Kloten überrumpelt Genf im letzten Drittel und ist Cupsieger 2017

Geschlossene Liga, direkter Abstieg oder Status Quo? 5 National-League-Modi im Check

Falls Ambri diese Saison tatsächlich absteigt, könnten die Leventiner für lange Zeit der letzte Absteiger gewesen sein. Es sei denn, die National League krempelt ihren Modus komplett um. Wir haben vier alternative Modelle für die beiden höchsten Spielklassen auf die Probe gestellt.

Nach drei Niederlagen in Folge im Playout-Final gegen Fribourg zittert Ambri-Piotta vor dem Abstieg. Tatsächlich scheinen die Leventiner auf «bestem Weg» in die NLB zu sein. Ein Abstieg eines NLA-Teams ist aber nicht die Regel. Seit der Saison 2004/05, in der der aktuelle Modus für die Ligaqualifikation eingeführt wurde, gab es insgesamt fünf Auf- respektive Absteiger. Zuletzt schafften die SCL Tigers 2015 den Aufstieg in die höchste Spielklasse auf Kosten der Rapperswil-Jona Lakers.

Ab der …