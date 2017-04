WM-Test in Biel Schweiz – Russland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Bild: KEYSTONE

Die Schweiz ist in WM-Form und schlägt Russland erneut

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam hat auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel gegen Russland gewonnen. In Biel setzte sich das Team von Trainer Patrick Fischer nach Treffern von Pius Suter und Denis Hollenstein mit 2:0 durch.

Viel Zeit bis zum Startspiel am 6. Mai gegen Aufsteiger Slowenien bleibt dem Schweizer Nationalteam nicht mehr, um sich auf die WM in Paris vorzubereiten. Doch das Team von Trainer Fischer scheint auf einem guten Weg. In den beiden Länderspielen gegen eine zwar junge und unerfahrene russische Auswahl demonstrierten die Schweizer ihre Qualitäten.

Die WM-Vorbereitung der Schweiz in der Übersicht 8. April: Frankreich – Schweiz 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

9. April: Frankreich – Schweiz 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) n.V.

13. April: Slowakei – Schweiz 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

15. April: Slowakei – Schweiz 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

21. April: Schweiz – Russland 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

22. April: Schweiz – Russland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

26. April, La Chaux-de-Fonds: Schweiz – Dänemark

28. April, Basel: Schweiz – Dänemark

2. Mai, Genf: Schweiz – Kanada



Die Schweizer überzeugten defensiv und liessen gegen die schnellen und technisch versierten Russen wenig zu. Während vier von sechs Dritteln waren die Schweizer die bessere Mannschaft. Einzig im Startabschnitt am Freitag und im Mitteldrittel am Samstag gerieten sie zeitweise unter Druck.

Malgin mit erstem Skorerpunkt im Natidress

Auch im Spiel gegen vorne wussten die die Schweizer zu gefallen. Beim 1:0 nach gut neun Minuten schloss Suter eine Kombination über Andres Ambühl und Denis Malgin zur Führung ab. Suter erzielte in seinem neunten Länderspiel den dritten Treffer, Malgin skorte einen Tag nach seinem Debüt erstmals.

Bild: KEYSTONE

Weil die Schweizer es verpassten, den zweiten Treffer nachzulegen, blieb es bis fast am Schluss spannend. Das 2:0 erzielte Hollenstein erst 19 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor. Davor war die Schweiz dem zweiten Treffer in der 45. Minute am nächsten gestanden, als Reto Schäppi am Aussenpfosten scheiterte.

Wie bereits am Freitag beim 2:1 in Freiburg Lukas Flüeler überzeugte einen Tag danach auch Jonas Hiller in seinem Heimstadion. Wie bereits letzte Woche in der Slowakei (3:0) feierte der Keeper des EHC Biel einen Shutout. In seinen drei bisherigen Einsätzen mit dem Nationalteam in dieser Saison kassierte Hiller lediglich einen Gegentreffer.

Bild: KEYSTONE

Nach zwei freien Tagen besammelt sich das Nationalteam am Dienstag in Basel zur vierten WM-Vorbereitungswoche. Am Mittwoch in La Chaux-de-Fonds und am Freitag in Basel spielen die Schweizer zweimal gegen Dänemark. Die WM-Hauptprobe findet dann am Dienstag, 2. Mai in Genf gegen Kanada statt. (sda)

Das Telegramm

Schweiz - Russland 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Biel. - 5013 Zuschauer. - SR Vinnerborg/Wehrli, Kovacs/Kaderli (SUI). -

Tore: 10. Suter (Malgin, Ambühl) 1:0. 60. (59:41) Hollenstein (Haas) 2:0 (ins leere Tor). -

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3mal 2 Minuten gegen Russland.

Schweiz: Hiller; Sutter, Marti; Heldner, Genazzi; Loeffel, Furrer; Paschoud; Chris Baltisberger, Almond, Schäppi; Brunner, Romy, Herzog; Praplan, Haas, Hollenstein; Ambühl, Malgin, Suter; Riat.

Russland: Sorokin; Mironow, Naumenkow; Oschiganow, Arsamaszew; Gawrikow, Kisselewitsch; Tschudinow, Proworow; Telegin, Andronow, Burdassow; Golischew, Swetlakow, Nitschuschkin; Sannikow, Schalunow, Schumakow; Ljubimow, Namestnikow, Mamin.

Bemerkungen: Schweiz ohne Flüeler, Geering (beide überzählig) und Schlegel (Ersatztorhüter). - Pfostenschüsse Schalunow (5.) und Schäppi (45.). - Russland ab 59:25 ohne Torhüter. Timeout Russland (59:41). - Schüsse: Schweiz 35 (7-9-19); Russland 23 (8-8-7). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/2; Russland 0/3. (sda)

Ungewohnt, aber erfolgreich: Die Hockey-Nati in Grün

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo