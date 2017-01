bild: shutterstock

Fit werden ohne Fitness-Studio? Hier sind 9 Alternativen für dich

Du hast es dir zum Ziel gesetzt, 2017 fit zu werden und/oder abzunehmen? Gut so! Jetzt monierst du aber, das Fitness-Studio halte dich davon ab? Weniger gut. Aber dir sei geholfen. Schau!

Fitness-Studios sind zwar ideale Orte, um sich in Form zu bringen, weil man dort viele Trainingsarten effektiv zur Anwendung bringen kann. Aber viele Leute sträuben sich vor den Muckibuden – und das ist durchaus verständlich. Besonders wegen den Leuten, die sich für gewöhnlich dort herumtreiben.

Aber dieser Fakt soll darf dich nicht davon abhalten, deine für 2017 gesteckten Fitnessziele zu erreichen! Hier ein paar valable Alternativen, damit du dem Kraftraum ohne weiteres aus dem Weg gehen kannst.

Vitaparcours

Die Option Nummer 1 mag vielleicht nicht trendy sein, dafür schätzten bereits unsere Grosseltern deren Effektivität. Auf über 500 Vitaparcours in der Schweiz kannst du dich ausgeglichen ertüchtigen. Laufen, Action, laufen, Action, laufen – und das alles in der freien Natur! Geht übrigens auch auf Schnee 😉

Und falls es tatsächlich mal seitwärts Katzen hageln sollte oder du frische Luft per se nicht ausstehen kannst, gibt es trotzdem eine Möglichkeit: Den Vitaparcours gibt es auch «virtuell».

Crossfit

bild: shutterstock

Intuitiv ist Crossfit vielleicht auch nicht der naheliegendste Vorschlag, da sich Crossfitter durchaus gerne im Kraftraum aufhalten und oftmals einen der ungeliebten Stereotypen verkörpern. Aber das Fitnessregime kann mit überschaubarem Aufwand auch alleine und an allen erdenklichen Stellen ausgeübt werden. Obendrein ist es bei korrekter Ausführung äusserst effizient, was der Motivation bald sehr zuträglich ist.

Wage den ersten Schritt, dann bist du vielleicht schon bald der nächste Crossfit-Weltmeister!

Hihi

Power Yoga

Bild: PETER FOLEY/EPA/KEYSTONE

Yoga hilft vor allem der Ausgeglichenheit und dem körperlichen Wohlbefinden. Die Komponente Fitness bleibt dabei aber etwas aussen vor. Dafür wurde quasi ein «Upgrade» entwickelt: Power Yoga. Dieses kann allein praktiziert werden, doch Einsteigern ist der Weg über die Gruppe ans Herz zu legen.

Pilates

Bild: KEYSTONE

Pilates ist eine von Joseph Hubert Pilates begründete Methode, die darauf aus ist, für ganzheitliche Körperstabilität zu sorgen. Die Übungen beanspruchen vor allem die kleinen Muskeln, die sonst im Alltag eher zu kurz kommen. So gewinnst du allem voran eine gesunde Körperhaltung. Pilates kann alleine wie in der Gruppe praktiziert werden.

Zumba

Bild: Aaron Favila/AP/KEYSTONE

Du fühlst den Rhythmus, siehst aber auf dem Dancefloor noch Steigerungspotenzial? Dann könnte Zumba genau das Richtige für dich sein. Dieses Konzept aus Kolumbien verbindet Aerobic mit Tanz und macht dich darum auf musikalische Art fit.

Kampfsport

Du bist im Job, im Studium oder ganz allgemein im Leben oft gestresst? Was gibt es da Idealeres, als einfach mal richtig Dampf abzulassen! Bestens geht das bei der Ausübung eines Kampsports oder einer Kampfkunst (Pedanten unterscheiden da gerne): Boxen, Kickboxen, MMA, Karate, Judo, Kung Fu, WingTsun, Aikido, Kendo, Jiu Jitsu und und und – die Möglichkeiten sind schier unendlich.

Bild: KEYSTONE

Bild: NARENDRA SHRESTHA/EPA/KEYSTONE

Wettkampfsportarten

Es muss ja nicht immer gleich Gewalt sein. Gehörst du eher zur pazifistischeren Sorte, gibt es glücklicherweise diverse weitere «normale» Sportarten, in denen man sich austoben kann. Daumenregel: Je intensiver, desto besser für die Fitness. Im Winter daher besonders empfehlenswert: Badminton und Squash.

Bild: Kamran Jebreili/AP/KEYSTONE

Schwimmen

Bist du der, der den Start der Badi-Saison jetzt schon nicht mehr erwarten kann? Dann gibt es einen simplen Weg, wie du sicherstellen kannst, dass du nicht mit lästigem Winterspeck auflaufen wirst: Geh doch ins nächstgelegene Hallenbad und absolviere ein paar Längen. Wenn du ein bisschen in die Technik investierst, wird Schwimmen nämlich sehr schnell zu einer ganzkörperlichen und damit trainingseffizienten Angelegenheit.

Bild: KEYSTONE

Der Klassiker

bild: shutterstock

Was gibt es Schöneres, als Sport mit Sport (oder einem beliebigen anderen TV-Programm zu kombinieren)? Aus irgendeinem Grund hast du ja zuhause einen Hometrainer herumstehen. Also los, hopphopp! Und wenn es dir bald zu wenig anstrengend werden sollte, dann wage dich ruhig einmal in eine Spinning-Lektion. Du wirst erstaunt sein, wie sehr man auf einem Velo-Ergometer in kurzer Zeit schwitzen kann.

Auf jeden Fall solltest du jetzt genug Inspiration haben, auch ohne Kraftraum deine Vorsätze zu verwirklichen. Falls nicht, gehst du halt joggen, langlaufen, Tennis spielen oder sonst was. Hauptsache du machst was.

Hat da wer Tennis gesagt? Die schönsten Indoor-Tennisplätze:

