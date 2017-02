Bild: PPR

Ambri-Präsident Lombardi schreibt offenen Brief an die Fans – und kündigt Konsequenzen an

Ambris Präsident Filippo Lombardi wendet sich vor dem Spiel in Davos in einem Offenen Brief an alle Fans und Sympathisanten der Biancoblu und fordert ein Zusammenstehen im Kampf um den Klassenerhalt.

Lombardi entschuldigt sich bei den Fans für die vorangegangenen Tiefpunkte des NLA-Letzten mit den Zu-Null-Niederlagen gegen Lugano (0:5) und Fribourg-Gottéron (0:7). Er kündet eine schonungslose Analyse und Konsequenzen zum Saisonende an.

Wer Italienisch kann, ... La lettera del Presidente ai tifosi #hcap #forzabiancoblù https://t.co/T1qR1fkXRH — HC Ambrì Piotta (@HCAP1937) 21. Februar 2017

Dabei will Lombardi auch sein eigenes Wirken bei Ambri-Piotta beurteilen lassen. Doch liege die Priorität in der Gegenwart mit dem klaren Ziel Klassenerhalt. «Es ist Zeit, zu handeln und mit vereinten Kräften entschlossen Widerstand zu leisten», schreibt Lombardi.

Umfrage Was würdest du geben, damit Ambri nicht absteigt? Alles!!!

So 50 bis 100 Franken wäre mir das schon wert.

Ich habe noch einen alten Hockey-Stock im Keller.

Nichts, die sollen ruhig absteigen.

Abstimmen 3 Votes zu: Was würdest du geben, damit Ambri nicht absteigt? 0% Alles!!!

33% So 50 bis 100 Franken wäre mir das schon wert.

0% Ich habe noch einen alten Hockey-Stock im Keller.

0% Nichts, die sollen ruhig absteigen.

Vom Team und dessen Staff sei nun ein Maximum an Disziplin und gegenseitiger Unterstützung gefordert. Schliesslich wolle Ambri-Piotta auch seinen «fast einzigartigen» Mythos in der modernen Sportwelt bewahren.

Bild: TI-PRESS

Der Dorfklub aus den Alpen stünde für längst verloren geglaubte Werte. Der Verein habe in seiner knapp 80-jährigen Geschichte schon viele Täler durchschritten. Auch diese Krise wolle man meistern. Und über diese Saison hinaus als NLA-Verein existieren – trotz der Probleme im strukturellen, finanziellen und sportlichen Bereich. (pre/sda)

Die Stadien der 12 NLA-Klubs

Unvergessene Eishockey-Geschichten 04.01.1987: Als nach der grössten Prügelei aller Zeiten die Lichter ausgingen und ein Spiel die Eishockey-Welt veränderte 16.01.1905: Nach 23 Tagen Anreise werden die Dawson City Nuggets im Stanley-Cup-Final mit 2:23 vermöbelt 19.10.1996: Del Curto klärt seine Spieler auf: «Zum Schiri nüma ‹Fuck you› sägä, äs git zwei Minuta, hä!» 24.02.2006: Neunmal das F-Wort in einer Minute – Greg Holst macht sich mit legendärem Ausraster-Interview unsterblich 14.05.2008: Philippe Furrer schiesst das kurioseste Eigentor der Schweizer Hockey-Geschichte 10.10.1979: Ein gewisser Wayne Gretzky bestreitet sein erstes Spiel in der NHL – er wird sämtliche Rekorde pulverisieren 02.05.2000: In St. Petersburg schreibt ein SMS Hockeygeschichte 18.02.2006: Die «Eisgenossen» spielen kanadischer als die Kanadier und rächen sich für eine uralte Schmach 11.03.1979: NHL-Haudegen Randy Holt prügelt sich zu einem bis heute gültigen Rekord – 67 Strafminuten in einem einzigen Spiel 08.04.1980: Sie wissen nicht, was sie tun, als sich zwei Schweden als erste Hockeyspieler einen Playoff-Bart wachsen lassen 28.01.2009: Die Zürcher Löwen krönen sich zu Europas Eishockey-Königen 24.03.1936: Im längsten Hockey-Spiel aller Zeiten fällt das goldene Tor erst im 9. Drittel – um 2.35 Uhr nachts 28.12.1999: «La Montanara» erklingt in Berlin – Ambri krönt sich zum europäischen Champion 31.03.2009: Nie haben wir uns mehr über ein Tor gegen die Schweizer Nati gefreut als bei Omarks Penalty-Trick 22.09.2012: Rick Nash meldet sich mit einem Blitz-Hattrick in der Schweiz zurück 30.12.1981: Wayne Gretzky schafft den verrücktesten seiner Rekorde: 50 Tore in 39 NHL-Spielen 26.12.1993: Dank Chomutow und Bykow träumt Aufsteiger Davos vom ersten Spengler-Cup-Titel seit 35 Jahren Amerikas College-Boys erlegen den russischen Bären Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo