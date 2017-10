Sport

Josi glänzt bei Rückkehr mit Tor und Assist – Hischiers nächste Skorerpunkte



NHL in der Nacht auf Mittwoch New Jersey (mit Hischier/2 Assists und Müller) – Tampa Bay 5:4nP Nashville (mit Josi/1 Tor, 1 Assist und Fiala, ohne Weber) – Colorado (mit Andrighetto) 4:1 Ottawa – Vancouver (mit Bärtschi/1 Assist) 0:3 San Jose (mit Meier) – Montreal 5:2 Las Vegas (mit Sbisa) – Buffalo 5:4nV Washington – Toronto 0:2 Philadelphia – Florida 5:1 NY Rangers – Pittsburgh 4:5nV Edmonton – Carolina 3:5 Dallas – Arizona 3:1 Winnipeg – Columbus 2:5

Rückkehrer Josi schiesst erstes Saisontor – Hischier mit zwei Assists

Roman Josi ist mit einem Tor und einem Assist massgeblich am 4:1-Erfolg Nashvilles gegen Colorado beteiligt. Nico Hischier leistet zu zwei Treffern von New Jersey den entscheidenden Pass.

Nachdem Roman Josi wegen einer Verletzung am Unterkörper drei Spiele hatte aussetzen müssen, kehrte der Berner Verteidiger im Heimspiel gegen Colorado (mit Sven Andrighetto) eindrucksvoll aufs Eis zurück. Der Captain der Nashville Predators wurde zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt, nachdem er zuvor in der 34. Minute in doppelter Überzahl zur erstmaligen Führung Nashvilles (2:1) getroffen hatte.

Knapp sechs Minuten nach seinem ersten Saisontor leistete er zum 3:1 von Colton Sissons die Vorarbeit.

Josis Schweizer Teamkollege Kevin Fiala kam auf knapp 17 Minuten Eiszeit, Yannick Weber fehlte bei Nashville erneut verletzungsbedingt.

Nico Hischier und Mirco Müller feierten mit New Jersey beim 5:4 nach Penaltyschiessen gegen Tampa den fünften Sieg im sechsten Saisonspiel. Hischier verdoppelte dabei seine Anzahl NHL-Skorerpunkte, indem er zu den beiden Toren von Drew Stafford (1:0/4:4) den letzten Pass gab.

In den Reihen von Tampa erzielte der Russe Nikita Kutscherow bereits seinen achten Saisontreffer. Der 24-Jährige ist damit der sechste Spieler in der NHL-Geschichte, der in jedem der ersten sieben Saisonspiele mindestens einmal traf.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge kam Vancouver (mit Sven Bärtschi/Assist zum 2:0) zu einem 3:0-Erfolg in Ottawa.

Auch für Luca Sbisa gab's Grund zum Jubeln. Mit den Vegas Golden Knights verspielte er zwar gegen die Buffalo Sabres eine 4:1-Führung nach 43 Minuten (Evander Kane glich neun Sekunden vor der Schlusssirene aus). Doch in der Verlängerung schoss David Perron den 5:4-Siegtreffer. Las Vegas steht damit nach sechs Spielen bei fünf Siegen und einer Niederlage – das letzte Team, das so gut in seine Debütsaison gestartet war, waren die Montreal Canadiens vor hundert Jahren in der allerersten NHL-Saison. (ram/sda)

