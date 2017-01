Bild: SEAN DEMPSEY/EPA/KEYSTONE

«Mighty Mike» krallt sich seinen zweiten Weltmeister-Titel im Darts

Der niederländische Dartspieler Michael van Gerwen ist zum zweiten Mal nach 2014 Weltmeister. Der 27-Jährige gewinnt den Final der PDC-Weltmeisterschaft in London gegen den Schotten Gary Anderson 7:3.

Der Final hielt in der Anfangsphase alles, was er versprochen hatte. Der favorisierte Niederländer Michael von Gerwen erreichte nicht mehr ganz das unglaublich hohe Niveau des Halbfinals, in dem er seinen Landsmann Raymond van Barneveld 6:2 geschlagen und einen fantastischen Rekord von knapp über 114 Punkten pro Aufnahme (3 Pfeile) aufgestellt hatte.

WHAT A FINAL! 🎯🎯🎯



4️⃣2️⃣ 180s between the two

108.06 - MvG's Average

104.93 - Anderson's Average



Simply incredible Darts! pic.twitter.com/22rWnYE8Kt — PDC Darts (@OfficialPDC) 2. Januar 2017

Dieses kleine Nachlassen Van Gerwens führte zur grösstmöglichen Spannung im Final. Der Titelverteidiger und zweimalige Weltmeister Anderson drehte einen anfänglichen Rückstand in eine 2:1-Führung. Die Vorentscheidung fiel, als Andersen beim Stand von 2:3 in den Sätzen gute Möglichkeiten zum Auschecken vergab und 2:4 in Rückstand geriet.

«Es war sehr speziell. Ich war mitten in meiner Konzentrationsphase, als der Fan zu mir wollte.» sport1

Van Gerwen konnte schliesslich nebst dem bedeutenden Titel auch den Siegercheck über umgerechnet 440'000 Franken entgegennehmen. Hochklassig war der Final allemal. Die beiden Spieler stellten mit 42 Maximalpassen (180 Punkte aus 3 Pfeilen) einen Rekord auf.

Michael van Gerwen is the 2017 William Hill World Darts Champion 🏆🏆#WHDarts pic.twitter.com/Ww22wiB5Qq — PDC Darts (@OfficialPDC) 2. Januar 2017

«Diesen Titel nach drei Jahren nochmals zu holen, ist einfach genial.» sport1

Michael van Gerwen, Mighty Mike genannt und mit 27 Jahren in dem Sportspiel noch jung, galt für die WM als der klare Favorit, obwohl der 46-jährige Anderson, der Flying Scotsman, die letzten beiden WM-Turniere im Alexandra Palace im Norden von London für sich entschieden hatte.

«Ich hatte gut drei Jahre als Weltmeister und es waren wieder super Wochen hier im Ally Pally.» sport1

Aber Van Gerwen ist vor Anderson der klare Leader der Weltrangliste, und er hatte vor dem Final 22 der 36 Direktbegegnungen mit dem Schotten gewonnen. (jwe/sda)

