NLA ZSC Lions – SCL Tigers 8:3 (2:0,3:2,3:1)

ZSC Lions mit Schützenfest: Klarer Sieg für die Löwen gegen die Tiger

Die ZSC Lions festigen ihren 2. Platz in der NLA und halten die Hoffnung auf den Qualifikationssieg aufrecht. Die Zürcher gewinnen gegen die SCL Tigers mit 8:3.

ZSC Lions - SCL Tigers 8:3

– Unter der Regie der ersten Sturmformation mit Patrick Thoresen, Pius Suter und Robert Nilsson, die je drei Skorerpunkte erzielten, setzten sich die ZSC Lions im einzigen Sonntagspiel der NLA gegen die SCL Tigers problemlos mit 8:3 durch.

Bild: KEYSTONE

– Die Lions begannen gegen Langnau so, wie sie am Vorabend aufgehört hatten. In Davos hatte Severin Blindenbacher die Zürcher 37 Sekunden vor dem Ende zum 4:3-Sieg geschossen. Gegen Langnau brachte Suter sein Team nach nur 38 Sekunden in Führung. Mit dem 2:0 nach 193 Sekunden durch Thoresen legten die Lions die Basis zum fünften Sieg gegen die Langnauer in dieser Saison früh.

Bild: KEYSTONE

– Die einzige heikle Phase hatten die ZSC Lions im Mitteldrittel zu überstehen, als zuerst Raphael Kuonen den Anschlusstreffer für Langnau erzielte (27.) und kurz danach Alexej Dostoinow einen Pfostenschuss zu verzeichnen hatte. Mitten in die beste Phase der SCL Tigers stellte Jonas Siegenthaler mit einem Schuss via Innenpfosten die Zweitore-Führung wieder her.

– Das 3:1 war haltbar. Langnaus Trainer Heinz Ehlers versuchte deshalb, seinem Team mit einem Torhüterwechsel (Damiano Ciaccio für Ivars Punnenovs) einen Impuls zu versetzen. Die Massnahme half nicht. Im Gegenteil: Bis zur zweiten Pause zog der ZSC auf 5:2 davon. Am Ende setzte es für die SCL Tigers gar die höchste Saisonniederlage ab.(jwe/sda)

Die Tabelle

srf.ch

Das Telegramm

ZSC Lions - SCL Tigers 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

9294 Zuschauer. - SR Eichmann/Kurmann, Abegglen/Küng

Tore: 1. (0:38) Suter (Thoresen, Rundblad) 1:0. 4. Thoresen (Nilsson) 2:0. 27. Kuonen (Nüssli) 2:1. 30. Siegenthaler (Nilsson, Suter) 3:1. 33. Suter (Thoresen, Nilsson) 4:1. 37. Roland Gerber (Lindemann, Pascal Berger) 4:2. 40. (39:38) Rundblad (Geering/Ausschlüsse Albrecht, Macenauer) 5:2. 43. Schäppi (Kenins, Herzog) 6:2. 46. Wick (Pestoni, Shannon) 7:2. 50. (49:30) Dostoinow (Moggi) 7:3. 51. (50:53) Wick (Shannon, Pestoni) 8:3

Strafen: je 2mal 2 Minuten

PostFinance-Topskorer: Nilsson; Elo.

ZSC Lions: Flüeler; Blindenbacher, Siegenthaler; Rundblad, Geering; Seger, Marti; Phil Baltisberger, Guerra; Thoresen, Suter, Nilsson; Herzog, Schäppi, Kenins; Pestoni, Shannon, Wick; Künzle, Trachsler, Hinterkircher.

SCL Tigers: Punnenovs (30. Ciaccio); Zryd, Koistinen; Huguenin, Seydoux; Randegger, Lashoff; Weisskopf; Elo, Macenauer, Nils Berger; Kuonen, Albrecht, Nüssli; Roland Gerber, Pascal Berger, Lindemann; Dostoinow, Adrian Gerber, Moggi; Haas

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Sjögren, Karrer (beide verletzt) und Chris Baltisberger (gesperrt), SCL Tigers ohne Blaser, Müller, Stettler, Schirjajew (alle verletzt) und DiDomenico (überzähliger Ausländer). Pfostenschüsse Dostoinow (29.), Künzle (33.) und Wick (54.). (sda)

Alle Schweizer Eishockey-Meister seit Einführung der Play-offs 1985/86

