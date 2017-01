Prag heisst der erste Finalist der Champions Hockey League – Fribourg dem Wunder fern

Fribourg in den Halbfinals der Champions League – SCB und ZSC out

Ausgerechnet der Letzte der National League A hat als einziges Schweizer Team den Sprung in die Halbfinals der Champions League geschafft. Fribourg eliminierte Vitkovice Ostrava, während der SC Bern (gegen Sparta Prag) und die ZSC Lions (gegen die Växjö Lakers) ausgeschieden sind.

Die Halbfinalqualifikation von Fribourg-Gottéron geriet nach dem 5:2-Auswärtssieg im Rückspiel nicht mehr in Gefahr. Freiburg gewann mit 3:2 auch das zweite Spiel gegen den HC Vitkovice.

Gottéron ging nach 16 Minuten durch Andrej Bykow in Führung und lag nach 25 Minuten und Goals von Yannick Rathgeb und Greg Mauldin bereits 3:1 in Führung. Vor 3780 Zuschauern in der St-Léonard-Halle kam danach keine Spannung mehr auf.

Fribourgs europäischer Grosserfolg steht in keinem Verhältnis zu den …