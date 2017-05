Der beste Fan-Song aller Zeiten ist zurück – «Wer kommt zum Training overdressed?»

Bei keinem anderen Fansong zeigen sich die Fans kreativer als bei diesem. Zur Melodie des «Boney M»-Hits «Hooray! Hooray!» dichteten die Schalke-Anhänger vor Jahren lustige Reime über ihren dänischen Stürmer Ebbe Sand. «Wer schiesst die Elfer aus dem Stand?», fragte einer vor. Der Chor anwortete: «Ebbe Ebbe Sand.»

Fast schon unerschöpflich wurde mit der Zeit der Fundus an kreativen Fragen. Beispiele gefällig? «Wer tanzt nackt am Badestrand?», «Wer hatte was mit Helen Hunt?», «Wer spielt mit Nasenschutzverband?», «Wer hat zuhaus 'nen Veltinsstand?», «Wer raubt dem Hitzfeld den Verstand?», «Wer tunnelt den Kohler elegant?» Die Antwort natürlich stets: «Ebbe Ebbe Sand.»

Nachdem Sand seine aktive Laufbahn als Profi im Jahr 2007 beendete, verstummte die Melodie über den Dänen zunehmend. Sofort sprangen die Gladbacher Fans ein und erfanden nicht weniger lustige Reime über Oscar Wendt.

In dieser Saison sind nun die Köln-Fans dran. Besungen wird ihr Starstürmer Anthony Modeste. Die ersten Fragen sind schnell gefunden – «Wer trinkt gern Kölsch vorm Dopingtest?», «Wer besteht den Härtetest?» oder «Wer wechselt niemals zu Stade Brest?» – doch es braucht noch mehr! Die Band «Klüngelköpp» will eine Modeste-Version des Ebbe-Sand-Hits veröffentlichen und rief in Köln zur Mitarbeit auf. Seither ist die ganze Stadt im Reimfieber.

Und nicht nur die: Auch die User des Internet-Portals «11 Freunde» geben ihr Bestes ...

Die besten Modeste-Reime

«Wer sponsert Kim Jongs Bombentest? Anthony Modeste!»

«Laut Springsteen tougher than the rest: Anthony Modeste!»

«Wer scheisst auf Stiftung Warentest? Anthony Modeste!»

«Wer kommt zum Training overdressed? Anthony Modeste!»

«Wer schubst die Hure vom Podest? Anthony Modeste!»

«Wer kickt besser als Georg Best? Anthony Modeste!»

«Wer feiert täglich Schützenfest? Anthony Modeste!»

«Wer nagelte einst Jesus fest? Anthony Modeste!»

«Wer erklimmt sogar den Everest? Anthony Modeste!»

«Vor wem hätt' Kahn sich eingenässt? Anthony Modeste!»

«Wer trinkt gern Kölsch vorm Dopingtest? Anthony Modeste!»

«Wer löst bei Warcraft jede Quest? Anthony Modeste!»

Wer heilt die Cholera und die Pest? Anthony Modeste!

«Wer ist bei Frauen nie gestresst? Anthony Modeste!»

«Wer baut ein Haus ohne Asbest? Anthony Modeste!»

«Wer trinkt den O-Saft frisch gepresst? Anthony Modeste!»

«Wer schiesst den Vogel vom Geäst? Anthony Modeste!»

«Wer fliegt übers Kuckucksnest? Anthony Modeste!»

«Wer macht die EU krisenfest? Anthony Modeste!» (pre)

Und jetzt du? Schreib deinen originellsten Modeste-Reim in die Kommentarspalte.

