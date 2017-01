Der Modus

Es gibt zwei Conferences (Eastern und Western) mit jeweils zwei Divisions. 16 Teams kommen in die Playoffs, die jeweils ersten drei Teams jeder Division sind automatisch dabei. Die übrigen vier Plätze (Wild Card) gehen an jene nicht fix qualifizierten Teams, die in ihrer Conference die meisten Punkte geholt haben. Beide Conferences haben zwei dieser Wild-Card-Plätze. Es kann also vorkommen, dass eine Division fünf Playoff-Teams stellt und die andere in der gleichen Conference nur drei.