Die Darts-Charts: Damit du mitsingen kannst, wenn der Ally Pally johlt

Das Vorgeplänkel ist vorbei, an der Darts-WM geht's langsam aber sicher ums Eingemachte. Wer nicht zur Party in den Londoner Alexandra Palace kann, verfolgt die Spiele im TV – und möchte manchmal gerne mitsingen, wenn er die Fans bloss verstehen würde. Wir helfen gerne!

Text: Ooooh, Gary Gary! Gary Gary Gary Gary Anderson!

Der beliebteste Spieler ist der «Flying Scotsman» nicht. Aber 2015 und 2016 holte Gary Anderson den WM-Titel, was seiner Popularität mächtig Aufschub verlieh.

Text: Feed the Stands! Let They Know It's Christmas Time!

Im Ally Pally gibt's Tische in der Mitte («tables») und Stahlrohrtribünen auf der Seite («stands»). Gerne foppen sich «Bonzen» und «arme Schlucker» gegenseitig. Im Song oben kommt von den Tischen: «Füttert die …