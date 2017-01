National League A, 37. Runde Kloten – ZSC Lions 3:1 (0:0,1:1,2:0) SCL Tigers – Bern 4:1 (1:1,2:0,1:0) Davos – Lugano 5:3 (3:1,2:0,0:1) Biel – Fribourg 4:2 (1:1,1:0,2:1) Servette – Lausanne 1:1* (1:1,0:0,0:0) Ambri – Zug 2:3 (1:2,0:1,1:0)

Drei Powerplay-Tore: Kloten beendet im Derby seine Pleitenserie – Langnau bodigt den SCB

Zürcher, Berner, Gotthard-, Léman- und Bilingue-Derby: In der NLA ist es heute gleich zu fünf Nachbarschaftsduellen gekommen. Nicht überall hat sich der Favorit durchgesetzt.

Kloten – ZSC Lions 3:1

– Zwei Tage nach dem Einzug in den Cupfinal beendet der EHC Kloten auch die Misère in der Meisterschaft. Im 204. Zücher Derby setzt sich Kloten nach einem 0:1-Rückstand mit 3:1 durch.

– Die Hauptrolle übernahm der 31-jährige Verteidiger Patrick von Gunten. Er skort die beiden Powerplay-Treffer vom 0:1 zum 2:1. Romano Lemm stellt den Heimsieg in der 54. Minute mit einem weiteren Goal in Überzahl zum 3:1 sicher. Kloten nützt drei von fünf Powerplay-Chancen. Die ZSC Lions erzielen während vier Überzahlgelegenheiten, eine sogar gegen nur drei Klotener, kein Tor.

– Vor dem Derbysieg hatte Kloten in der Meisterschaft acht Spiele hintereinander verloren. Und von den vorangegangenen neun Heimspielen am Schluefweg gewann Kloten nur eines. Bei den letzten fünf Heimniederlagen hatte der EHC bloss vier Tore geschossen. Diese Misère schien sich gegen die ZSC Lions zuerst fortzusetzen. Kloten kommt in den ersten 25 Minuten nur zu zwei Torschüssen (!). Weil die ZSC Lions aus ihrer anfänglichen Dominanz kein Kapital schlagen, gehen sie am Ende aber trotz 40:19 Torschüssen leer aus.

SCL Tigers – Bern 4:1

– Den SCL Tigers gelingt im Derby gegen Leader Bern die Überraschung der Runde. Mit einem perfekten Spiel fegen die Emmentaler den ungeliebten Rivalen aus der Hauptstadt mit 4:1 vom Eis.

– Bereits zum zweiten Mal diese Saison wurde der SCB in der Ilfishalle eiskalt erwischt. Mitte Oktober gewannen die Langnauer das dritte Heimspiel unter Coach Heinz Ehlers sogar 4:0. Eero Elo und Pascal Berger erzielten damals im zweiten Abschnitt innerhalb von etwas mehr als drei Minuten die entscheidenden Goals vom 1:0 zum 3:0. Den beiden gelingen auch heute wieder bedeutsame Tore. Der Finne Elo markiert nur 19 Sekunden nach der ersten Pause das 2:1. Und Pascal Berger profitiert 36 Sekunden nach der zweiten Pause beim siegsichernden 4:1 von einem Sturz von Berns Back Ramon Untersander.

– Der SCB verschläft das Spiel und präsentiert sich nach fünf Tagen Pause überhaupt nicht parat. In allen drei Dritteln skort Langnau gleich mit dem ersten Schuss. Berns Goalie Leonardo Genoni (34 Paraden) sieht bei mindestens zwei Gegentoren nicht gut aus. Genoni passt sich dem diesmal nicht sehr hohen Niveau seiner Vorderleute an, die träge wirken, ohne Feuer spielten und von den SCL Tigers phasenweise ausgespielt wurden.

Davos – Lugano 5:3

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Biel – Fribourg 4:2

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Servette – Lausanne 1:1*

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Ambri – Zug 2:3

– Der EV Zug feiert den neunten Meisterschaftserfolg in Serie. Das Team von Harold Kreis gewinnt das Gotthard-Derby bei Ambri-Piotta 3:2. Dass die Zuger zwei Tage nach dem Ausscheiden im Cup-Halbfinal gegen Genève-Servette (2:3) zum Siegen zurückkehren, entbehrt nicht einer gewissen Logik, verloren doch die Zentralschweizer letztmals Mitte Oktober zwei Spiele hintereinander. Mehr als zwei Niederlagen in Folge setzte es in dieser Saison für den EVZ noch nie ab.

– Dabei beginnt die Partie für die Zuger alles andere als gut. Ambri geht bereits nach 87 Sekunden durch Peter Guggisberg in Führung. Die Reaktion der Gäste folgt prompt: Nur 72 Sekunden später gelingt Johan Morant mit einem Schuss von der blauen Linie der Ausgleich. Der Verteidiger erzielt ebenso seinen ersten Saisontreffer wie Marc Marchon beim 2:1 in der 13. Minute.

– In der 25. Minute nutzt Lino Martschini eine doppelte Überzahl zur Zweitore-Führung für den EVZ. Auch Ambri kann in der Folge während 92 Sekunden mit fünf gegen drei Feldspielern agieren, bringt aber keinen einzigen Torschuss zu Stande. Da Ambri durch Adam Hall (53.) nur noch das 2:3 gelingt, kommen die Zuger zum vierten Sieg in den letzten zwölf Partien in Ambri. Für die Leventiner ist es die zweite Niederlage in den vergangenen acht Heimspielen.

Die Tabelle

*** Folgt in Kürze. ***

Telegramme

Kloten – ZSC Lions 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

6330 Zuschauer. - SR Eichmann/Hebeisen, Küng/Obwegeser.

Tore: 24. Nilsson (Shannon, Roman Wick) 0:1. 29. von Gunten (Praplan/Ausschluss Chris Baltisberger) 1:1. 48. von Gunten (Hollenstein/Ausschluss Künzle) 2:1. 54. Romano Lemm (Leone/Ausschluss Suter) 3:1.

Strafen: 6mal 2 plus 10 Minuten (Hollenstein) gegen Kloten, 7mal 2 plus 10 Minuten (Blindenbacher) gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Hollenstein; Nilsson.

Kloten: Martin Gerber; von Gunten, Harlacher; Back, Serge Weber; Hecquefeuille, Frick; Bircher; Praplan, Shore, Hollenstein; Leone, Romano Lemm, Obrist; Hartmann, Sheppard, Kellenberger; Bader, Homberger, Zahner.

ZSC Lions: Flüeler; Samuel Guerra, Blindenbacher; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Künzle, Phil Baltisberger; Thoresen, Sjögren, Suter; Pestoni, Trachsler, Chris Baltisberger; Nilsson, Shannon, Roman Wick; Herzog, Schäppi, Kenins.

Bemerkungen: Kloten ohne Bieber, Grassi, Ramholt, Sanguinetti, Schlagenhauf (alle verletzt) und Stoop (krank), ZSC Lions ohne Patrik Bärtschi (verletzt). - Pfostenschuss Nilsson (15.).

SCL Tigers – Bern 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Koch/Vinnerborg, Bürgi/Kovacs.

Tore: 3. Roland Gerber (Dostoinow) 1:0. 8. Scherwey (Luca Hischier, Martin Plüss) 1:1. 21. (20:19) Elo (Koistinen) 2:1. 40. (39:46) Flurin Randegger 3:1. 41. (40:36) Pascal Berger (Nils Berger) 4:1.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 3mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Schremp; Arcobello.

SCL Tigers: Ciaccio; Adrian Gerber, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Zryd, Yves Müller; Elo, Pascal Berger, Sven Lindemann; DiDomenico, Albrecht, Nils Berger; Kuonen, Schremp, Claudio Moggi; Roland Gerber, Schirjajew, Dostoinow; Nüssli.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Beat Gerber, Noreau; Jobin, Krueger; Kamerzin, Andersson; Ruefenacht, Arcobello, Simon Moser; Scherwey, Martin Plüss, Luca Hischier; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Alain Berger, Reichert, Marco Müller.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Yannick Blaser, Lukas Haas, Seydoux, Weisskopf (alle verletzt) und Macenauer (überzähliger Ausländer), Bern komplett. - Latten-/Pfostenschüsse: Schremp (52.); Alain Berger (3./Latte).

Biel - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

6366 Zuschauer. - SR Mandioni/Mollard, Abegglen/Gnemmi.

Tore: 16. Haas (Pouliot/Ausschluss Caryl Neuenschwander) 1:0. 19. Mottet (Bykow/Ausschluss Maurer) 1:1. 22. Haas (Pouliot/Ausschluss Birner) 2:1. 46. Birner (Cervenka) 2:2. 50. Micflikier (Wellinger/Ausschlüsse Julian Schmutz; Ritola) 3:2. 60. (59:34) Julian Schmutz (Pouliot/Ausschluss Fritsche) 4:2.

Strafen: 5mal 2 plus 5 Minuten (Maurer) plus Spieldauer (Maurer) gegen Biel, 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Earl; Sprunger.

Biel: Hiller; Lundin, Wellinger; Dave Sutter, Fey; Maurer, Nicholas Steiner; Jecker; Micflikier, Earl, Julian Schmutz; Pouliot, Haas, Pedretti; Rossi, Jan Neuenschwander, Fabian Lüthi; Horansky, Joggi, Wetzel; Tschantré.

Fribourg-Gottéron: Conz/Saikkonen (ab 57.); Rathgeb, Picard; Kienzle, Abplanalp; Stalder, Leeger; Chavaillaz; Ritola, Cervenka, Birner; Sprunger, Bykow, Mottet; Daniel Steiner, Flavio Schmutz, Neukom; Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander.

Bemerkungen: Biel ohne Valentin Lüthi und Fabian Sutter (beide verletzt), Dufner (krank) und Rajala (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron ohne Schilt, Maret, Loichat (alle verletzt) und Mauldin (überzähliger Ausländer). - 38. Bykow verletzt ausgeschieden. - 47. Pfostenschuss Jan Neuenschwander. - Timeout Biel (58.)

Ambri-Piotta – Zug 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

6038 Zuschauer. - SR Konc (SVK)/Wiegand, Castelli/Stuber.

Tore: 2. (1:27) Guggisberg (Hall, Lauper) 1:0. 3. (2:39) Morant (Diaz, Holden) 1:1. 13. Marchon (Helbling, Schnyder) 1:2. 25. Martschini (Diaz, Holden/Ausschlüsse Guggisberg, Lauper) 1:3. 53. Hall (Monnet, Ngoy) 2:3.

Strafen: 4mal 2 plus 10 Minuten (Guggisberg) gegen Ambri-Piotta, 4mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Emmerton; Martschini.

Ambri-Piotta: Zurkirchen; Zgraggen, Mäenpää; Fora, Collenberg; Ngoy, Jelovac; Berger; Kostner, Emmerton, Pesonen; Berthon, Hall, Lauper; Guggisberg, Kamber, Bianchi; Lhotak, Fuchs, Monnet; Bastl.

Zug: Haller; Helbling, Grossmann; Diaz, Morant; Schlumpf, Erni; Lüthi, Alatalo; Klingberg, Immonen, Senteler; Martschini, Holden, Suri; Schnyder, Diem, Lammer; Peter, Marchon, Arnold.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Duca, Gautschi, D'Agostini und Trunz (alle verletzt). Zug ohne Zangger, Stephan und McIntyre (alle krank). - 1. NLA-Spiel von Arnold. - Mäenpää (im ersten Drittel) und Berger (50.) verletzt ausgschieden. - Pfosten-/Lattenschüsse 16. Grossmann, 45. Martschini. - Ambri von 58:25 bis 58:41 und ab 58:56 ohne Goalie.

Davos - Lugano 5:3 (3:1, 2:0, 0:2)

5419 Zuschauer. - SR Kurmann/Prugger, Progin/Wüst.

Tore: 4. Kessler (Ambühl) 1:0. 6. Kousal (Lindgren, Marc Wieser/Ausschluss Hofmann) 2:0. 15. Ambühl (Kindschi) 3:0. 18. Martensson (Bürgler, Fazzini/Ausschlüsse Lapierre; Dino Wieser, Kessler) 3:1. 31. Dino Wieser (Simion, Lindgren) 4:1. 36. Corvi (Simion, Paschoud) 5:1. 43. Lapierre (Hofmann, Ulmer/Ausschluss Marc Wieser) 5:2. 47. Sannitz (Lapierre) 3:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 7mal 2 Minuten gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Lindgren; Klasen.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Heldner, Forster; Forrer, Paschoud; Jung, Rahimi; Ambühl, Walser, Kessler; Marc Wieser, Lindgren, Kousal; Simion, Corvi, Dino Wieser; Portmann, Schneeberger, Eggenberger.

Lugano: Merzlikins; Chiesa, Furrer; Ulmer, Wilson; Ronchetti, Hirschi; Sartori; Bürgler, Martensson, Klasen; Walker, Lapierre, Sannitz; Fazzini, Hofmann, Bertaggia; Romanenghi, Gardner, Reuille.

Bemerkungen: Davos ohne Sciaroni, Jörg, Axelsson, Egli und Ruutu. Lugano ohne Brunner, Manzato, Kparghai, Vauclair, Morini, Fontana (alle verletzt) und Zackrisson (überzähliger Ausländer). - Timeouts: Davos (47.); Lugano (59:00). Lugano ab 58:59 ohne Goalie.

