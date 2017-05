Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: Russland – Dänemark 3:0 (0:0,3:0,0:0)

Schweden – Lettland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Gruppe B: Tschechien – Norwegen 1:0nV (0:0,0:0,0:0,1:0)

Kanada – Frankreich 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Bild: Melanie Duchene

Frankreich fast mit Coup – Norwegen nimmt Tschechien einen Punkt ab

Frankreich fast mit Coup

In der erstmals ausverkauften Arena von Paris-Bercy gingen die Franzosen gegen den Olympiasieger und Titelverteidiger 2:1 in Führung. Nach dem Ausgleich durch Claude Giroux kurz vor der zweiten Pause bedurfte es eines Eigentors in der 43. Minute, damit sich die Kanadier gegen die erneut hervorragend spielende «Équipe tricolore» durchsetzten.

Hinter dem bisher als einziges Team makellosen Kanada zeichnet sich immer mehr ein spannender Fünfkampf um drei Plätze in den Viertelfinals ab: Sowohl die favorisierten Finnland und Tschechien als auch Frankreich, Norwegen und die Schweiz dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen auf einen Einzug in die K.o.-Phase machen. Um sicher in die Viertelfinals einzuziehen, benötigen die Schweizer gegen Kanada, Finnland und Tschechien vier Punkte, wahrscheinlich reichen aber auch weniger.

Schweden mit Sieg

Die Nordländer bezwangen das bisher noch ungeschlagene Lettland 2:0.

Dänemark fordert Russland bis zur Hälfte

Der dänische Torhüter, Georg Sörensen, hält seine Mannschaft lange im Spiel und lässt die Russischen Stars beinahe verzweifeln. Abermals packt er unglaubliche Paraden aus und verhindert schon sicher geglaubte Tore. Im ersten Drittel hat die «Sbornaja» dreimal mehr Schüsse zu verzeichnen als der Gegner, und dennoch steht es zur ersten Pause 0:0.

Es dauert bis zur 36. Minute, bis der Druck der russischen Mannschaft zu gross wird. Bogdan Kiselewitsch erlöst den Mitfavoriten und nur 18 Sekunden später erhöt Sergei Plotnikow bereits auf 2:0. Mit dem dritten Treffer nochmals nur 52 Sekunden später, ist das Spiel bereits entschieden. Dänemark ist nicht mehr in der Lage zu reagieren. Das Spiel endet mit 3:0.

Tschechien beisst sich an Norwegen die Zähne aus

Tschechien enttäuscht im Spiel gegen Norwegen. Das Team um Gottéron-Söldner Roman Cervenka präsentiert sich gegen die Skandinavier offensiv äusserst harmlos. Während 60 Minuten bringen sie keinen Treffer zustande, obwohl die Tschechen das Spiel deutlich dominierten. 30 zu zehn heisst das Schussverhältnis am Ende der regulären Spielzeit.

Die Verlängerung dauert dann nur etwas mehr als eine Minute. David Pastrnak von den Boston Bruins bringt die Scheibe energisch aufs Tor. Der norwegische Torhüter Lars Haugen wird von seinem eigenen Mitspieler unglücklich aus der Balance gebracht und Jan Kovar kann den Abpraller über die Linie schieben.

Die Telegramme

Russland - Dänemark 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Köln. - 6932 Zuschauer. - SR Reneau/Wehrli (USA/SUI), Kohlmüller/Lhotsky (GER/CZE)

Tore: 36. (35:36) Kisselewitsch (Panarin, Kutscherow) 1:0. 36. (35:54) Plotnikow (Andronow, Telegin) 2:0. 37. (36:46) Gussew (Schipatschjow, Dadonow) 3:0.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Russland, 2mal 2 Minuten gegen Dänemark.



Schweden - Lettland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Köln. - 8276 Zuschauer. - SR Lemelin/Piechaczek (AUT/GER), Sefcik/Suominen (SVK/FIN).

Tore: 10. Landeskog (Rask, Lindholm) 1:0. 57. Lindholm (Rask) 2:0.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Schweden , 3mal 2 Minuten gegen Lettland.

Bemerkungen: Schweden mit Carl Klingberg (Zug), ohne Ekman-Larsson (verletzt), Lettland mit Kenins (ZSC Lions) und Merzlikins (Lugano), ohne Punnenovs (SCL Tigers/Ersatztorhüter).

Tschechien - Norwegen 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) n.V.

Paris. - 6381 Zuschauer. - SR Gouin/Stricker (CAN/SUI), Oliver/Otmachow (USA/RUS).

Tor: 62. Kovar (Pastrnak, Jerabek) 1:0.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Tschechien, 2mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Bemerkungen: Tschechien mit Birner und Cervenka (beide Fribourg-Gottéron), Norwegen mit Thoresen (ZSC Lions).

Kanada - Frankreich 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Paris. - 14'510 Zuschauer (ausverkauft). - SR Jerabek/Kubus (CZE/SVK), Dedjulia/Kaderli (BLR/SUI).

Tore: 6. O'Reilly (MacKinnon, Scheifele/Ausschluss Teddy da Costa) 1:0. 10. Dame-Malka (Rech, Ritz) 1:1. 22. Fleury (Stéphane da Costa, Auvitu/Ausschluss Lee) 1:2. 40. (39:11) Giroux (Lee/Ausschluss Dame-Malka) 2:2. 43. Vlasic 3:2. Strafen: 4mal 2 plus 5 Minuten (Skinner) plus Spieldauer (Skinner) gegen Kanada, 5mal 2 Minuten gegen Frankreich.

Bemerkungen: Kanada ohne Barrie (verletzt), Frankreich mit Douay (Genève-Servette), Hecquefeuille und Meunier (beide La Chaux-de-Fonds), ohne Huet (Lausanne/überzählig). (abu/sda)

Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

