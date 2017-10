National League, 11. Runde Zug – Servette 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Davos – ZSC Lions 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Fribourg – Bern 4:5 nV (1:0, 2:2, 1:1, 0:1) Lugano – Biel 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Kloten – Ambri 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Lausanne – SCL Tigers 3:4 nV (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Bild: KEYSTONE

Lugano fegt auch Biel weg +++ Bern rettet sich in Verlängerung und sieg dort

Zug, Lugano und Langnau sind die Gewinner des Wochenendes mit zwei Siegen. Ganz vorne übernimmt Zug die Spitze, Bern liegt aber nach Verlustpunkten nach dem Sieg in Fribourg weiterhin eigentlich vorne.

Zug – Servette 2:0

– Der EV Zug verteidigte die Tabellenführung mit einem 2:0-Erfolg über Servette mit Erfolg. Die Innerschweizer feierten gegen die Genfer den zehnten Sieg hintereinander.

– Die Partie war umkämpft. Servette schoss öfter aufs Tor als Zug (33:24). Die Zuger erarbeiteten sich indessen die klareren Torchancen. Fouls wiesen Servette am Ende den Weg in die Niederlage. Beim 1:0 von Garrett Roe, dem Zuger Topskorer, sassen die Servettiens Adam Hasani und Jonathan Mercier auf der Strafbank. Beim 2:0 sieben Minuten vor Schluss verwertete Viktor Stalberg einen Penalty, den Mercier verschuldet hatte.

– Als beste Akteure auf dem Eis erwiesen sich die Goalies. Robert Mayer spielte in seinem erst zweiten Saisonspiel von Anfang an für Servette (nach Verletzung) trotz der Niederlage stark. Der EVZ-Keeper Tobias Stephan kam mit 33 Paraden zum zweiten Shutout in dieser Saison.

Bild: KEYSTONE

Davos – ZSC Lions 4:1

– Die ZSC Lions kommen in dieser Saison nicht auf Touren. In Davos fehlt es an Durchschlagskraft, es resultiert eine 1:4-Niederlage.

– Im über weite Strecken ausgeglichenen Klassiker zwischen Davos und den ZSC Lions verfügten die Bündner über mehr Selbstvertrauen, Durchschlagskraft, Kaltblütigkeit und auch ein wenig Glück. Nur gerade 100 Sekunden nach dem Zürcher Ausgleich markierte Andres Ambühl in der 23. Minute bereits das Siegtor.

– In der letzten Minuten trafen Gregory Sciaroni und Broc Little noch ins leere Tor. Der Sieg der Davoser ist verdient, weil sie mehr Zug zum Tor entwickelten. Ausserdem war sich selbst der PostFinance-Topskorer Magnus Nygren nicht zu schade, für Goalie Gilles Senn auf der Torlinie zu retten. Den Löwen ist hingegen eine gewisse Verunsicherung anzusehen. Sie schossen zwar deutlich öfter aufs Tor, jedoch ohne die nötige Überzeugung. Platz 7 entspricht den Ansprüchen des erfolgsverwöhnten Kolosses aus Oerlikon, der schwedische Coach Hans Wallson dürfte weiter unter Druck geraten.

Bild: KEYSTONE

Fribourg – Bern 4:5 nV

– Fribourg scheint auf die Niederlage beim Schlusslicht Langnau gegen Leader Bern die Antwort zu liefern. Sprunger, Stalder und Rossi bringen Gottéron bis zur 24. Minute 3:0 in Führung. Doch Bern schlägt noch im zweiten Drittel zurück. Ein Doppelschlag innert 104 Sekunden bringt die Mutzen wieder auf 2:3 heran.

– 11 Minuten vor Schluss gleicht Thomas Rüfenacht mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für den SCB gar aus. Gottéron ist jedoch zu einer Reaktion fähig: Matthias Rossi bringt die Drachen fünf Minuten später mit seinem fünften Saisontor wieder in Führung. Aber 70 Sekunden vor Schluss erzwingt Raymond Mason für die Berner die Verlängerung.

– In der Overtime ist es Mark Arcobello, der nach 41 Sekunden den Leader zum Sieg schiesst.

Bild: KEYSTONE

Lugano – Biel 5:2

– Lugano nimmt den Schwung vom 4:0 gestern mit in die Partie gegen Biel und geht bis zur Spielhälfte 3:0 in Führung. Mit Dario Bürgler (4.) und Grégory Hofmann im Powerplay (12.) trafen die beiden überragenden Schweizer Stürmer des ersten Meisterschaftsfünftels zum 2:0. Für beide war es im elften Spiel der Saison bereits das achte Tor.

– Marco Pedretti bringt Biel 39 Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels im Powerplay auf 1:3 heran. Es kommt noch besser: Samuel Lofquist schafft in der 43. Minute den Anschlusstreffer für die Seeländer. Doch dann ist Schluss mit Hoffen für Biel: Lugano macht mit Furrer und Hofmann bis zur 54. Minute alles klar.

– Die Tessiner rücken mit dem zweiten Sieg innert 24 Stunden definitiv in die Spitzengruppe auf, Biel dagegen kassiert die zweite Pleite des Wochenendes.

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Kloten – Ambri 1:5

– Das Duell der beiden Kellerkinder bleibt lange ausgeglichen. Kloten kann dabei die frühe Führung der Leventiner schon in der 7. Minute wieder ausgleichen. Dabei bleibt es bis sechs Sekunden vor der 2. Sirene. Dann geht Ambri durch Diego Kostner wieder in Führung.

– Im letzten Abschnitt rannte Kloten an, kam insgesamt zu 43:31 Schüssen aufs Tor, doch Benjamin Conz hielt den Ambri-Kasten rein. Es war im Gegenteil PostFinance-Topskorer Matt D'Agostini, der gut vier Minuten vor Schluss mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte. Das erste Tor des kanadischen Verteidigers Nick Plastino für Ambri und der zweite Treffer von Kostner ins leere Tor waren nur noch Zugabe.

– Ambri bleibt damit nach dem ersten Sieg nach fünf Niederlagen nur einen Punkt hinter Langnau und Rang 8. Kloten dagegen rutscht mit lediglich sechs Zählern auf den letzten Rang ab.

Bild: KEYSTONE

Lausanne – SCL Tigers 3:4nV

– Was für ein Spiel in Lausanne. Die Waadtländer geraten dreimal in Rückstand, können aber jedes Mal ziemlich schnell reagieren und jeweils ausgleichen. So steht es nach 60 Minuten 3:3.

– In der Verlängerung ist es nach 2:44 Minuten Alexei Dostoinov, der Langnau zum zweiten Sieg an diesem Wochenende schiesst. Grossen Anteil an Langnaus Erfolg (vier Siege aus den letzten sechs Spielen) trägt Goalie Ivars Punnenovs, der bei den letzten drei Heimsiegen über 95 Prozent aller Schüsse abwehrte und in Lausanne erstmals nach seiner zweiwöchigen Verletzungspause auch auswärts wieder spielen durfte. Beim Erfolg in Lausanne wehrte Punnenovs 38 von 41 Schüssen ab.

– Die SCL Tigers rücken damit auf Rang 8 vor, Lausanne findet sich mit zwei Punkten Rückstand unter dem Strich wieder.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Telegramme

Fribourg-Gottéron - Bern 4:5 (1:0, 2:2, 1:2, 0:1) n.V.

6500 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Urban, Gnemmi/Küng.

Tore: 17. Sprunger (Cervenka) 1:0. 22. Stalder (Cervenka, Birner) 2:0. 24. Rossi (Slater, Leeger) 3:0. 32. Arcobello (Ausschlüsse Chavaillaz, Meunier) 3:1. 34. Rüfenacht (Ebbett, Caminada) 3:2. 49. Rüfenacht (Arcobello) 3:3. 55. Rossi (Rathgeb) 4:3. 59. Raymond 4:4 (ohne Torhüter). 61. (60:41) Arcobello 4:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg, 0mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Slater; Ebbett.

Fribourg-Gottéron: Brust; Rathgeb, Chavaillaz; Kienzle, Stalder; Glauser, Schilt; Leeger; Meunier, Slater, Schmutz; Rossi, Bykow, Mottet; Sprunger, Cervenka, Birner; Fritsche, Rivera, Vauclair; Marchon.

Bern: Caminada; Andersson, Krueger; Kamerzin, Noreau; Untersander, Burren; Bodenmann, Haas, Scherwey; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Kämpf, Ebbett, Raymond; Meyer, Heim, Randegger.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Abplanalp (alle verletzt), Fritsche (gesperrt) und Holös (überzähliger Ausländer), Bern ohne Gerber, Berger, Blum, Hischier (alle verletzt), Pyörälä (überzähliger Ausländer) und Genoni (Ersatz). Bern von 58:20 bis 58:50 ohne Goalie.

Davos - ZSC Lions 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

5161 Zuschauer. - SR Oggier/Vinnerborg, Kovacs/Obwegeser.

Tore: 15. Little (Ambühl, Du Bois/Ausschluss Pettersson) 1:0. 21. (20:30) Chris Baltisberger (Geering, Suter/Ausschluss Paschoud) 1:1. 23. Ambühl (Jörg, Nygren) 2:1. 60. (59:06) Sciaroni (Dino Wieser) 3:1 (ins leere Tor). 60. (59:43) Little (Senn) 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 plus 10 (Dino Wieser) Minuten gegen Davos, 6mal 2 Minuten gegen ZSC.

PostFinance-Topskorer: Nygren; Nilsson.

Davos: Senn; Du Bois, Barandun; Nygren, Aeschlimann; Schneeberger, Paschoud; Forrer, Kindschi; Simion, Egli, Little; Marc Wieser, Ambühl, Jörg; Sciaroni, Walser, Dino Wieser; Kessler, Tanner, Eggenberger.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Geering; Sutter, Phil Baltisberger; Karrer, Marti; Guerra; Chris Baltisberger, Shore, Künzle; Kenins, Sjögren, Wick; Pettersson, Schäppi, Pestoni; Herzog, Suter, Nilsson; Prassl.

Bemerkungen: Davos ohne Kousal (krank), Lindgren, Heldner, Corvi und Jung (alle verletzt), ZSC ohne Blindenbacher (krank) und Seger (verletzt). 1. NLA-Spiel von Ramon Tanner. Tor von Sciaroni wegen Torhüter-Behinderung nicht anerkannt (4.). Barandun verletzt ausgeschieden (17.). Pfosten-/Lattenschüsse: Sciaroni (39.); Suter (11.). ZSC von 58:14 bis 59:06 und von 59:10 bis 59:43 ohne Torhüter.

Zug - Genève-Servette 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

7061 Zuschauer. - SR Koch/Schukies (SUI/GER), Fluri/Kaderli.

Tore: 24. Roe (Diaz/Ausschlüsse Hasani, Mercier) 1:0. 54. Stalberg 2:0 (Penalty).

Strafen: 6mal 2 Minuten plus Spieldauer (Morant) gegen Zug, 6mal 2 plus 5 Minuten (Almond) plus 10 Minuten (Gerbe) plus Spieldauer (Almond) gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Roe; Simek.

Zug: Stephan; Morant, Grossmann; Diaz, Geisser; Helbling, Schlumpf; Stadler; Lammer, Roe, Stalberg; Martschini, McIntyre, Suri; Klingberg, Kast, Senteler; Schnyder, Diem, Haberstich; Zehnder.

Genève-Servette: Mayer; Vukovic, Fransson; Jacquemet, Tömmernes; Loeffel, Bezina; Mercier; Schweri, Richard, Simek; Wick, Hasani, Riat; Gerbe, Almond, Rod; Traber, Heinimann, Impose; Holdener.

Bemerkungen: Zug ohne Alatalo und Fohrler, Genève-Servette ohne Spaling, Romy, Rubin, Descloux, Petschenig und Leonelli (alle verletzt). - Timeout Genève-Servette (58.).

Kloten - Ambri-Piotta 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

5036 Zuschauer. - SR Dipietro/Müller, Bürgi/Duarte.

Tore: 3. Müller (Plastino/Ausschluss Trachsler) 0:1. 27. Schlagenhauf (Hollenstein) 1:1. 40. (39:54) Kostner (Collenberg) 1:2. 56. D'Agostini (Zgraggen) 1:3. 60. (59:05) Plastino (D'Agostini) 1:4 (ins leere Tor). 60. (59:21) Kostner /Trisconi, Bianchi) 1:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 5mal 2 Minuten gegen Ambri.

PostFinance-Topskorer: Hollenstein; D'Agostini.

Kloten: Boltshauser; von Gunten, Bäckman; Stoop, Andersen; Weber, Back; Hollenstein, Sallinen, Praplan; Grassi, Trachsler, Bozon; Bader, Schlagenhauf, Kellenberger; Marchon, Obrist, Lemm; Leone.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Jelovac, Ngoy; Fora, Pinana; Collenberg; Trisconi, Kostner, Bianchi; Lhotak, Emmerton, Guggisberg; D'Agostini, Taffe, Zwerger; Lauper, Müller, Berthon; Schiriajew.

Bemerkungen: Kloten ohne Ramholt, Santala, Bieber und Harlacher, Ambri ohne Stucki (alle verletzt), Monnet, Gautschi und Trunz (alle überzählig). Pfostenschüsse Bozon (9.); Müller (45.). Kloten von 57:20 bis 59:05 ohne Goalie.

Lugano - Biel 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

5473 Zuschauer. - SR Hebeisen/Prugger, Borga/Gurtner.

Tore: 4. Bürgler (Lajunen) 1:0. 12. Hofmann (Fazzini/Ausschluss Tschantré) 2:0. 29. Klasen (Furrer/Ausschluss Tschantré) 3:0. 40. (39:21) Pedretti (Fey, Kreis/Ausschluss Romanenghi) 3:1. 43. Lofquist 3:2. 51. Furrer (Lapierre, Fazzini/Ausschluss Fey) 4:2. 54. Hofmann (Sanguinetti) 5:2.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lugano, 6mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Bürgler; Earl.

Lugano: Merzlikins; Furrer, Sanguinetti; Wellinger, Ulmer; Riva, Chiesa; Ronchetti; Klasen, Lajunen, Bürgler; Hofmann, Lapierre, Fazzini; Romanenghi, Sannitz, Walker; Bertaggia, Cunti, Morini; Reuille.

Biel: Hiller; Lofquist, Jecker; Dufner, Steiner; Hächler, Kreis; Fey, Forster; Tschantré, Earl, Micflikier; Joggi, Sutter, Wetzel; Fabian Lüthi, Diem, Pouliot; Pedretti, Fuchs, Schmutz.

Bemerkungen: Lugano ohne Vauclair und Brunner (beide verletzt), Biel ohne Rajala (überzähliger Ausländer), Neuenschwander, Maurer und Montandon (alle verletzt).

Lausanne - SCL Tigers 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) n.V.

5780 Zuschauer. - SR Mollard/Wehrli, Rebetez/Wüst.

Tore: 12. Erkinjuntti (Peter) 0:1. 14. Zangger (Junland) 1:1. 19. Elo (Erkinjuntti) 1:2. 23. Froidevaux (Ausschluss Seydoux) 2:2. 27. Zryd 2:3. 36. Frick (Genazzi, Danielsson/Ausschluss Erni) 3:3. 63. (62:44) Dostoinow (Erni) 3:4.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 5mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Erkinjuntti.

Lausanne: Zurkirchen; Gobbi, Fischer; Junland, Borlat; Trutmann, Frick; Nodari; Danielsson, Kneubuehler, Ryser; Zangger, Froidevaux, Genazzi; Simic, In-Albon, Pesonen; Schelling, Miéville, Herren; Jeffrey.

SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Zryd; Blaser, Erni; Lardi, Huguenin; Müller; Elo, Gagnon, Erkinjuntti; Kuonen, Gustafsson, Neukom; Himelfarb, Albrecht, Dostoinow; Gerber, Peter, Rüegsegger; Weibel.

Bemerkungen: Lausanne ohne Walsky und Vermin, SCL Tigers ohne Stettler, Haas, Koistinen, Pascal Berger, Nils Berger und Nüssli (alle verletzt).

Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

Witziges zum Eishockey Wenn Schweizer Hockey-Teams Männer wären: So versuchen die NLA-Klubs, Frauen aufzureissen Martschini im Tindergarten – die Playoff-Finalisten auf der Dating-App Fischer fischt an der WM mit diesen Fischen nach dem Titel Du weisst nicht, welches Team der Hockey-WM zu dir passt? Dieses Flussdiagramm hilft dir «Wenn selber bachet hesch, isch es Dean Kukan» – witzige Memes zur Hockey-WM Weil jeder Bilderrätsel liebt: Erkennst du diese Eishockey-Stars? Schisshaas, Schiller, #stancescuout – der Facebook-Wahnsinn der Playoff-Viertelfinals Darling, Holden Zucker – Hockeyspieler erzählen mit ihren Namen Geschichten Der ultimative Hockey-Guide: Dieses Diagramm weist dir den Weg zu deinem Lieblingsteam Musst du als Hockey-Liebhaber einfach kennen: Die 9 wichtigsten Grafiken zur NLB Die streng geheimen Einladungen für die Weihnachtsessen der NLA-Klubs Titel, Batzeli und Zürifäscht: Wir haben die Postkarten-Feriengrüsse der Eishockey-Stars abgefangen Was nach dem Playoff-Final WIRKLICH abging 10 Bilder, die zeigen, was die Playoff-Halbfinalisten während den Partien wirklich denken «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Was haben Harold Kreis und Frodo Beutlin gemeinsam? Wir gehen mit den NLA-Trainern in die zweite Witzrunde «Was ist der Unterschied zwischen Genf-Servette und Tinder?» 12 kurze Witze zu den Schweizer Eishockey-Klubs Schoppen, Bibeli und Divas – erkennst du alle NLA-Klubs in der grossen Emoji-Tabelle? Vom 2-Bier-Kerl bis zum Tussi am Handy: Diese 11 Typen triffst du in jeder NLA-Kurve Der HCD ist da, wo es viel Bier gibt, und Servette haut nicht nur den Lukas – wenn die NLA ein Oktoberfest wäre Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo