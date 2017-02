Josi mit bockstarkem Assist –Niederreiter sammelt weiter fleissig Punkte 

Bern schlägt Zug im Spitzenkampf – Ambri geht auch in Davos unter

Nach der 48. Runde in der National League steht fest: Nur noch Meister SC Bern und die ZSC Lions können Qualifikationssieger werden. Am anderen Ende der Tabelle rutscht Ambri immer weiter in die Krise.

– Der SC Bern ist dem Qualifikationssieg einen grossen Schritt näher gekommen. Der Schweizer Meister der letzten Saison gewinnt den Spitzenkampf gegen Zug verdient mit 4:1. Zum ersten Qualifikationssieg seit sieben Jahren fehlen dem SCB in den verbleibenden beiden Partien gegen Genève-Servette und in Fribourg noch zwei Punkte. Den Champions-League-Platz haben sich die Berner bereits gesichert.

– In einem animierten Spiel gibt Bern von Beginn weg den Ton an, auch wenn es nach dem ersten …