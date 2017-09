National League, 8. Runde Ambri – Lugano 1:4 (1:1,0:2,0:1)

Bern – Davos 3:2 (1:0,1:1,1:1)

Fribourg-Gottéron - Zug 0:3 (0:1,0:0,0:2)

Kloten - Lausanne 2:1 (0:0,0:1,2:1)

SCL Tigers - Biel 2:1 (2:0,0:1,0:0)



Bild: PPR

Zug gewinnt im Spitzenkampf – Kloten siegt in extremis – Bern schlägt Davos knapp

Zug gewinnt im Spitzenspiel gegen Fribourg und übernimmt die Tabellenspitze. Kloten kommt gegen Lausanne zu einem Last-Minute-Sieg. Langnau holt zuhause gegen Biel zum ersten Mal drei Punkte.

>>> Hier gibt's den Konferenz-Ticker zum Nachlesen.

Fribourg – Zug 0:3

Ein kompakter EV Zug gewann das Spitzenspiel bei Fribourg-Gottéron mit 3:0 und übernahm von den Romands den Leaderthron in der National League. EVZ-Goalie Tobias Stephan parierte 32 Schüsse für seinen ersten Saison-Shutout. Ein Genieblitz von Viktor Stalberg zwölf Minuten vor Spielende besiegelte die Niederlage von Gottéron.Der Schwede erkämpfte sich in Zuger Unterzahl die Scheibe im eigenen Abwehrdrittel und realisierte mit einem Sololauf übers ganze Eis das 2:0. Schliesslich sorgte Stalberg mit seinem bereits sechstem Meisterschaftstor, einem empty netter, in der Schlussminute noch für das Endresultat.

Schon das Zuger 1:0 von Reto Suri (5.) wäre fast ein Shorthander der Gäste gewesen. Der Schweizer Nationalstürmer profitierte von einem Lapsus von EVZ-Back Yannick Rathgeb, der an der blauen Linie zum Ausklang eines Freiburger Powerplays die Scheibe verlor. Unmittelbar davor war der Zuger Back Timo Helbling von der Strafbank zurückgekehrt.

Am Ende endeten fünf Freiburger Überzahlphasen ohne Torerfolg der Gastgeber. Beim EVZ bot mit dem makellos gebliebenen Stephan vorab auch der Schweizer Nationalkeeper eine herausragende Leistung.Gottéron und Zug hatten vor ihrem Gipfeltreffen das Eis jeweils einzig in der zweiten Runde der aktuellen NL-Saison nicht als Sieger verlassen.

Bild: KEYSTONE

Bern – Davos 3:2

Der SC Bern hat zum fünften Mal hintereinander ein Heimspiel gegen den HC Davos gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich 3:2 durch.Zweimal gaben die Berner eine Führung preis, nach dem 3:2 von Calle Andersson in der 49. Minute waren die Davoser dann aber zu keiner Reaktion mehr fähig.

Die ersten drei Tore fielen allesamt im Powerplay. Für den SCB trafen Simon Moser (15.) und Tristan Scherwey (36.), das 1:1 der Davoser schoss der schwedische Neuzugang Magnus Nygren (26.). Es waren bereits die Saisontreffer 10 und 11 für die Berner in Überzahl. Allerdings war das 2:1 von Scherwey kein typisches Powerplay-Tor, zog er doch alleine auf den Davoser Keeper Gilles Senn los, nachdem er HCD-Verteidiger Félicien Du Bois alt hatte aussehen lassen.

In der 40. Minute bejubelten die Berner Fans das vermeintliche 3:1 durch Andrew Ebbett. Der Davoser Kulttrainer Arno Del Curto nahm jedoch die «Coaches Challenge» und bekam Recht. Ein Schlittschuh von Ebbett war bei der Puckannahme in der Luft, sodass die Schiedsrichter folgerichtig auf Offside entschieden.

Bild: PPR

Ambri – Lugano 1:4

Der HC Lugano revanchierte sich im Tessiner Derby gegen Ambri Piotta für die 3:4-Niederlage zum Saisonauftakt. Die Leventiner präsentierten sich wie bereits im Duell gegen den HC Davos besonders in Überzahl anfällig. Jani Lajunen (3:1) und Maxime Lapierre (4:1 ins leere Tor) trafen für Lugano trotz Unterzahl.

Die Luganesi hatten das Spiel die ganze Zeit unter Kontrolle. Vor allem im Schlussabschnitt, als die «Bianconeri» mit 3:1 in Führung lagen, kam von den Leventinern kaum mehr eine Reaktion.

Den Aufreger des Abends bot Julian Walker. Der Luganesi traf bei einem Check den deutlich kleiner gewachsenen Noele Trisconi am Kopf und wurde dafür unter die Dusche geschickt.

Bild: TI-PRESS

Kloten – Lausanne 2:1

Dieses Spiel tut Kloten gut. Lange sah es so aus, als würde die Zürcher dasselbe Schicksal ereilen, wie bereits so oft in dieser Saison. Man drohte trotz solider Leistung erneut ohne Punkte dazustehen.

Lausanne selbst spielte nicht sehr überzeugend, führte aber dank einem Treffer Harri Pesonens zu Spielmitte mit 1:0. Kloten hatte wie so oft Mühe, vor dem gegnerischen Tor für wirkliche Gefahr zu sorgen.

Doch im Schlussabschnitt gelang dies dann doch noch. Zuerst traf Robin Leone in der 49. Minute zum Ausgleich. Es war für Leone der erste Treffer in der National League seit Dezember 2016. Und es kam noch besser: Neun Sekunden vor dem Ende traf Denis Hollenstein zum Sieg für die Zürcher Unterländer.

Bild: KEYSTONE

Langnau – Biel 2:1

Der missratene Saisonstart der Tigers war auch auf ein schwaches Powerplay zurückzuführen. Vor dem Spiel gegen Biel hatten die Emmentaler trotz 37 Minuten Überzahl bloss zwei Tore zu Stande gebracht. Diesmal nutzten sie im ersten Drittel beide Strafen gegen die Seeländer. Einen grossen Anteil am 1:0 hatte Thomas Nüssli, der nach einem schönen Solo den Pfosten traf, worauf Yannick-Lennart Albrecht mit seinem ersten Saisontor doch noch traf. In der 20. Minute erhöhte Alexej Dostoinow auf 2:0.

In der 22. Minute bot sich Anton Gustafsson die grosse Chance, die Führung weiter auszubauen. Er entschied sich allerdings für einen Pass, anstatt ins leere Tor zu schiessen. Da die Tigers zum ersten Mal in dieser Spielzeit weniger als zwei Gegentreffer kassierten, rächte sich das nicht - in den ersten sieben Meisterschaftspartien hatte Langnau nicht weniger als 29 Gegentore erhalten.

Der nach einer Verletzung überraschend zwischen den Pfosten stehende Ivars Punnenovs liess sich einzig von Marco Pedretti (34.) bezwingen, der im Powerplay erfolgreich war. So beendeten die Tigers eine drei Spiele dauernde Niederlagenserie gegen Biel, das zuvor in der laufenden Saison sämtliche drei Auswärtspartien für sich entschieden hatte.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

bild: srf

National League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Telegramme

Fribourg-Gottéron - Zug 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

5255 Zuschauer. - SR Dipietro, Massy/Fluri, Rebetez.

Tore: 5. Suri (McIntyre) 0:1. 48. Stalberg (Ausschluss Helbling!) 0:2. 60. (59:08) Stalberg (Roe, Lammer) 0:3 (ins leere Tor). -

Strafen: keine gegen Fribourg-Gottéron, 5mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Sprunger; Roe.

Fribourg-Gottéron: Brust; Holos, Chavaillaz; Kienzle, Stalder; Rathgeb, Schilt; Glauser; Leeger; Sprunger, Slater, Birner; Neuenschwander, Meunier, Nathan Marchon; Rossi, Bykow, Mottet; John Fritsche, Flavio Schmutz, Chiquet.

Zug: Stephan; Morant, Grossmann; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Fohrler, Helbling; Lammer, Roe, Stalberg; Martschini, McIntyre, Suri; Klingberg, Kast, Senteler; Schnyder, Zehnder, Forrer.

Bemerkungen: Gottéron ohne Abplanalp, Cervenka (beide verletzt) und Tristain Vauclair (krank) sowie Rivera (gesperrt), Zug ohne Diem und Alatalo (beide verletzt). - 39. Pfostenschuss Slater. - 59. Timeout Gottéron, von 58:00 bis 59:08 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta - Lugano 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

6500 Zuschauer (ausverkauft). - SR Koch/Stricker, Kaderli/Wüst.

Tore: 13. Fazzini (Hofmann, Lapierre) 0:1. 18. Kostner (Berthon, Trisconi) 1:1. 30. Hofmann (Fazzini, Sanguinetti) 1:2. 36. Lajunen (Ausschluss Walker!) 1:3. 60. (59:45) Lapierre (Lajunen) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 2mal 2 plus 5 Minuten (Walker) plus Spieldauer (Walker) gegen Lugano. -

PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Bürgler.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Fora, Pinana; Ngoy, Jelovac; Collenberg; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Lhotak, Müller, Monnet; Lauper, Taffe, Berthon; Guggisberg.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Furrer; Wellinger, Vauclair; Chiesa, Ronchetti; Riva; Bürgler, Lajunen, Klasen; Fazzini, Lapierre, Hofmann; Morini, Sannitz, Bertaggia; Walker, Cunti, Romanenghi; Reuille.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Hrabec und Stucki (beide verletzt), Lugano ohne Ulmer und Brunner (beide verletzt). - 21. Pfostenschuss Sanguinetti. - 58:02 Timeout Ambri-Piotta, anschliessend bis 59:45 ohne Torhüter. - 60. Lattenschuss D'Agostini.

Bern - Davos 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

16'626 Zuschauer. - SR Hebeisen/Wiegand, Borga/Progin.

Tore: 15. Moser (Arcobello, Ebbett/Ausschluss Jörg) 1:0. 26. Nygren (Kousal, Ambühl/Ausschluss Raymond) 1:1. 36. Scherwey (Haas/Ausschluss Jörg) 2:1. 42. Walser (Jörg, Little) 2:2. 49. Andersson (Scherwey) 3:2.

Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Pyörälö) gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Ebbett; Nygren.Bern: Genoni; Andersson, Beat Gerber; Untersander, Burren; Kamerzin, Krueger; Wolf; Bodenmann, Haas, Scherwey; Moser, Arcobello, Pyörälä; Meyer, Ebbett, Raymond; Berger, Heim, Randegger.

Davos: Senn; Du Bois, Grossniklaus; Nygren, Aeschlimann; Barandun, Paschoud; Kindschi, Jung; Simion, Egli, Little; Marc Wieser, Ambühl, Jörg; Frehner, Walser, Dino Wieser; Portmann, Kousal, Eggenberger.

Bemerkungen: Bern ohne Rüfenacht (gesperrt), Noreau (überzähliger Ausländer), Hischier und Blum. Davos ohne Kessler, Lindgren, Schneeberger, Heldner, Corvi (alle verletzt) und Sciaroni (krank). - 40. Tor von Ebbett wegen Offside aberkannt. - 42. Lattenschuss Jörg. - Timeout Davos (56.). - Davos ab 59:26 ohne Goalie.

Kloten - Lausanne 2:1 (0:0, 0:1, 2:1)

4531 Zuschauer. - SR Vinnerborg/Weber, Abegglen/Obwegeser. -

Tore: 31. Pesonen (Jeffrey, Frick) 0:1. 49. Leone (Grassi) 1:1. 60. (59:51) Hollenstein 2:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Junland.

Kloten: Boltshauser; Andersen, Stoop; von Gunten, Bäckman; Weber, Back; Bieber, Trachsler, Lemm; Hollenstein, Sallinen, Praplan; Grassi, Marchon, Leone; Bader, Schlagenhauf, Kellenberger; Bozon, Obrist.

Lausanne: Zurkirchen; Fischer, Gobbi; Junland, Borlat; Trutmann, Frick; Genazzi; Zangger, Kneubuehler, Ryser; Danielsson, Jeffrey, Pesonen; Herren, Froidevaux, Simic; Nodari, In-Albon, Schelling.

Bemerkungen: Kloten ohne Santala, Ramholt und Harlacher (alle verletzt), Lausanne ohne Walsky und Vermin (beide verletzt). - 59:51 Timeout Lausanne, anschliessend ohne Torhüter.

SCL Tigers - Biel 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

5606 Zuschauer. - SR Oggier/Wehrli, Fuchs/Küng.

Tore: 5. Albrecht (Nüssli/Ausschluss Steiner) 1:0. 20. Dostoinow (Nüssli, Albrecht/Ausschluss Diem) 2:0. 34. Pedretti (Fuchs/Ausschluss Nüssli) 2:1.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Erkinjuntti; Rajala.

SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Koistinen; Seydoux, Erni; Lardi, Huguenin; Müller; Elo, Gustafsson, Erkinjuntti; Kuonen, Gagnon, Neukom; Dostoinow, Albrecht, Nüssli; Gerber, Peter, Haas; Kämpf.

Biel: Hiller; Lofquist, Steiner; Jecker, Forster; Kreis, Dufner; Hächler; Joggi, Earl, Rajala; Schmutz, Fuchs, Pedretti; Micflikier, Diem, Tschantré; Fabian Lüthi, Sutter, Wetzel.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Nils und Pascal Berger, Stettler, Randegger und Blaser. Biel ohne Neuenschwander, Maurer, Valentin Lüthi, Fey (alle verletzt) und Pouliot (überzähliger Ausländer). - 5. Pfostenschuss Nüssli. - Biel ab 59:10 ohne Goalie. - Timeout Biel (59:57). (abu/sda)

Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

Witziges zum Eishockey Wenn Schweizer Hockey-Teams Männer wären: So versuchen die NLA-Klubs, Frauen aufzureissen Martschini im Tindergarten – die Playoff-Finalisten auf der Dating-App Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Du weisst nicht, welches Team der Hockey-WM zu dir passt? Dieses Flussdiagramm hilft dir «Wenn selber bachet hesch, isch es Dean Kukan» – witzige Memes zur Hockey-WM Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo