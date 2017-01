NHL, die Spiele mit Schweizer Beteiligung Chicago - Minnesota (mit Niederreiter/1 Tor) 2:3

Vancouver (mit Sbisa und Bärtschi) - New Jersey 1:2 n.V.

Washington - Philadelphia (mit Streit) 5:0



Niederreiter mit Minnesota im Höhenflug – Tor und Tabellenführung im Westen

Die Minnesota Wild befinden sich in der NHL weiter im Höhenflug. Dank dem 3:2-Sieg in Chicago übernimmt Minnesota die Tabellenführung in der Western Conference. Wesentlichen Anteil am Sieg Minnesotas hatte Nino Niederreiter, der in der 27. Minute in Überzahl den 1:2-Anschlusstreffer für die Gäste erzielte. Nach einem Schuss von Jonas Brodin und der Parade von Corey Crawford, traf der Churer im Nachschuss mit seinem zwölften Saisontreffer.

Chris Stewart erzielte knapp fünf Minuten später den Ausgleich für Minnesota, Jason Pominville gelang in der 46. Minute der Siegtreffer. Die Tore zur 2:0-Führung des Gastgebers hatte Patrick Kane, der ehemalige Lockout-Spieler des EHC Biel, erzielt. Für Minnesota war es der achte Sieg in Serie gegen Chicago, von den letzten 19 NHL-Partien gewannen die Wild deren 17. Damit liegen sie mit 61 Punkten vor Chicago an der Tabellenspitze der Western Conference.

Weniger gut als Niederreiter lief es Mark Streit, der nach seinem Comeback die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden kassierte – 0:5 auswärts bei den Washington Capitals. Die Gastgeber entschieden die Partie zu Beginn des letzten Drittels mit vier Toren innerhalb von genau fünf Minuten. Für die Capitals war es der 9. Sieg in Serie.

Eine Niederlage setzte es auch für Sven Bärtschi und Luca Sbisa ab. Mit den Vancouver Canucks verloren sie zuhause gegen die New Jersey Devils 1:2 nach Verlängerung.

(sda/drd)

Schweizer Meilensteine in der NHL

Unvergessene Eishockey-Geschichten 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!