: Pep Guardiola, Trainer von Manchester City. Als besonnener Taktikfuchs bekannt, schien der Spanier gestern wie von der Leine gelassen. Eine Geschichte in 14 Akten.

Das Handshake vor dem Spiel

Der lockere Handschlag vor dem Spiel. Die beiden Coaches wissen noch nicht, was für ein unglaubliches Spiel sie an diesem Abend erwartet.

Das 1:0 für City

Alles läuft nach Plan. Nach einer guten halben Stunde geht das Team von Pep Guardiola in Führung. Die Zuschauer in Ekstase, der Spanier bleibt vergleichsweise ruhig. Ist ja auch noch nichts dabei.

Nach dem 1:1

So hat sich Pep das dann wohl nicht vorgestellt, aber dieser Ausgleich ist noch keine schlimme Sache. Er dirigiert seine Mannen wieder nach vorne, noch ohne die ganz grossen Emotionen.

Die Schwalbe von Agüero

Zuerst das grosse Unverständnis, dann die Szene, die dazu geführt hat. Danach eine kurze Umarmung mit dem Trainerkollegen Leonardo Jardim und zum Schluss dominiert wieder der Frust gegenüber den Schiedsrichtern. Das erste Mal ist das spanische Gemüt so richtig erhitzt.

Erstmals in Rückstand

Das Gemüt hat sich etwas beruhigt, dafür werden die Sorgen grösser, der Blick etwas leerer. Das Kratzen der Glatze verrät uns: Der Pep überlegt, der denkt sich etwas aus.

Pause

Nach dem Halbzeitpfiff zieht es den City-Trainer direkt in die Kabine. Der Masterplan muss erstellt werden, oder Pep will einfach der erste sein, der am Pausentee nippen kann.

Nach dem Tee

Der Gang zurück an die Linie. Einmal tief durchatmen und noch ein kritischer Blick: «Hoffentlich funktioniert unser Plan.»

Der Ausgleich

Seine Mannschaft ist wieder im Spiel und Guardiola zelebriert seinen gewohnten Jubel mit beiden Fäusten geballt. Der Glaube kehrt zurück.

Wieder ein Gegentreffer

Der erneute Rückstand löst nicht etwa Frust aus, sondern er peitscht seine Spieler an. Sehr vorbildlich, Herr Guardiola.

Das 3:3

Zuerst die schon vom 2:2 bekannte Pose nach dem erneuten Ausgleich. Danach wieder das vorbildliche Anpeitschen und Dirigieren.

Da ist die Führung

Sein Team führt wieder und das veranlasst den Spanier zu kleinen Hüpfern. Wo bleiben die Emotionen?

So nicht!

Sein Schützling Leroy Sané kassiert einen Ellbogenschlag direkt vor seinen Augen. Grund genug für Guardiola, kurz emotional auszubrechen – da ist er wieder.

Auf dem Höhepunkt

«YES! Wo soll ich jetzt hinlaufen? Egal! Ah, mal da lang. Ou, da ist der Linienrichter ... Ich drehe wieder um. Jetzt noch ein Sprung!» Unübersehbar: Beim fünften Tor geht es ganz wild zu und her mit Pep Guardiola.

The End

Das war's mit der grossen Show. «Aber hei, komm noch Shakehands. Heiii? Hallo? Ah, geht doch: ‹Schöne Abig, Tschau.›»

Ganz geschlossen ist der rote Vorhang aber noch nicht. Die entscheidenden Akte folgen im Rückspiel am 15. März – dann auf der Bühne des Stade Louis II in Monaco.

Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo