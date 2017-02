Niederreiter und Bärtschi auf Rekordjagd in der NHL – die Statistiken

Zwei Schweizer NHL-Cracks laufen in dieser Saison besonders heiss: Nino Niederreiter und Sven Bärtschi streben im Eiltempo ihre bisherigen Bestmarken an. Zwei Leitwölfe hinken derweil etwas hinterher, auch auf Grund von Verletzungen.

Janick Wetterwald Janick Wetterwald Folge mirEntfolgen

Werfen wir zu Beginn kurz einen Blick auf zwei morgendliche NHL-Meldungen aus vergangenen Tagen. Die Titel sind geprägt von Nino Niederreiter und Sven Bärtschi:

Da wird klar: Die beiden sind im Schuss: «El Niño» steht kurz davor, seinen bisherigen Punkterekord aus der letzten Saison zu egalisieren – und die aktuelle Spielzeit dauert noch lange. Bärtschi ist ebenfalls bereits sehr nahe an seiner bisherigen Bestmarke dran. Wir zeigen dir ihre Statistiken und wie es um die restlichen Schweizer steht.

Berücksichtigt wurden alle Schweizer NHL-Spieler, die in einer vergangenen Saison mindestens 20 Spiele absolviert haben.

Nino Niederreiter

Der Wirbelwind hat bei den Assists seine bisherige Rekordmarke bereits egalisiert. Bei den Toren ist der 24-Jährige nahe dran und insgesamt fehlen dem Stürmer der Minnesota Wild noch vier Punkte für eine neue beste Spielzeit. Das alles bei aktuell 30 weniger bestrittenen Partien als in der Vorsaison. Nino Niederreiter läuft heiss und wird aller Voraussicht nach seine mit Abstand beste NHL-Saison hinlegen.

Sven Bärtschi

Ganz klar, auch der Berner wird am Ende der Saison auf die erfolgreichste seiner Karriere in der NHL zurückblicken. Bei den Assists ist Bärtschi bereits top, und sobald er auch sein Torrekord egalisiert hat, wird er seine bisherige Punkte-Bestmarke übertreffen.

Roman Josi

Der Leitwolf bei den Nashville Predators wird es schwer haben, seine letztjährige starke Saison zu toppen. Mit ein Grund dafür ist sicher auch die Verletzung, welche Josi die letzten Wochen zu einer Pause zwang. Der Verteidiger mit Skorerqualitäten wird bestimmt noch einige Punkte machen, doch die 61 aus der vergangenen Spielzeit sind wohl unantastbar.

Mark Streit

Die beste NHL-Saison des Oldies (39) liegt schon einige Jahre zurück. Mit den Montréal Canadiens erreichte Streit in der Spielzeit 2007/08 starke 62 Skorerpunkte. Auf diesem Niveau ist der Verteidiger von den Philadelphia Flyers einfach nicht mehr, aber die aktuell 15 Assists sind eine gute Leistung. Gerade wenn man beachtet, dass ihn noch eine Verletzung einige Wochen ausser Gefecht setzte.

Luca Sbisa

Der Verteidiger der Vancouver Canucks spielt eine ansprechende Saison. Damit der 27-jährige Sbisa aber seine beste Spielzeit aus dem Jahr 2011/12 (mit den Anaheim Ducks) herankommt, müsste er nun noch etwas aufdrehen.

Sven Andrighetto

Der 23-jährige Stürmer der Montréal Canadiens ist gut auf Kurs. Mit etwas mehr als halb so vielen Matches im Vergleich zu seiner besten Saison im Vorjahr steht er auch bei fast der Hälfte an Skorerpunkten. An der bisher etwas mickrigen Torausbeute kann Andrighetto noch arbeiten.

Yannick Weber

Der Wechsel zu den Nashville Predators scheint dem 28-jährigen Verteidiger keinen Schwung verleiht zu haben. Die Punkteausbeute nach schon 52 Einsätzen ist sehr bescheiden. Von seiner Bestmarke aus der Saison 2014/15 (mit den Vancouver Canucks) ist Weber weit entfernt.

Mirco Müller

Der 21-jährige Winterthurer spielt seine dritte NHL-Saison bei den Sharks aus San Jose. Seine Entwicklung ist erstaunlich: In der ersten Spielzeit (gleichzeitig seine aktuell beste) gelangen Mirco Müller vier Punkte in 39 Spielen. In der zweiten Saison blieb er in elf Matches ohne Skorerpunkt. In dieser Saison kommt der Defensivspieler zwar erst auf vier Einsätze, doch dabei gelangen ihm ein Tor und ein Assist.

Ø Punkte pro Spiel

Um jedoch zu sehen, wie gut die Schweizer aktuell unterwegs sind, müssen wir den durchschnittlichen Punkteschnitt pro Partie in Betracht ziehen.

Da sehen wir auf einen Blick: Nino Niederreiter, Sven Bärtschi und Mirco Müller überragen mit ihren aktuellen Traumquoten. Luca Sbisa und Sven Andrighetto sind nahe dran an ihren bisherigen Bestleistungen. Roman Josi, Mark Streit und Yannick Weber hinken derweil noch etwas hinterher, wobei Josi und Streit immer noch ansehnliche Durchschnittswerte aufweisen.

Fazit

Die beiden Schweizer Stürmer Niederreiter und Bärtschi sind in Topform und spielen ihre klar erfolgreichste Saison. Josi sowie Streit befinden sich nicht in absoluter Hochform und wurden von Verletzungen ausgebremst. Eindrücklich ist die Bilanz von Mirco Müller, enttäuschend die aktuellen Zahlen von Yannick Weber.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeyspieler in Nordamerika

Unvergessene Eishockey-Geschichten 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Pulo112, 20.12.2016

Beste News App der Schweiz! Mit Abstand! Beste News App der Schweiz! Mit Abstand!