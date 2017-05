bild: screenshot nhl.com

Hauchdünne Entscheidung! Coach's Challenge bringt Nashville auf die Verliererstrasse

Die Nashville Predators erleben im ersten Finalspiel um den Stanley Cup in Pittsburgh einen ganz bitteren Abend. Trotz einer Aufholjagd vom 0:3 zum 3:3 und nur 12 Torschüssen der Penguins verlieren die «Preds» 3:5 und geraten so im Kampf um den wichtigsten Hockey-Pott der Welt unnötig in Rücklage.

Dabei begann für Roman Josi, Yannick Weber und Co. doch zunächst alles nach Plan. In der 8. Minute brachte Star-Verteidiger P.K. Subban die Gäste mit einem satten Handgelenkschuss in Führung. Doch dann die grosse Ernüchterung: Der Treffer zählte nicht!

Penguins-Coach Mike Sullivan verlangte per Coach's Challenge die Überprüfung einer Offside-Situation von Filip Forsberg 15 Sekunden vor Nashvilles Führungstreffer. Und die Experten im «Situation Room» in Toronto gaben ihm nach der «Konsultation aller zur Verfügung stehenden Wiederholungen» recht, Subbans Führungstreffer wurde aberkannt. Forsberg habe keine Kontrolle über den Puck gehabt, bevor er die blaue Linie vollständig überquert hatte.

bild: nhl.com

Es war eine denkbare knappe Entscheidung. In der Wiederholung ist selbst nach mehrmaliger Begutachtung der Szene schwer zu erkennen, ob Forsbergs rechter Schlittschuh das Eis bei der Puckannahme noch berührte oder eben nicht. Der Schwede war wohl aber hauchdünn im Offside.

Nashville zeigte sich von der ersten Coaches Challenge in der Geschichte des Stanley Cups in der zweiten Saison seit ihrer Einführung ziemlich geschockt. Sechs Minuten später handelten sich die Predators zwei unnötige Strafen ein und gerieten in doppelter Unterzahl 0:1 in Rückstand. Und 257 Sekunden später hiess es kurz vor Ende des ersten Drittels gar 0:3.

Umfrage Stand Filip Forsberg vor dem aberkannten 1:0 für Nashville im Offside? Ja!

Nein!

Keine Ahnung, auch nach dem fünften Mal anschauen. Ich kann's nicht sagen.

Das müssen andere entscheiden. Ich will nur das Resultat sehen.

Abstimmen 2 Votes zu: Stand Filip Forsberg vor dem aberkannten 1:0 für Nashville im Offside? 0% Ja!

0% Nein!

0% Keine Ahnung, auch nach dem fünften Mal anschauen. Ich kann's nicht sagen.

0% Das müssen andere entscheiden. Ich will nur das Resultat sehen.

Weil die «Preds» im Mittelabschnitt als erstes NHL-Team seit Beginn der Statistik-Erfassung in einem Drittel eines Finalspiels keinen Schuss aufs Tor zuliessen und ihre Chancen eiskalt verwerteten, glichen die Aussenseiter das Spielgeschehen bis zur 54. Minute wieder aus. Marathon-Mann Josi, der 28:22 Minuten auf dem Eis stand und seine Kollegen hatten das Momentum plötzlich wieder auf ihrer Seite.

Ein Sandwich für Videocoach Saucier

Doch mit dem ersten Schuss aufs Tor von Pekka Rinne seit 37 Minuten entschied Jake Guentzel, der nun bereits zehn Playoff-Tore erzielt hat, die Partie in der 57. Minute. Das 5:3 ins leere Tor war nur noch Resultat-Kosmetik.

Pittsburgh-Trainer Sullivan wusste nach der Partie, bei wem er sich bedanken musste. Bei seinem Video-Coordinator Andy Saucier, der ihn auf die mögliche Offside-Position von Forsberg aufmerksam gemacht hat. «Er hat ein Auge für solche Situationen. Diese Time-outs sind sehr wichtig und man darf sie nicht leichtfertig verschwenden. Er macht einen super Job», so Sullivan, der sich einen kleinen Namensscherz nicht verkneifen konnte: «Vielleicht benennen sie ja jetzt eine Sauce oder ein Sandwich nach ihm.»

NO GOAL! The play was offside. Credit to video coach Andy Saucier (Sauce) who saw that one on the tape. #AwesomeSauce pic.twitter.com/DYfVYXPJ2o — Pittsburgh Penguins (@penguins) 30. Mai 2017

Verteidiger Justin Schultz kürt Saucier gar zum Matchwinner. «Es ist unglaublich, dass er diese Dinge sieht und wie er mit den Coaches kommuniziert. Das war extrem wichtig für uns. Hätte er das nicht gesehen, wäre die Partie komplett anders ausgegangen.» Steht Saucier mit seinem Adlerauge also am Anfang von Pittsburghs Titelverteidigung? In 77,9 Prozent aller NHL-Finals gewann der Sieger des ersten Spiels danach auch den Stanley Cup.

bild: screenshot srf

Doch davon will Roman Josi nichts wissen: «Wir machten eigentlich ein sehr gutes Spiel, wir waren das bessere Team», erklärt er gegenüber blick.ch. «Defensiv haben wir zwar noch Steigerungspotenzial. Aber wenn wir so weiterspielen, werden wir das nächste Spiel gewinnen.»

Rekordsieger Montreal und wer noch? Diese Teams haben den Stanley Cup gewonnen

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo