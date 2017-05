Eishockey-WM, Vorrunde Gruppe A: Schweden – Slowakei 4:2 (2:0,1:1,1:1)

Russland – USA 3:5 (:0,2:3,0:2)

Deutschland – Lettland 4:3nP (0:0,2:1,1:2,0:0,1:0)

Gruppe B: Weissrussland – Norwegen 4:3 (0:0,2:1,2:2)

Tschechien – Schweiz 1:3 (0:1,1:1,0:1)

Kanada – Finnland 5:2 (3:1,1:1,1:0)

Deutschland löst letztes Viertelfinal-Ticket – Kanada gegen Finnland ohne Mühe

Das sind die WM-Viertelfinals aus: Köln:

Kanada – Deutschland

USA – Finnland

Paris:

Schweiz – Schweden

Russland – Tschechien



Schweden trotz Sieg nur auf Rang 3

Schweden feierte an der Eishockey-WM zum Abschluss der Vorrunde einen 4:2-Erfolg gegen die Slowakei. Die Basis zum Sieg in Köln legten die Skandinavier in den ersten neun Minuten, in denen sie dank William Nylander (5.) und Oliver Ekman-Larsson 2:0 in Führung gingen. Für den 21-jährigen Nylander waren es bereits der fünfte Treffer und der zehnte Skorerpunkt an diesem Turnier.

Nachdem den Slowaken zweimal der Anschlusstreffer gelungen war, machte William Karlsson 32 Sekunden vor dem Ende mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Karlsson hatte sich zuvor bereits zwei Assists gutschreiben lassen. Derweil beenden die Slowaken die WM im enttäuschenden 14. Schlussrang. So schlecht waren sie noch nie klassiert.

Z. Cíger (cont.): "I was considering stepping down during the tournament but I didn't do that just because of the guys in the team." https://t.co/sdeTXlLzKq — Jakub Homoľa (@Jakub_Homola) May 16, 2017

USA gewinnen attraktives Spitzenspiel

Die USA haben sich an der WM in Köln und Paris den 1. Rang in der Gruppe A gesichert. Zum Abschluss der Vorrunde fügten die Amerikaner den Russen mit einem 5:3 die erste Niederlage am Turnier zu.

Dreimal gingen die Russen in der mit 18'756 Zuschauern einmal mehr ausverkauften Kölner Arena in Führung. Am Ende setzten sich die Amerikaner aber dennoch durch, weil Doppeltorschütze Kevin Hayes in der 38. Minute zum 3:3 ausglich und Anders Lee nach 53 Minuten im Powerplay traf. Brock Nelson machte den Sieg der USA, die lediglich das Startspiel gegen Deutschland verloren haben, mit einem Schuss ins leere Tor perfekt. Als Gruppensieger bleiben die Amerikaner für den Viertelfinal (gegen Tschechien oder Finnland) in Köln.

WHAT A SICK STICK SAVE by Germany's Grubauer! Save of the Year? Germany-Latvia 2-2 late in the third period! #IIHFWorlds @DEB_eV @Capitals pic.twitter.com/EJyNHlo6qc — IIHF (@IIHFHockey) May 16, 2017

Deutschland über Penaltys im Viertelfinal

Die Partie um den letzten Platz in der K.o.-Phase war an Dramatik kaum zu überbieten. Nachdem sie einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten, gingen die Letten in Köln in der 57. Minute durch einen abgelenkten Weitschuss von Andris Dzerins im Powerplay in Führung. Deutschland aber rettete sich 33 Sekunden vor dem Ende - ebenfalls im Powerplay und mit einem sechsten Feldspieler anstelle des Goalies - durch einen Treffer von Felix Schütz in die Verlängerung.

Der für Rögle in Schweden spielende Schütz drückte den Puck nach einem Durcheinander vor dem Tor über die Linie. Im Penaltyschiessen verwertete schliesslich Frederik Tiffels als einziger seinen Versuch. Er bezwang Elvis Merzlikins mit Schuss zwischen den Schonern hindurch.

Nachdem Frankreich gescheitert ist, erreichte mit Deutschland immerhin einer der Gastgeber den Einzug in die Viertelfinals. Das Team von Trainer Marco Sturm hatte bereits vor einem Jahr in Moskau und St. Petersburg den Einzug in die K.o.-Phase geschafft.

Versöhnlicher Abschluss für Weissrussland

In der «Schweizer» Gruppe in Paris gelang Weissrussland ein versöhnlicher Abschluss. Die Osteuropäer, die mit vier Niederlagen ins Turnier gestartet waren, drehten gegen Norwegen in den letzten sechs Minuten ein 2:3 (44.) in ein 4:3. Den Siegtreffer erzielte der zweifache Torschütze Jewgeni Lisowez in der 57. Minute.

Kanada putzt Finnland weg

Kanada kommt gegen Finnland zu einem problemlosen Sieg. Bereits in der dritten Minute gehen die Kanadier durch den Maple-Leafs-Rookie Mitch Marner in Führung. Der schnelle Ausgleich der Finnen wird durch einen Hammer von Parayko sofort wieder beantwortet.

Matt Duchene scores in what has been a quiet tournament for him. 5-2 on the breakaway. #IIHFWorlds #Avs pic.twitter.com/okFOJsoLaZ — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) May 16, 2017

Marner mit seinem zweiten Tor des Abends und Brayden Point erhöhen noch vor Spielmitte auf 4:1. Endgültig entschieden ist die Partie, als Matt Duchene kurz nach Beginn des Schlussdrittels mit einem Solo auf 5:2 erhöht. Damit trifft Finnland im Viertelfinal auf die USA, den Sieger der Gruppe A. Kanada trifft auf Lettland/Deutschland.

Calvin Pickard was so bored, he skated out naer the blue line to make this play. #IIHFWorlds #Avs pic.twitter.com/ILKK8GAzET — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) May 16, 2017

Die Telegramme

Schweden - Slowakei 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Köln. - 10'259 Zuschauer. - SR Jerabek/Odins (CZE/LAT), Kohlmüller/Lasarew (GER/RUS).

Tore: 5. Nylander (Bäckström, John Klingberg) 1:0. 9. Ekman-Larsson (Everberg, Karlsson) 2:0. 25. Matousek (Skalicky, Zigo) 2:1. 26. Everberg (Karlsson) 3:1. 42. Kudrna (Cingel) 3:2. 60. Karlsson (Edler) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Schweden, 2mal 2 Minuten gegen die Slowakei.

Bemerkungen: Schweden ohne Carl Klingberg (Zug).

Russland - USA 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Köln. - 18'756 Zuschauer (ausverkauft). - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Lhotsky/Malmqvist (CZE/SWE).

Tore: 13. Gussew (Kisselewitsch) 1:0. 22. Hayes (Nelson, Keller/Ausschluss Kutscherow) 1:1. 28. Below (Plotnikow, Andronow) 2:1. 33. Larkin (Nelson) 2:2. 37. (36:15) Gussew (Schipatschow, Dadonow/Ausschluss Murphy) 3:2. 38. (37:43) Hayes (Gaudreau, Bjugstad) 3:3. 53. Lee (Gaudreau, Eichel/Ausschluss Kusnezow) 3:4. 60. (59:38) Nelson (Larkin) 3:5 (ins leere Tor).

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Russland, 4mal 2 Minuten gegen die USA.

Bemerkung: Russland ohne Mosjakin (verletzt).

Weissrussland - Norwegen 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Paris. - 3867 Zuschauer. - SR Piechaczek/Wehrli (GER/SUI), Leermakers/Vanoosten (NED/CAN).

Tore: 27. Lisowez (Stefanowitsch) 1:0. 36. Sörvik (Mathis Olimb) 1:1. 38. Kulakow (Stas, Demkow) 2:1. 42. Reichenberg (Thoresen, Ödegaard) 2:2. 44. Holös (Martinsen, Mathis Olimb) 2:3. 55. Schinkewitsch (Kowyrschin, Stefanowitsch) 3:3. 57. Lisowez (Pawlowitsch, Linglet) 4:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Weissrussland, 2mal 2 Minuten gegen Norwegen.

Bemerkungen: Norwegen mit Thoresen (ZSC Lions).

Kanada - Finnland 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)

Paris. - 10'202 Zuschauer. - SR Lemelin/Reneau (AUT/USA), Oliver/Otmachow (USA/RUS).

Tore: 3. (2:46) Marner (Point, Matheson) 1:0. 4. (3:08) Jani Lajunen (Osala) 1:1. 5. (4:06) Parayko (Marner/Ausschluss Järvinen) 2:1. 14. Marner (Scheifele, MacKinnon/Ausschluss Kukkonen) 3:1. 29. Point (Matheson, Parayko) 4:1. 37. Ohtamaa (Honka, Kemppainen) 4:2. 41. Duchene (Couturier) 5:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Kanada, 5mal 2 plus 10 Minuten (Kukkonen) gegen Finnland.

Deutschland - Lettland 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0) n.P.

Köln. - 18'797 Zuschauer (ausverkauft). - SR Gouin/Öhlund (CAN/SWE), Ritter/Sefcik (USA/SVK).

Tore: 32. (31:02) Wolf (Ehrhoff, Reimer/Ausschluss Kulda) 1:0. 32. (31:29) Dennis Seidenberg (Kink, Müller) 2:0. 39. Skvorcovs (Sotnieks) 2:1. 49. Sprukts (Indrasis, Sotnieks) 2:2. 57. Dzerins (Balinskis, Roberts Bukarts) 2:3. 60. (59:27) Schütz (Draisaitl/Ausschluss Kulda) 3:3 (ohne Goalie). -

Penaltyschiessen: Indrasis -, Kahun -; Daugavins -, Draisaitl -; Roberts Bukarts -, Tiffels 1:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Deutschland, 4mal 2 Minuten gegen Lettland.

Bemerkungen: Deutschland mit Krueger (Bern), Lettland mit Merzlikins (Lugano) und Kenins (ZSC Lions), ohne Punnenovs (SCL Tigers/Ersatztorhüter). (abu/sda)



Die Tabellen

Gruppe A:

Gruppe B:

Alle Eishockey-Weltmeister

